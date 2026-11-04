Rząd szykuje interwencję w sprawie cen gazu? Minister zapowiada ważną decyzję

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-11-04 12:48

Rząd rozważa interwencję w sprawie cen gazu ziemnego. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Trwają analizy możliwych rozwiązań, które mogą wpłynąć na rachunki gospodarstw domowych. Pod uwagę branych jest kilka scenariuszy. Rząd sprawdza koszty ich wprowadzenia. Szczegóły poniżej.

Wiceminister Miłosz Motyka w okularach przemawia do mikrofonu. O cenach gazu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Wojciech Olkusnik/ East News

Rząd rozważa interwencję w sprawie cen gazu. Decyzja w ciągu dwóch tygodni

Rząd w ciągu najbliższych dwóch tygodni zdecyduje, czy konieczna będzie interwencja w sprawie cen gazu ziemnego. Poinformował o tym w środę, 4 listopada minister energii Miłosz Motyka.

- Rozmawiamy o tym na poziomie rządu i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni podejmiemy decyzję dotyczące ewentualnej interwencji. Teraz jest czas analizy tej sytuacji i jak ona będzie przekładała się na taryfy - powiedział Motyka dziennikarzom.

Minister zaznaczył, że na obecnym etapie nie ujawni szczegółów planowanych rozwiązań, w tym sposobu finansowania ewentualnych działań osłonowych. Jak wyjaśnił, kwestie te nadal są przedmiotem rozmów.

- Sytuacja na rynku energii elektrycznej także jest przez nas analizowana, ale w tym zakresie pewnie decyzje zapadną później - wskazał także minister.

Już w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że decyzje dotyczące rządowego wsparcia dla gospodarstw domowych w związku z cenami gazu zostaną podjęte w listopadzie. Jak przekazał, rząd rozpatruje kilka możliwych wariantów i analizuje koszty ich wprowadzenia.

Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach. Wzrosła pojemność krajowych magazynów

W środę Miłosz Motyka wziął udział w konferencji prasowej poświęconej zakończeniu rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, który należy do Orlenu. Dzięki zrealizowanej inwestycji całkowita pojemność magazynów gazu w Polsce zwiększyła się do około 4,1 mld metrów sześciennych.

- Widzimy potrzebę (...) rozbudowy tych magazynów. O tym rozmawiamy i dlatego też dzisiaj poza Orlenem są tu przedstawiciele Gaz-Systemu i Gas Storage Poland (operatora systemu przesyłowego i operatora magazynów gazu) - powiedział minister.

Zatrzymania w sprawie Elektrowni Ostrołęka. Minister komentuje negocjacje z Amerykanami

Podczas rozmowy z dziennikarzami Miłosz Motyka odniósł się również do zatrzymania Mirosława Kowalika, obecnego prezesa Westinghouse w Polsce, w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy inwestycji w Elektrownię Ostrołęka. Minister zapewnił, że sprawa nie wpłynie na negocjacje dotyczące budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

- To jest działanie niezależnej prokuratury (...). Natomiast to na pewno nie będzie miało żadnego wpływu na proces negocjacyjny. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską, więc tutaj żadnych ryzyk nie widzimy - powiedział Motyka dziennikarzom.

Minister zaznaczył, że rozmowy z Amerykanami są kontynuowane, a ich przebieg nadzoruje wiceminister energii Wojciech Wrochna. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami negocjacje kontraktu na budowę elektrowni jądrowej powinny zakończyć się do końca roku.

W środę rano minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował o zatrzymaniu przez CBA 25 osób w związku z inwestycją w nowy blok Elektrowni Ostrołęka. Śledztwo dotyczy działań na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea i Energa w latach 2018–2019. W tym okresie Mirosław Kowalik kierował Eneą. Westinghouse wraz z firmą Bechtel tworzy konsorcjum odpowiedzialne za realizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Zgodnie z harmonogramem pierwszy reaktor powinien rozpocząć pracę w 2036 roku, a dwa kolejne w latach 2037 i 2038.

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