Eurocash zamyka sklepy Delikatesów Centrum i Dużego Bena. Kolejne placówki do likwidacji

Eurocash odnotował spadek przychodów, ale jednocześnie poprawił wyniki finansowe i kontynuował program oszczędnościowy, w ramach którego zamyka nierentowne sklepy. Do końca września Eurocash zamknął 118 własnych Delikatesów Centrum, a kolejne 103 placówki przekazał franczyzobiorcom. Podobne zmiany obejmują teraz sieć Duży Ben. Od początku roku do końca września zamknięto 19 jej sklepów. W 2027 roku grupa planuje zamknięcie kolejnych placówek, które nie mają szans na osiągnięcie rentowności. Sklepy w najlepszych lokalizacjach zamierza natomiast rozwijać w ramach franczyzy.

W III kwartale sprzedaż sieci Duży Ben zmniejszyła się o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła 107 mln zł. Eurocash szacuje, że w całym 2026 roku działalność tej sieci obniży wynik operacyjny grupy (EBIT) o około 60 mln zł.

Spółka dąży do tego, aby Duży Ben osiągnął rentowność w 2027 roku. Planowane działania powinny poprawić roczny wynik sieci o około 45 mln zł.

Eurocash ogranicza koszty i zwiększa zyski. Setki milionów złotych oszczędności

Po dziewięciu miesiącach 2026 roku przychody Grupy Eurocash wyniosły 21,14 mld zł, wobec 22,70 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie spółka zmniejszyła stratę netto z 75,9 mln do 60,3 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł ze 140 mln do 145,3 mln zł.

W III kwartale przychody Eurocashu spadły o 8,3 proc., do 7,28 mld zł. Według spółki około 65 proc. tego spadku wynikało z rezygnacji z nierentownych sklepów i klientów. Dodatkowo niższe ceny żywności zmniejszyły sprzedaż o około 52 mln zł. Mimo to zysk operacyjny wzrósł o 3 proc., do 89 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej zwiększył się o 44 proc., do 29 mln zł. EBITDA z działalności powtarzalnej wzrosła o 7 proc., do 248 mln zł.

Eurocash kontynuuje program ograniczania wydatków. W III kwartale całkowite koszty grupy zmniejszyły się o 14,5 proc., a koszty wynagrodzeń o 18,5 proc. Z zaplanowanych działań oszczędnościowych spółka zrealizowała już te odpowiadające za 229 mln zł rocznych oszczędności. Kolejne projekty są w przygotowaniu. Łącznie grupa zabezpieczyła działania odpowiadające za około 91 proc. celu wynoszącego 400 mln zł oszczędności rocznie. Pozostałe zmiany, głównie w logistyce i centrali, zaplanowano na 2027 rok.

Eurocash stawia na franczyzę. Frisco i plany na 2027 r.

Grupa zamierza rozwijać przede wszystkim sklepy franczyzowe. Według Eurocashu wyniki sprzedaży w tych placówkach stopniowo się poprawiają. W III kwartale pięć z sześciu sieci odnotowało spadki sprzedaży porównywalnej o 0,3–0,6 proc., podczas gdy największa sieć dyskontowa zanotowała spadek o 1,8 proc. Delikatesy Centrum osiągnęły wynik lepszy od tego konkurenta o 1,2 pkt proc.

W III kwartale sprzedaż Frisco wzrosła o 14 proc. Eurocash rozpoczął również przygotowania do możliwego debiutu tej spółki na warszawskiej giełdzie, jednocześnie analizując inne możliwości jej rozwoju. Grupa zakłada, że w 2027 roku wszystkie jej jednostki osiągną rentowność na poziomie EBITDA. Podtrzymuje także cel 400 mln zł rocznych oszczędności oraz osiągnięcia 600 mln zł zysku operacyjnego przed uwzględnieniem IFRS 16.

Źródło: Portal Spożywczy