Rządowe decyzje w sprawie wsparcia przy wysokich cenach gazu.

Analiza kilku scenariuszy pomocy dla gospodarstw domowych.

Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdza prace nad "poduszką bezpieczeństwa".

Wzrost cen gazu spowodowany sytuacją na rynkach międzynarodowych.

Możliwość wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax).

Kiedy rząd podejmie decyzje ws. cen gazu?

Konkretne decyzje mają zapaść szybko. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że rząd podejmie kluczowe decyzje w sprawie wsparcia dla gospodarstw domowych jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Prace nad specjalnym mechanizmem pomocowym mają już być na zaawansowanym etapie. Sam minister Domański podkreśla, że rząd widzi problem i jest zdeterminowany, by działać.

Absolutnie trzeba podejmować działania i będą one podjęte. Tak, będzie to listopad, już o tym mówiłem, że w listopadzie – powiedział minister Domański w radiu RMF24.

Mówiąc o planach, szef resortu finansów i gospodarki użył sformułowania o "poduszce bezpieczeństwa", która ma zamortyzować Polakom skutki podwyżek.

Co leży na stole?

Na razie rząd nie zdradza gotowego rozwiązania, ale z wypowiedzi kluczowych ministrów wyłania się obraz możliwych działań. Andrzej Domański podkreśla, że rząd musi dokładnie policzyć, na jaką pomoc stać budżet i – co równie ważne – do kogo powinna ona trafić. Słowa te sugerują, że wsparcie może być kierowane do określonych grup, na przykład osób o niższych dochodach, a nie do wszystkich jak leci.

Chociaż szczegóły poznamy w listopadzie, już teraz wiadomo, że analizowanych jest kilka opcji.

Po pierwsze, wsparcie ma być celowe. Chodzi o to, by pieniądze trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Chodzi o to, by pieniądze trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Po drugie, rząd skupia się na rynku gazu . Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że to jest priorytet, ale nie wykluczył też działań osłonowych na rynku energii elektrycznej.

Minister energii potwierdził, że to jest priorytet, ale nie wykluczył też działań osłonowych na rynku energii elektrycznej. Po trzecie, pojawia się pomysł na sfinansowanie pomocy. Jednym z rozważanych przez rząd scenariuszy jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, czyli tzw. windfall tax. Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zasygnalizował, że taka opcja jest brana pod uwagę. Mówiąc prościej: rząd mógłby dodatkowo opodatkować gigantyczne zyski firm energetycznych i z tych pieniędzy sfinansować wsparcie dla gospodarstw domowych.

Dlaczego ceny gazu znów idą w górę?

Rządowa interwencja jest konieczna, bo sytuacja na rynkach surowców nie wygląda optymistycznie. Choć w oficjalnych komunikatach brakuje szczegółów, minister Domański wskazał na głównego winowajcę.

Widzimy, że ceny na rynku gazu są wysokie. (...) Jest to wynik sytuacji międzynarodowej – podkreślił minister.

Polska, mimo posiadania własnych zasobów i terminali LNG, jest częścią globalnego rynku energii. Wszelkie napięcia geopolityczne, problemy z dostawami czy zwiększony popyt w innych częściach świata błyskawicznie wpływają na ceny, za jakie kupujemy gaz. Główną przyczyną wysokich cen gazu w tym roku jest niestabilna sytuacja na rynkach międzynarodowych. To właśnie dlatego polski rząd musi reagować, by chronić domowe budżety przed skutkami globalnych zawirowań.

Już w listopadzie - według zapowiedzi rządu - dowiemy się, jaki konkretnie scenariusz pomocy zostanie wdrożony i na jaką realną ulgę w rachunkach będą mogli liczyć Polacy.

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