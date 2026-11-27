Jedno weto zatrzymało zarówno obniżkę PIT dla części pracujących, jak i podwyżki obciążeń dla przedsiębiorców. Rząd mówi o pieniądzach, które mogły zostać w kieszeniach milionów Polaków. Obrońcy decyzji prezydenta – o ochronie firm przed większymi podatkami.

Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki – napisał premier Donald Tusk.

Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i @NawrockiKn. #SzkodliweWeto— Donald Tusk (@donaldtusk) November 27, 2026

Choć porównanie jest świąteczne, spór dotyczy zmian, które miały obowiązywać od 2027 roku.

„Wstyd”. „Prezydent śmieje się Polakom w twarz”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekonuje, że weto pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków.

To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin – napisał.

Chodzi o możliwą korzyść dla rodziny, nie pojedynczego podatnika. „Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd” — dodał wicepremier.

Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin. Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd.— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 27, 2026

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że obniżki nie będzie, „bo wetomat znów poszedł w ruch”. „Prezydent śmieje się Polakom w twarz” – oceniła.

Karol Nawrocki w swojej walce z rządem zapędził się już bardzo daleko. Miała być obniżka podatków dla 3,5 mln Polaków. Nie będzie, bo wetomat znów poszedł w ruch. Prezydent śmieje się Polakom w twarz. #KosztowneWeto— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 27, 2026

Minister edukacji Barbara Nowacka zarzuciła Nawrockiemu uderzenie w nauczycieli. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o „rodzaju hipokryzji”: prezydent deklaruje poparcie dla niższych podatków, a blokuje ustawę, która część z nich obniża.

Biznes chwali blokadę ustawy. „Dawała niewiele, zabierała dużo”

Zupełnie inaczej decyzję ocenia Michał Borowski z Business Centre Club. Jego zdaniem ustawa jedną ręką dawała niewiele, a drugą zabierała dużo, zwłaszcza firmom.

Borowski wskazuje na podwyżkę CIT i ograniczenie dostępu do ryczałtu. Ostrzega też, że przedsiębiorcy dostaliby zaledwie miesiąc na przygotowanie się do nowych zasad. Według niego większe obciążenia ograniczałyby pieniądze na inwestycje i rozwój. BCC postulowało wcześniej oddzielenie korzystnych zmian w PIT od podwyżek dla biznesu.

Z weta cieszy się również Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes. Zarówno ten mały na ryczałcie, jak i ten wielki na CIT. Na szczęście prezydent zatrzymał to wetem! – napisał.

Karol Nawrocki w swojej walce z rządem zapędził się już bardzo daleko. Miała być obniżka podatków dla 3,5 mln Polaków. Nie będzie, bo wetomat znów poszedł w ruch. Prezydent śmieje się Polakom w twarz. #KosztowneWeto— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 27, 2026

Petru: ostrzegałem. Nie należało tego łączyć

Ryszard Petru krytykuje sposób przygotowania reformy.

Nie skleja się obniżki podatku dla pracujących z podwyżką CIT dla polskich firm — podkreślił.

Jego zdaniem weto było do przewidzenia, a skutkiem połączenia tych zmian jest utrata szansy na niższy PIT dla milionów ludzi. Proponuje osobną ustawę obniżającą PIT oraz coroczne podnoszenie progów i kwoty wolnej wraz z inflacją.

Weto było do przewidzenia. Ostrzegałem od października: nie skleja się obniżki podatku dla pracujących z podwyżką CIT dla polskich firm. Rząd zrobił z tego jedną ustawę, a teraz 3,5 mln ludzi nie dostanie obniżki PIT. Wyjście jest proste: – osobna ustawa z niższym PIT, bez podwyżki CIT, – progi i kwota wolna co roku rosnące z inflacją, czyli koniec podatku inflacyjnego. Obniżkę PIT, jako korzystną dla ludzi, można uchwalić jeszcze w grudniu i wprowadzić od stycznia. Podwyżki CIT od stycznia już nie, bo podatków nie podnosi się z miesięcznym wyprzedzeniem. Rządowy projekt znów łączy PIT z CIT. Nie powtarzajmy tego samego błędu. Rozdzielmy te sprawy, a Sejm może uchwalić obniżkę PIT na jednym posiedzeniu.— Ryszard Petru (@RyszardPetru) November 27, 2026

Co zatrzymał prezydent? Pierwszy próg PIT miał wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł. Dochody ponad 130 tys. do 150 tys. zł objęłaby nowa stawka 24 proc., a dopiero nadwyżkę ponad 150 tys. zł – stawka 32 proc.

Jednocześnie CIT dla firm z przychodami przekraczającymi 50 mln euro miał wzrosnąć z 19 do 22 proc., danina solidarnościowa z 4 do 5 proc., a limit przychodów uprawniających do wyboru ryczałtu spaść z 2 mln do 250 tys. euro.

Nawrocki tłumaczy, że ustawa obniżała podatki „wybranej wąskiej grupie”, pomijając większość pracujących i podnosząc obciążenia przedsiębiorców. Weto pozostawia dotychczasowe zasady – blokuje zarówno planowane ulgi, jak i podwyżki.

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