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Jedno weto zatrzymało zarówno obniżkę PIT dla części pracujących, jak i podwyżki obciążeń dla przedsiębiorców. Rząd mówi o pieniądzach, które mogły zostać w kieszeniach milionów Polaków. Obrońcy decyzji prezydenta – o ochronie firm przed większymi podatkami.
Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki – napisał premier Donald Tusk.
Choć porównanie jest świąteczne, spór dotyczy zmian, które miały obowiązywać od 2027 roku.
„Wstyd”. „Prezydent śmieje się Polakom w twarz”
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekonuje, że weto pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków.
To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin – napisał.
Chodzi o możliwą korzyść dla rodziny, nie pojedynczego podatnika. „Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd” — dodał wicepremier.
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że obniżki nie będzie, „bo wetomat znów poszedł w ruch”. „Prezydent śmieje się Polakom w twarz” – oceniła.
Minister edukacji Barbara Nowacka zarzuciła Nawrockiemu uderzenie w nauczycieli. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o „rodzaju hipokryzji”: prezydent deklaruje poparcie dla niższych podatków, a blokuje ustawę, która część z nich obniża.
Biznes chwali blokadę ustawy. „Dawała niewiele, zabierała dużo”
Zupełnie inaczej decyzję ocenia Michał Borowski z Business Centre Club. Jego zdaniem ustawa jedną ręką dawała niewiele, a drugą zabierała dużo, zwłaszcza firmom.
Borowski wskazuje na podwyżkę CIT i ograniczenie dostępu do ryczałtu. Ostrzega też, że przedsiębiorcy dostaliby zaledwie miesiąc na przygotowanie się do nowych zasad. Według niego większe obciążenia ograniczałyby pieniądze na inwestycje i rozwój. BCC postulowało wcześniej oddzielenie korzystnych zmian w PIT od podwyżek dla biznesu.
Z weta cieszy się również Sławomir Mentzen z Konfederacji.
Rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes. Zarówno ten mały na ryczałcie, jak i ten wielki na CIT. Na szczęście prezydent zatrzymał to wetem! – napisał.
Petru: ostrzegałem. Nie należało tego łączyć
Ryszard Petru krytykuje sposób przygotowania reformy.
Nie skleja się obniżki podatku dla pracujących z podwyżką CIT dla polskich firm — podkreślił.
Jego zdaniem weto było do przewidzenia, a skutkiem połączenia tych zmian jest utrata szansy na niższy PIT dla milionów ludzi. Proponuje osobną ustawę obniżającą PIT oraz coroczne podnoszenie progów i kwoty wolnej wraz z inflacją.
Co zatrzymał prezydent? Pierwszy próg PIT miał wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł. Dochody ponad 130 tys. do 150 tys. zł objęłaby nowa stawka 24 proc., a dopiero nadwyżkę ponad 150 tys. zł – stawka 32 proc.
Jednocześnie CIT dla firm z przychodami przekraczającymi 50 mln euro miał wzrosnąć z 19 do 22 proc., danina solidarnościowa z 4 do 5 proc., a limit przychodów uprawniających do wyboru ryczałtu spaść z 2 mln do 250 tys. euro.
Nawrocki tłumaczy, że ustawa obniżała podatki „wybranej wąskiej grupie”, pomijając większość pracujących i podnosząc obciążenia przedsiębiorców. Weto pozostawia dotychczasowe zasady – blokuje zarówno planowane ulgi, jak i podwyżki.