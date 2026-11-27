Czesi szukają energii 3,5 km pod ziemią

Pod powierzchnią Czech może kryć się cenne źródło energii. Chodzi o energię geotermalną, czyli naturalne ciepło zgromadzone w głębokich warstwach skał. Naukowcy od lat sprawdzają, gdzie można je wykorzystać na większą skalę. Jednym z najważniejszych miejsc tych badań są Litomierzyce w północnej części kraju.

Jak informuje portal PoznatSvět, właśnie tam realizowany jest szeroko zakrojony projekt badawczy. Planowane są odwierty o głębokości nawet 3,5 kilometra. Badacze chcą sprawdzić, czy znajdujące się pod miastem skały mogą dostarczać wystarczająco dużo ciepła, by wykorzystać je do ogrzewania.

Szacunki są obiecujące. Na głębokości około 3–4 kilometrów temperatura skał może zbliżać się do 100 stopni Celsjusza. Jeśli badania potwierdzą, że zasoby można efektywnie wykorzystać, Litomierzyce mogą w przyszłości pozyskiwać część energii cieplnej prosto z wnętrza Ziemi.

Przebadali już 362 odwierty. Przygotowali specjalne mapy

Czescy eksperci nie ograniczają się do jednego miasta. Przeanalizowali dane z 362 odwiertów wykonanych w różnych częściach kraju. Na tej podstawie przygotowali mapy pokazujące, gdzie na głębokości nawet pięciu kilometrów można spodziewać się najwyższych temperatur.

Okazało się, że warunki geotermalne mocno różnią się w zależności od regionu. Znaczenie ma przede wszystkim budowa geologiczna, rodzaj skał oraz ilość ciepła docierającego z wnętrza Ziemi. Dzięki mapom naukowcy mogą wskazać miejsca, w których warto prowadzić kolejne badania i szukać możliwości wykorzystania podziemnego ciepła.

Energia z wnętrza Ziemi działa także zimą

Największą zaletą energii geotermalnej jest to, że można korzystać z niej niezależnie od pogody. W przeciwieństwie do elektrowni słonecznych czy wiatrowych nie trzeba czekać na słońce ani odpowiednio silny wiatr. Ciepło zgromadzone głęboko pod ziemią jest dostępne również zimą.

To właśnie dlatego geotermia może stać się ważnym uzupełnieniem systemów ogrzewania. Nie oznacza to jednak, że każdy obszar z gorącymi skałami nadaje się do budowy ciepłowni. Sama wysoka temperatura nie wystarczy. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy możliwe będzie skuteczne wydobycie ciepła, czy inwestycja będzie opłacalna i czy uda się dostarczyć energię do odbiorców.

Badania w Litomierzycach mają pomóc odpowiedzieć na te pytania. Jeśli zakończą się sukcesem, czeskie miasto może zyskać nowe źródło energii, które będzie wykorzystywane przez lata - informuje serwis wnp.pl.

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