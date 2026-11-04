Automatyzacja bez barier - butelkomat za 0 zł

Dane Ministerstwa potwierdzają skuteczność i kluczową rolę automatyzacji w funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Dla właścicieli sklepów oznacza to jednak nie tylko konieczność dostosowania się do nowych oczekiwań klientów, ale również podjęcia decyzji, jak zorganizować zbiórkę, aby była wygodna i opłacalna.

Automatyzacja odpowiedzią na potrzeby konsumentów

Dziś klienci oczekują tego, aby zwrot opakowań był szybki, wygodny i intuicyjny, punkt zbiórki był blisko nich oraz zwrot był możliwy do realizacji przy okazji codziennych czynności, np. zakupów. Z perspektywy właściciela sklepu zbiórka opakowań oznacza jednak nowe obowiązki. Ręczne przyjmowanie oraz liczenie butelek i puszek angażuje pracowników, zajmuje czas i wymaga odpowiedniej organizacji pracy.

Choć obowiązek przyjmowania opakowań objętych systemem kaucyjnym dotyczy przede wszystkim sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw., do systemu dobrowolnie przystąpiło już 31 tys. mniejszych placówek. To dobry kierunek dla rozwoju systemu, bo dla klientów ważna jest wygoda i dostępność. Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii „Dobry smak zaczyna się w Polsce”, 48,6% respondentów najchętniej oddawałoby opakowania w miejscu znajdującym się blisko domu, niezależnie od jego rodzaju.

Automatyzacja jest rozwiązaniem, które przyspiesza obsługę klientów, ogranicza zaangażowanie personelu i zapewnia dokładność w zliczaniu i raportowaniu przyjętych opakowań. Niesie ona za sobą szereg korzyści - dla właścicieli sklepów, ich pracowników i klientów. Barierą wejścia dla mniejszego punktu mogą być jednak wysokie koszty zakupu, instalacji i serwisu takiego urządzenia. Odpowiedzią na nią jest nowy model współpracy proponowany przez OK Operatora Kaucyjnego i RVM Systems - producenta maszyn. To rozwiązanie, w którym sklepy mogą korzystać z butelkomatów bez kosztów ich zakupu oraz miesięcznych opłat za serwis i użytkowanie.

Automatyzacja bez kosztów na start. Jak działa nowy model?

Butelkomat może być dla klientów dodatkową zachętą do odwiedzenia danego sklepu i zrobienia w nim zakupów. To w efekcie może budować jego mocniejszą pozycję wśród konkurencji.

Oferta OK Operatora Kaucyjnego i RVM Systems pozwala sklepom przejść z ręcznej na automatyczną zbiórkę bez inwestowania w zakup urządzenia, a jednocześnie korzystać z doświadczenia partnerów, którzy obsługują w Polsce miliony opakowań miesięcznie. Ich działalność w ramach obsługi dużych sieci handlowych pozwoliła wypracować zaawansowaną infrastrukturę logistyczną i serwisową, która zagwarantuje szybkość i elastyczność współpracy dla mniejszych, niezależnych placówek. I to właśnie dla tych, które nie dysponują własnym zapleczem technicznym, szczególnie ważne jest zapewnienie sprawnego serwisu i wsparcia na co dzień. A to nie koniec korzyści.

Autor: OK Operator Kaucyjny SA/ Materiały prasowe https://operatorkaucyjny.pl/dolacz-do-systemu-kaucyjnego/

– Nasza oferta zakłada również wynagrodzenie dla sklepu za przyjmowane opakowania - mówi Edyta Urbaniak-Konik, członek Zarządu odpowiedzialna za obszar sprzedaży w OK Operatorze. - W połączeniu z brakiem kosztu zakupu urządzenia, instalacji oraz opłat miesięcznych i serwisowych zmienia to sposób, w jaki właściciel placówki może kalkulować przejście na automatyczną zbiórkę.

– Główne rollouty w dużych sieciach mamy już za sobą, dlatego dziś możemy w pełni skupić się na sklepach indywidualnych. To inny rodzaj pracy – każda placówka jest inna i każda potrzebuje pewności, że serwis przyjedzie, gdy będzie trzeba. Tę bazę serwisową i wsparcie w całym kraju zbudowaliśmy przy dużych sieciach i teraz ta sama struktura pracuje dla lokalnego handlu – dodaje Przemysław Stęślik, Managing Director, RVM Systems Polska.

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