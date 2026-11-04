Automatyzacja bez barier - butelkomat za 0 zł

OK Operator Kaucyjny SA 
2026-11-04 12:28 Materiał sponsorowany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało pierwszy rok funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Ponad 5 mld zwróconych opakowań, 65,5 tys. punktów zbiórki w całym kraju (w tym 23,5 tys. z automatami kaucyjnymi) i aż 90% zwrotów odbywających się właśnie za pośrednictwem automatów[1]. Dla wielu mniejszych sklepów zakup takiego urządzenia wciąż stanowi poważny wydatek. Na rynku pojawiają się jednak rozwiązania, które pozwalają zautomatyzować zbiórkę bez konieczności inwestowania we własny butelkomat. To szansa dla lokalnego handlu, by przyciągnąć klientów i jednocześnie ograniczyć koszty obsługi systemu.

Uśmiechnięty pracownik sklepu obok zielonego butelkomatu. O darmowych automatach kaucyjnych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: OK Operator Kaucyjny SA/ Materiały prasowe

Dane Ministerstwa potwierdzają skuteczność i kluczową rolę automatyzacji w funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Dla właścicieli sklepów oznacza to jednak nie tylko konieczność dostosowania się do nowych oczekiwań klientów, ale również podjęcia decyzji, jak zorganizować zbiórkę, aby była wygodna i opłacalna.

Automatyzacja odpowiedzią na potrzeby konsumentów

Dziś klienci oczekują tego, aby zwrot opakowań był szybki, wygodny i intuicyjny, punkt zbiórki był blisko nich oraz zwrot był możliwy do realizacji przy okazji codziennych czynności, np. zakupów. Z perspektywy właściciela sklepu zbiórka opakowań oznacza jednak nowe obowiązki. Ręczne przyjmowanie oraz liczenie butelek i puszek angażuje pracowników, zajmuje czas i wymaga odpowiedniej organizacji pracy.

Choć obowiązek przyjmowania opakowań objętych systemem kaucyjnym dotyczy przede wszystkim sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw., do systemu dobrowolnie przystąpiło już 31 tys. mniejszych placówek. To dobry kierunek dla rozwoju systemu, bo dla klientów ważna jest wygoda i dostępność. Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii „Dobry smak zaczyna się w Polsce”, 48,6% respondentów najchętniej oddawałoby opakowania w miejscu znajdującym się blisko domu, niezależnie od jego rodzaju.

Automatyzacja jest rozwiązaniem, które przyspiesza obsługę klientów, ogranicza zaangażowanie personelu i zapewnia dokładność w zliczaniu i raportowaniu przyjętych opakowań. Niesie ona za sobą szereg korzyści - dla właścicieli sklepów, ich pracowników i klientów. Barierą wejścia dla mniejszego punktu mogą być jednak wysokie koszty zakupu, instalacji i serwisu takiego urządzenia. Odpowiedzią na nią jest nowy model współpracy proponowany przez OK Operatora Kaucyjnego i RVM Systems - producenta maszyn. To rozwiązanie, w którym sklepy mogą korzystać z butelkomatów bez kosztów ich zakupu oraz miesięcznych opłat za serwis i użytkowanie.

Automatyzacja bez kosztów na start. Jak działa nowy model?

Butelkomat może być dla klientów dodatkową zachętą do odwiedzenia danego sklepu i zrobienia w nim zakupów. To w efekcie może budować jego mocniejszą pozycję wśród konkurencji.

Oferta OK Operatora Kaucyjnego i RVM Systems pozwala sklepom przejść z ręcznej na automatyczną zbiórkę bez inwestowania w zakup urządzenia, a jednocześnie korzystać z doświadczenia partnerów, którzy obsługują w Polsce miliony opakowań miesięcznie. Ich działalność w ramach obsługi dużych sieci handlowych pozwoliła wypracować zaawansowaną infrastrukturę logistyczną i serwisową, która zagwarantuje szybkość i elastyczność współpracy dla mniejszych, niezależnych placówek. I to właśnie dla tych, które nie dysponują własnym zapleczem technicznym, szczególnie ważne jest zapewnienie sprawnego serwisu i wsparcia na co dzień. A to nie koniec korzyści.

OK Operator Kaucyjny SA
Autor: OK Operator Kaucyjny SA/ Materiały prasowe https://operatorkaucyjny.pl/dolacz-do-systemu-kaucyjnego/

Nasza oferta zakłada również wynagrodzenie dla sklepu za przyjmowane opakowania - mówi Edyta Urbaniak-Konik, członek Zarządu odpowiedzialna za obszar sprzedaży w OK Operatorze. - W połączeniu z brakiem kosztu zakupu urządzenia, instalacji oraz opłat miesięcznych i serwisowych zmienia to sposób, w jaki właściciel placówki może kalkulować przejście na automatyczną zbiórkę.

Główne rollouty w dużych sieciach mamy już za sobą, dlatego dziś możemy w pełni skupić się na sklepach indywidualnych. To inny rodzaj pracy – każda placówka jest inna i każda potrzebuje pewności, że serwis przyjedzie, gdy będzie trzeba. Tę bazę serwisową i wsparcie w całym kraju zbudowaliśmy przy dużych sieciach i teraz ta sama struktura pracuje dla lokalnego handlu – dodaje Przemysław Stęślik, Managing Director, RVM Systems Polska.

Prowadzisz własny punkt i chciałbyś dołączyć do systemu kaucyjnego? Sprawdź ofertę OK Operatora Kaucyjnego i poznaj szczegóły.

[1]Dane: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „5 mld opakowań w 12 miesięcy: System kaucyjny rozwija się w ekspresowym tempie” https://www.gov.pl/web/klimat/5-mld-opakowan-w-12-miesiecy-system-kaucyjny-rozwija-sie-w-ekspresowym-tempie

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