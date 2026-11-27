Nowe technologie i AI prowadzą do cyfrowego wyzysku w Polsce, gdzie pracownicy są śledzeni, a menedżerowie grożą zwolnieniem, mówiąc: „mam dziesięć botów na twoje miejsce”.

Problem cyfrowego wyzysku dotyka milionów Polaków, od pracowników magazynów po call center, gdzie algorytmy kontrolują każdy ruch, dehumanizując pracę.

Aż 3,7 miliona Polaków wykonujących rutynowe zawody, w tym copywriterzy czy księgowi, jest zagrożonych utratą pracy przez AI, która uczy się od ludzi, by ich potem zastąpić.

Skuteczną obroną przed cyfrowym wyzyskiem jest solidarność pracowników, zrzeszanie się oraz egzekwowanie prawa pracy przez państwo w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Panie Marku, tytuł pana książki brzmi jak z dawnej wsi: „Młócka”. Co ma wspólnego cep i kombajn z komputerem, aplikacją w telefonie i sztuczną inteligencją?

Marek Szymaniak: Bardzo wiele! Sam pochodzę z Lubelszczyzny, wychowałem się w rodzinie z wiejskimi korzeniami i jako nastolatek pomagałem dziadkom przy żniwach i przy pracach w polu. W młócce chodzi o jedno: oddzielenie ziarna od plew. I dokładnie to samo dzieje się teraz na polskim rynku pracy za sprawą nowych technologii. Z jednej strony mamy wąską grupę ludzi, którzy potrafią zaprząc sztuczną inteligencję do roboty. To oni będą pracować szybciej, lżej, może nawet krócej i zarobią jeszcze większe pieniądze. Z drugiej strony są miliony zwykłych pracowników, którzy zostaną w tej maszynie „przemieleni”. Ich obowiązki zostaną pocięte na kawałki przez algorytmy, a oni sami wylądują na gorszych umowach, za mniejsze pieniądze. Zamiast obiecanej wygody mamy nowoczesną harówkę.

Wielu Polaków myśli sobie teraz: „Mnie to nie dotyczy, nie pracuję w wielkiej korporacji w Warszawie, nie jestem informatykiem”. Mają rację?

To największy błąd, jaki możemy popełnić. W Polsce pracuje około 17 milionów ludzi i ta rewolucja wchodzi do każdego zakładu, magazynu, biura, a nawet na drogę. Ludzie myślą, że sztuczna inteligencja i roboty to jakieś bajki z filmów science fiction, a to się dzieje tu i teraz, czasem tuż za ścianą naszego biura czy fabryki. W książce opisuję historie z krwi i kości, które brzmią jak czarny sen, ale są codziennością wielu Polaków. Weźmy choćby pracownika call center, którego każdym ruchem steruje system komputerowy. Maszyna wylicza mu czas co do sekundy. Człowiek przestaje tam być człowiekiem, a staje się trybikiem. Mój bohater opowiadał wprost, że musiał – mówiąc brutalnie - nauczyć się „sikać i srać na komendę”, bo algorytm nie przewidział, że organizm ma swoje potrzeby, kiedy akurat trzeba wyrobić normę.

Brzmi to jak obóz pracy, a nie nowoczesna firma XXI wieku. A przecież szefowie mówią nam w żywe oczy, że te wszystkie gadżety i aplikacje są dla naszego dobra.

I to jest właśnie najbardziej sprytne. Wielki biznes świetnie nauczył się pakować wyzysk w ładny papierek z napisem „troska o pracownika”. Weźmy na przykład opaski monitorujące tętno i ciśnienie, które coraz częściej zakłada się pracownikom fizycznym w magazynach czy fabrykach, a nawet biurach. Najnowsze potrafią zrobić nawet EKG! Szef mówi: „Zakładaj, sprawdzimy, czy się nie przemęczasz, jak tętno skoczy, to cię wyślemy na przerwę, dbamy o twoje zdrowie”. Brzmi pięknie, prawda? Tyle że te wszystkie dane trafiają do działu kadr. A tam ktoś patrzy w komputer i myśli: „Oho, pan Kowalski ma słabe EKG, za dwa lata wchodzi w wiek ochronny przed emeryturą, zaraz zacznie chodzić na L4. Po co nam taki problem? Zwolnijmy go już teraz albo nie przedłużmy umowy. Póki jeszcze możemy!”. Technologia staje się więc batem na pracowników.

Podobny „Wielki Brat” wjechał też do kabin kierowców ciężarówek.

Tak, rozmawiałem z kierowcami tirów, dla których ten zawód zawsze był synonimem pewnej wolności. Wiadomo, robota ciężka, z dala od domu, ale nikt nie stał nad głową z zegarkiem. Dziś w kabinach montuje się kamery śledzące każdy ruch i decyzję kierowcy. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo na drodze – i wiadomo, że trzeba walczyć z zasypianiem za kółkiem czy kradzieżami paliwa, bo takie rzeczy też się zdarzały. Ale w praktyce doprowadzono to do absurdu. Kierowcy czują się jak w programie „Big Brother”, są na nieustannym podglądzie. To zabija w ludziach resztki godności i sprawia, że odchodzą z zawodu.

A co z ludźmi, którzy mówią: „Wolę, żeby oceniał mnie komputer niż kierownik, bo maszyna przynajmniej nie ma humorów, nie faworyzuje kolegów i nie wrzeszczy”? Jest w tym trochę racji?

Rozumiem, skąd bierze się takie myślenie. Polacy mają fatalne doświadczenia z ludzkimi szefami: z folwarcznym zarządzaniem, krzykiem, mobbingiem i układami. Dlatego kiedy wchodzi aplikacja czy algorytm, wielu z nas oddycha z ulgą: „Super, są jasne zasady, zero uprzedzeń”. Opisuję w książce Ryszarda, który zarządza kompleksem hotelowym i używa sztucznej inteligencji do oceniania personelu. Na papierze wygląda to sprawiedliwie. Problem w tym, że z komputerem nie porozmawiasz! Nawet najgorszy ludzki kierownik, kiedy przyjdziesz do niego i powiesz: „Panie kierowniku, dziecko mi zachorowało, muszę wyjść godzinę wcześniej”, w większości przypadków machnie ręką i powie: „Idź, załatw, odrobisz jutro”. Algorytm nie ma serca ani empatii. Dla niego jesteś tylko numerkiem w tabelce.

Co się dzieje, gdy taki „cyfrowy szef” uzna, że pracownik mu się nie podoba albo jest za wolny?

Wyrzuca go jednym kliknięciem! Najlepszy dowód to historia kurierów Glovo z Białegostoku z 2021 roku, którą opisuję w „Młócce”. Kurierzy zobaczyli, że firma bez żadnej uprzedzenia obcięła im stawki w aplikacji. Skrzyknęli się na parkingu pod galerią handlową. Zalogowali się do systemu, ale nie przyjmowali zleceń. Chcieli zrobić mały korek, żeby ktoś z centrali wreszcie z nimi porozmawiał. Zadzwonił pracownik firmy. Nie chciał słuchać o negocjachach stawek, o kosztach paliwa, o tym, że nie starcza im na życie. Zapytał tylko krótko: „Wozicie czy nie?”. Gdy usłyszał, że nie, rozłączył się, a po chwili wszyscy protestujący mieli zablokowane konta. Koniec dyskusji, koniec pracy. Tymczasem w Konstytucji mamy zapisane prawo do strajku, a tutaj korporacja wyłączyła ludzi jednym przyciskiem. I nie ma się nawet do kogo odwołać!

Wspomniał pan o kurierach. Zamawiamy jedzenie jednym kliknięciem w telefonie i często nie zastanawiamy się, kto nam je przywozi i jak żyje.

Bo nie chcemy tego widzieć. Wygodniej nam wierzyć w bajki prezesów firm technologicznych o „nowoczesnej gospodarce”. A prawda jest brutalna. Z danych Unii Europejskiej wynika, że ludzie pracujący przez aplikacje bardzo często nie wyciągają nawet płacy minimalnej! W książce opisuję kuriera, który tyra na rowerze od rana do nocy ponad siły, a mimo to codziennie chodzi głodny, bo nie stać go na porządny posiłek. Niedawno było głośno o tym w jakich warunkach żyją migranci-kurierzy. Nocują w ciemnych, klaustrofobicznych kapsuły bez okien. To jest przerażająca mieszanka XXI wieku z wyzyskiem rodem z XIX-wiecznych fabryk.

Wielu czytelników zapyta teraz wprost: czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Kto w Polsce powinien już dziś drżeć o swój etat?

To, że za chwilę wszyscy wylądujemy na bruku jest nieprawdą. Ale nie znaczy to, że AI nie zmieni wielu zawodów. Niektórym może nawet odebrać pracę lub jej część. Według prognoz specjalistów najbardziej zagrożone są prace rutynowe, powtarzalne, takie, które da się zamknąć w schemat lub tabelkę. Mowa o prawie 3,7 miliona Polaków! Na pierwszej linii ognia są dziś tłumacze, copywriterzy, pracownicy call center, urzędnicy od prostych spraw, pracownicy biurowi i administracyjni, podstawowa księgowość, a także początkujący informatycy.

Ma pan konkretne przykłady ludzi, którym AI już wywróciła życie do góry nogami?

Oczywiście. W książce opisuję choćby historię Wiktora, copywritera z firmy marketingowej. Jego szef zachłysnął się ChatemGPT. Kazał Wiktorowi i jego zespołowi uczyć sztuczną inteligencję, jak pisać teksty. Wiktor powiedział mi gorzko: „Nikt nie ukrywał, że robiąc to, co robimy, piłujemy nogi od naszych stołków”. Efekt? Gdy maszyna się nauczyła, z całego zespołu zostały cztery osoby, a reszta dostała wypowiedzenia. Za każdą „mądrą” odpowiedzią komputera kryje się wiedza wyssana z żywych ludzi, których potem wypluwa się na bruk.

A kto może spać spokojnie? Jakich fachowców AI szybko nie zastąpi?

Przede wszystkim tych, którzy pracują rękami i potrzebują precyzji, oraz tych, których praca wymaga kontaktu z drugim człowiekiem, serca i empatii. Robot nie zaopiekuje się starszą osobą w domu opieki, nie pocieszy pacjenta w szpitalu, nie naprawi skomplikowanej instalacji w starym bloku i nie poprowadzi śledztwa dziennikarskiego w małym miasteczku. Ale uwaga: nawet jeśli dziś pracujesz bezpiecznie w biurze i myślisz, że problem kurierów czy tłumaczy cię nie dotyczy, to jutro sytuacja może się odwrócić. Niestety musimy być gotowi na zmiany.

Czy w tej całej technologicznej rewolucji jest w ogóle coś dobrego dla zwykłego robotnika? Czy maszyny mogą nam naprawdę pomóc, a nie tylko nas wyciskać jak cytrynę?

Jasne, że mogą! Nie jestem wrogiem postępu, tylko wrogiem głupiego i niesprawiedliwego dzielenia zysków z tego postępu. W książce pokazuję też jasną stronę mocy. Opisuję pana Mirka, pracownika fabryki części samochodowych. Przez kilkadziesiąt lat dźwigał ciężkie metalowe elementy. W końcu w jego zakładzie wprowadzono roboty oraz specjalne egzoszkielety. To takie mechaniczne uprzęże, które zakłada się na ciało i które wspomagają mięśnie przy podnoszeniu ciężarów. Pan Mirek odżył! Problem w tym, że w Polsce takich fabryk jest jak na lekarstwo. Polskim firmom bardziej opłaca się wciąż zatrudnić taniego pracownika do dźwigania, niż kupić mu egzoszkielet.

Inna pana bohaterka użyła sztucznej inteligencji w biurze, żeby szybciej skończyć pracę, ale musiała to ukrywać przed szefem i... własnymi rodzicami! Dlaczego?

To pokazuje, jak bardzo mamy wyprane głowy przez kult ciężkiej harówki! Ta dziewczyna odkryła, że dzięki ChatowiGPT swoją ośmiogodzinną robotę robi w trzy czy cztery godziny. Zamiast dostać nagrodę albo pójść wcześniej do domu, musiała siedzieć przed monitorem i udawać, że ciężko pracuje, żeby szef nie dorzucił jej dwa razy więcej obowiązków za tę samą pensję. A kiedy pochwaliła się rodzicom, że dzięki technologii ma więcej czasu dla siebie, usłyszała pretensje: „My całe życie tyraliśmy, żebyś miała lepiej, a tobie się pracować nie chce!”. W Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że praca ma być trudna, ma boleć, a człowiek musi być urobiony po łokcie.

No właśnie – „Urobieni”. To tytuł pana pierwszej książki. Twierdzi pan, że w latach 90. coś nam zrobiono z głowami i dlatego dziś nie umiemy się bronić przed cyfrowym wyzyskiem.

Urobiono nas w latach 90., kiedy bezrobocie sięgało kilkunastu procent, a szefowie mówili: „Jak się nie podoba, to na twoje miejsce jest dziesięciu za bramą”. Wtedy wmówiono Polakom skrajny indywidualizm: „Radź sobie sam, nie patrz na sąsiada, jak ci mało, to weź drugi etat albo się przekwalifikuj”. Wybito nam z głowy solidarność! Dlatego dziś, gdy słyszymy, że zwalniają programistów, w internecie czytamy złośliwe komentarze: „Dobrze im tak, zarabiali kokosy, niech teraz poczują, jak to jest”. Gdy kurierzy marzną na deszczu za grosze, mówimy: „Mogą zmienić pracę”. A szefowie to bezlitośnie wykorzystują! Już dziś słyszy się w firmach teksty menedżerów: „Nie podskakuj, nie przychodź po podwyżkę i nie zakładaj związku zawodowego, bo mam dziesięć botów na twoje miejsce!”. Strach przed AI stał się nowym batem do trzymania ludzi za twarz.

To jak zwykły Kowalski ma się przed tym bronić? Co zrobić, żeby nie dać się przemielić w tej „młócce”?

Po pierwsze: nie wierzyć ślepo w piękne słówka firm i czytać wszystko, co podsuwają nam do podpisania. Zawsze zadawać sobie pytanie: komu służy ta nowa aplikacja czy opaska na rękę: mnie, czy zyskom firmy? Po drugie – przestać bać się słowa „związek zawodowy”. Nawet wśród kurierów, w branży Pyszne.pl, udało się założyć związek i wywalczyć lepsze warunki. W grupie jest siła, pojedynczego pracownika algorytm zje na śniadanie. A po trzecie, musimy zacząć wymagać od polityków, żeby pilnowali prawa pracy. Bo jeśli państwo będzie dalej udawać, że nie widzi problemu, to za kilka lat obudzimy się w cyfrowym folwarku, gdzie garstka bogaczy będzie liczyć zyski, a reszta z nas będzie biegać z paczkami na komendę komputera.

SZTUCZNA INTELIGENCJA POZWOLI NAM POGADAĆ ZE ZWIERZĘTAMI!