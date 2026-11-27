Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazuje 200 tys. zł dla miejskiej policji.

Pieniądze przeznaczone na zakup kamizelek kuloodpornych i zestawów ratowniczych.

Decyzja jest odpowiedzią na prośbę komendanta po ataku z 7 listopada 2026.

Podczas ataku policjanci mieli używać prywatnych kamizelek kuloodpornych.

Komenda Wojewódzka Policji twierdziła, że sprzętu jest wystarczająco.

200 tys. zł od miasta. Na co policja wyda pieniądze?

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował o swojej decyzji w piątek, 27 listopada 2026 roku. Chodzi o przekazanie konkretnych pieniędzy na doposażenie funkcjonariuszy, którzy na co dzień patrolują ulice miasta. Ta decyzja to forma specjalnego dofinansowania dla policji, która ma bezpośrednio poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie. Chodzi o kwotę 200 tysięcy złotych z budżetu miasta.

Prezydent Gibała podkreślił, że to odpowiedź na bezpośrednią prośbę komendanta miejskiego policji. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych kamizelek kuloodpornych dla policji oraz indywidualnych zestawów ratowniczych. To sprzęt, którego braki, jak się okazało, mogły być dotkliwie odczuwalne podczas ostatnich dramatycznych wydarzeń w Krakowie.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała napisał o tym wprost w swoich mediach społecznościowych:

Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów - powiedział prezydent Gibała.

Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów.— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 27, 2026

Ma to być realna próba wyciągnięcia wniosków z tragedii, która wstrząsnęła nie tylko Krakowem, ale całą Polską.

Dlaczego kamizelki kuloodporne są tak ważne?

Decyzja prezydenta Łukasza Gibały nie wzięła się znikąd. Jest ona bezpośrednim echem dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się na Rynku Głównym w Krakowie we wtorek, 7 listopada 2026 roku. To wtedy 24-letni zamachowiec wjechał samochodem w tłum, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Bilans ataku był tragiczny: zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych.

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów po krótkiej wymianie ognia. I tu właśnie pojawia się kluczowy szczegół, który rzucił nowe światło na wyposażenie służb. Według informacji medialnych, funkcjonariusze, którzy brali udział w tej niebezpiecznej interwencji, mieli na sobie prywatny sprzęt ochronny. To właśnie doniesienia o tym, że potrzebne były prywatne kamizelki kuloodporne dla policji, aby zatrzymać terrorystę, wywołały publiczną dyskusję o bezpieczeństwie samych mundurowych.

Tragedia miała swój dalszy, mroczny ciąg. Jeszcze tego samego dnia policja weszła do mieszkania sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W środku znaleziono ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy zginęli od ran postrzałowych. Sam zamachowiec, postrzelony podczas akcji na Rynku, zmarł później w szpitalu.

Stanowisko policji po ataku. Oficjalnie sprzętu nie brakuje

Decyzja prezydenta Łukasza Gibały i prośba komendanta miejskiego nabierają jeszcze większego znaczenia, gdy zestawi się je z oficjalnym komunikatem małopolskiej policji. Po tym, jak media obiegła informacja o funkcjonariuszach interweniujących w prywatnym sprzęcie, Komenda Wojewódzka Policji wydała oświadczenie. Jego treść była jednoznaczna. Stwierdzono w nim, że liczba kamizelek kuloodpornych w garnizonie małopolskim „jest wystarczająca do zabezpieczenia bieżących potrzeb służby”.

Struktura zadań realizowanych przez Policję jest zróżnicowana – część funkcjonariuszy wykonuje obowiązki o charakterze np. administracyjnym, które nie wymagają korzystania z kamizelek kuloodpornych. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się do posiadania przez policjantów prywatnych kamizelek. Aktualnie ilość kamizelek kuloodpornych w garnizonie małopolskim jest wystarczająca do zabezpieczenia bieżących potrzeb służby.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 20, 2026

Ten komunikat stoi w wyraźnej sprzeczności z nieoficjalnymi doniesieniami z samej interwencji oraz, co ważniejsze, z późniejszymi działaniami. Skoro sprzętu jest pod dostatkiem, to dlaczego komendant miejski prosi prezydenta o pieniądze na jego zakup? To pytanie, które samo ciśnie się na usta. Wygląda na to, że oficjalne statystyki i stan magazynowy to jedno, a realne potrzeby policjantów na ulicy to zupełnie inna historia.

Sytuacja pokazuje, że nowoczesne kamizelki kuloodporne dla policji to nie luksus, a absolutna podstawa w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach. Decyzja władz Krakowa jest więc czymś więcej niż tylko gestem wsparcia. To pragmatyczne działanie, które ma na celu wypełnienie luki sprzętowej tam, gdzie jest ona najbardziej odczuwalna – na pierwszej linii. To kluczowe dofinansowanie dla policji może realnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonariuszy, którzy ryzykują życiem, chroniąc mieszkańców.

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