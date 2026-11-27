Brak pieniędzy dla polskich ofiar w budżecie Niemiec

Piątkowe głosowanie w Berlinie przyniosło jednoznaczne rozstrzygnięcie. Niemieccy parlamentarzyści przyjęli ustawę budżetową na 2027 rok, ale nie ma w niej ani jednego euro przeznaczonego na pomoc dla Polaków, którzy przeżyli okrucieństwa II wojny światowej. To decyzja, która kładzie się cieniem na relacjach między Warszawą a Berlinem.

Sprawa tzw. gestu humanitarnego nie jest nowa. Od dłuższego czasu polscy dyplomaci starali się przekonać niemieckich partnerów, że taki krok byłby nie tylko doceniony, ale mógłby też ułatwić rozmowy w innych, trudnych kwestiach dwustronnych. Argumenty te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w ostatecznym kształcie niemieckich finansów państwa.

Nadzieję na zmianę tej decyzji próbowała dać opozycja. Partia Zielonych złożyła projekt rezolucji, w której wzywała rząd federalny do

wywiązania się z naszej historycznej odpowiedzialności i wypłacenia zadośćuczynienia żyjącym jeszcze polskim ofiarom niemieckiej okupacji.

Ten dokument został jednak w piątek przez większość w Bundestagu odrzucony.

Kto w Niemczech blokuje pieniądze dla Polski?

Decyzja o niewpisaniu środków do budżetu nie była wcale jednomyślna. W niemieckiej polityce od miesięcy toczył się o to spór, który przebiegał w poprzek partyjnych podziałów. Okazuje się, że nawet w samym rządzie kanclerza Friedricha Merza nie było zgody co do tego, jak postąpić. Z nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w Berlinie i są przytaczane przez niemiecką prasę, wynika, że zwolennikiem wypłaty pieniędzy był szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Od miesięcy miał on przekonywać do takiego gestu. Napotkał jednak twardy opór.

Według tych doniesień, kluczowy sprzeciw wobec pomysłu wypłaty pieniędzy płynął ze strony wicekanclerza i ministra finansów Larsa Klingbeila. To właśnie on, jako strażnik państwowej kasy, miał zablokować inicjatywę.

Głosy poparcia dla Polski płynęły za to głośno z ław opozycji. Oprócz wspomnianej rezolucji Zielonych, sprawę w komisji budżetowej podnosili także przedstawiciele Lewicy. Deputowany Zielonych i szef komisji Bundestagu ds. UE, Anton Hofreiter, już w czerwcu mówił wprost w rozmowie z PAP, że debata o zadośćuczynieniach „jest blokowana przez większość aktorów politycznych w Niemczech”.

Dodał też gorzko:

Zadośćuczynienia to więcej niż symbol. Niektóre ofiary są naprawdę ubogie, potrzebują pomocy. To źle, że niemiecki rząd nie podejmuje tutaj działań.

Historia niespełnionych obietnic. Co Berlin mówił Polsce?

Piątkowa decyzja Bundestagu jest tym bardziej bolesna, że zapadła po wielu miesiącach zapewnień ze strony niemieckich polityków. Jeszcze rok temu obecny kanclerz Friedrich Merz obiecywał, że przeanalizuje możliwości wykonania "gestu humanitarnego". Nie podał wtedy żadnej konkretnej kwoty, ale jego słowa dawały nadzieję, że sprawa wreszcie ruszy z miejsca. Dziś widać, że analiza nie przyniosła rezultatów, na które liczyła Warszawa.

To nie była pierwsza taka propozycja. W 2024 roku poprzedni kanclerz Olaf Scholz zaoferował na ten cel 200 milionów euro. Ówczesny rząd w Polsce odrzucił jednak tę ofertę, uznając ją za zdecydowanie zbyt niską. Warto przy tym pamiętać, że wtedy liczba żyjących ofiar niemieckiej okupacji była o około 20 tysięcy osób wyższa niż obecnie. Czas działa tu na niekorzyść poszkodowanych.

Dziś sprawa dotyczy dziś około 30 - 50 tysięcy osób. To ludzie, którzy często mają ponad 90 lat, żyją samotnie i zmagają się z chorobami. Każdy kolejny miesiąc zwłoki sprawia, że jest ich coraz mniej.

Dlatego właśnie premier Donald Tusk podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych 1 grudnia 2025 roku apelował do strony niemieckiej o przyspieszenie. W obecności kanclerza Friedricha Merza premier Donald Tusk mówił wprost o potrzebie konkretów w sprawie zadośćuczynienia dla polskich ofiar, rzucając krótkie, ale wymowne: "Pospieszcie się".

Zadeklarował też, że jeśli Berlin nie podejmie jednoznacznej decyzji, rozważy rozwiązanie, w którym to Polska z własnych środków zaspokoi potrzeby żyjących ofiar.

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