RTV EURO AGD wycofuje reklamy z TV Republika

Decyzja zapadła w poniedziałek, 9 listopada. RTV EURO AGD poinformowało o niej za pośrednictwem portalu X. Firma wyjaśniła, że dobór mediów, w których reklamuje swoje produkty, jest na bieżąco analizowany. Pod uwagę brane są nie tylko kwestie marketingowe, ale również wizerunek poszczególnych kanałów.

– Nasze działania reklamowe planujemy w oparciu o założenia marketingowe i mediowe, a dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe – przekazała firma.

Bezpośrednim powodem decyzji są kontrowersje dotyczące sposobu relacjonowania przez TV Republika tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Reklamy internetowe już wyłączone

Proces wycofywania reklam rozpoczął się jeszcze w niedzielę. W pierwszej kolejności firma zajęła się emisjami internetowymi, których wyłączanie zakończono w poniedziałek. Wstrzymywanie reklam telewizyjnych nadal trwa.

RTV EURO AGD podkreśliło, że zależy mu na zgodności działań reklamowych z wartościami reprezentowanymi przez firmę.

– Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma – zaznaczono w komunikacie.

Poszło o relację z tragedii w Krakowie

Kontrowersje wywołały wypowiedzi prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza. W sobotę w mediach społecznościowych poruszał on między innymi kwestię nieobecności policjantów na miejscu strzelaniny w Krakowie.

Sprawa wywołała reakcję polityków. Klub Centrum zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia Policji.

Decyzja RTV EURO AGD oznacza, że reklamy tej sieci będą znikać z anteny TV Republika. Firma nie podała, czy w przyszłości zamierza wrócić do współpracy reklamowej ze stacją.

RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców. Nasze działania reklamowe planujemy w oparciu o założenia marketingowe i mediowe, a dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe. W związku z kontrowersjami dotyczącymi sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie przez TV Republika podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu emisji naszych reklam. Proces wyłączania reklam internetowych rozpoczęliśmy już w niedzielę i zakończyliśmy go dzisiaj. Obecnie jesteśmy również w trakcie wycofywania emisji telewizyjnych. Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma.— RTV EURO AGD (@EuroPromocje) November 9, 2026

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