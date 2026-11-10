Bohaterscy policjanci z Krakowa. Ryzykowali własne życie, by ocalić innych

W wyniku sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Jak informowano bezpośrednio po tragedii, stan jednego z funkcjonariuszy był stabilny, natomiast stan drugiego policjanta oraz samego napastnika określano jako ciężki, ale stabilny.

O bohaterskiej postawie 24-letniego Jakuba Kulika zrobiło się głośno tuż po dramatycznych wydarzeniach. Mimo tego, że był ciężko ranny, funkcjonariusz zdołał obezwładnić zamachowca. Wspólnie ze swoim partnerem ze służby uratował wiele ludzkich istnień. Odwagę starszego posterunkowego Jakuba Kulika, który ryzykował własnym życiem, aby ocalić innych, docenił premier Donald Tusk. Drugi z rannych policjantów, 27-letni Artur Morański, został dwukrotnie postrzelony – w rękę i klatkę piersiową. Po akcji przeciwko napastnikowi przeszedł trwającą 12 godzin operację ratującą życie. W poniedziałek, 9 listopada, funkcjonariusz wybudził się ze śpiączki.

Zamachowiec miał kamizelkę kuloodporną, policjanci nie. Tragedia w Krakowie ujawniła poważny problem

W tym kontekście pojawia się istotna kwestia dotycząca wyposażenia policjantów. W przeciwieństwie do ciężko rannych funkcjonariuszy sprawca strzelaniny, 24-letni Michał Oksiński, miał na sobie kamizelkę kuloodporną, która chroniła go przed pociskami. Jak zwraca uwagę portal WNP.pl, brak takiej ochrony u interweniujących policjantów pokazuje, że ich wyposażenie osobiste może być niewystarczające wobec współczesnych zagrożeń. Przez wiele lat Polska pozostawała krajem stosunkowo wolnym od zamachów terrorystycznych, które znacząco wpłynęły na sposób działania służb w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Zdaniem portalu podobne zmiany stają się konieczne również w naszym kraju.

Tragiczne wydarzenia na Rynku Głównym w Krakowie pokazały, jak poważne niebezpieczeństwo grozi policjantom podejmującym interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Dotychczas kamizelki kuloodporne stanowiły przede wszystkim podstawowy element wyposażenia policyjnych jednostek antyterrorystycznych oraz wojskowych jednostek specjalnych. Ze względu na stosunkowo niski poziom zagrożenia terrorystycznego w Polsce nie wszyscy funkcjonariusze byli szkoleni i wyposażani z myślą o reagowaniu na tego rodzaju ataki.To będzie musiało się zmienić.

Służby obawiają się naśladowców zamachowca z Krakowa. Pięć osób już zatrzymanych

Obecnie nie można mieć pewności, że podobne tragedie nie powtórzą się w Polsce. Po sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie służby szczególnie uważnie monitorują aktywność internautów, obawiając się pojawienia naśladowców 24-letniego Michała Oksińskiego. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, od soboty do poniedziałku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w różnych częściach Polski pięć osób, których działalność w sieci mogła stwarzać realne zagrożenie. Policjanci analizują przede wszystkim wpisy pochwalające krakowską masakrę oraz treści wskazujące, że ich autorzy mogą inspirować się działaniami zamachowca. Służby nie wykluczają bowiem, że wśród osób publikujących takie komentarze mogą znajdować się potencjalni naśladowcy sprawcy tragedii.

Tragedia w Krakowie wywołała dyskusję o wyposażeniu policji. Kamizelki kuloodporne wciąż nie są standardem

Jak zauważa portal WNP.pl, sobotnia tragedia na Rynku Głównym w Krakowie ujawniła poważny problem związany z wyposażeniem polskich policjantów. Napastnik dysponował nie tylko kilkoma sztukami broni, ale również kamizelką balistyczną. Tymczasem interweniujący funkcjonariusze nie posiadali podobnych zabezpieczeń, choć dzięki ich odwadze, wyszkoleniu i determinacji udało się szybko obezwładnić sprawcę i zapobiec jeszcze większej tragedii.

Obaj policjanci odnieśli jednak ciężkie obrażenia. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy kamizelki kuloodporne uchroniłyby ich przed postrzałami, jednak doświadczenia służb w Europie i Stanach Zjednoczonych pokazują, że tego rodzaju wyposażenie wielokrotnie ratowało życie funkcjonariuszom. Jak przypomina portal, polska policja od kilku lat zwiększa zakupy osłon balistycznych. Tylko do końca 2025 roku do jednostek trafiło ponad 12 tys. sztuk takiego wyposażenia, jednak nadal nie wszyscy mundurowi mają do niego dostęp. Komenda Główna Policji dąży do tego, aby każdy funkcjonariusz dysponował nowoczesną ochroną balistyczną.

Na modernizację wyposażenia policji planowano również przeznaczyć część środków z unijnego instrumentu SAFE, jednak po prezydenckim wecie rząd zapowiedział finansowanie zakupów z krajowego budżetu. Zdaniem autorów publikacji wydarzenia w Krakowie pokazują, że lekkie kamizelki kuloodporne, które można nosić pod mundurem, powinny stać się standardowym wyposażeniem policjantów. Samo wyszkolenie i odpowiednie uzbrojenie nie zawsze wystarczą bowiem podczas niespodziewanej konfrontacji z dobrze przygotowanym napastnikiem.

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