Znana sieć sklepów wycofuje reklamy z TV Republika. Poszło o relację z tragedii w Krakowie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-11-09 17:08

Kolejna duża firma reaguje na kontrowersje wokół TV Republika. RTV EURO AGD zdecydowało o wstrzymaniu emisji swoich reklam w tej stacji. Powodem jest sposób, w jaki telewizja relacjonowała tragiczne wydarzenia w Krakowie. Firma zapewnia, że jej decyzja ma związek z wartościami, którymi kieruje się w działalności.

Tomasz Sakiewicz w studiu TV Republika. Na wstawce wpis z serwisu X o tragedii w Krakowie. Czytaj na SE Superbiz.
Autor: x.com / Patryk Michalski; Kudelski Marek / Super Express

RTV EURO AGD wycofuje reklamy z TV Republika

Decyzja zapadła w poniedziałek, 9 listopada. RTV EURO AGD poinformowało o niej za pośrednictwem portalu X. Firma wyjaśniła, że dobór mediów, w których reklamuje swoje produkty, jest na bieżąco analizowany. Pod uwagę brane są nie tylko kwestie marketingowe, ale również wizerunek poszczególnych kanałów.

Nasze działania reklamowe planujemy w oparciu o założenia marketingowe i mediowe, a dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe – przekazała firma.

Bezpośrednim powodem decyzji są kontrowersje dotyczące sposobu relacjonowania przez TV Republika tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Reklamy internetowe już wyłączone

Proces wycofywania reklam rozpoczął się jeszcze w niedzielę. W pierwszej kolejności firma zajęła się emisjami internetowymi, których wyłączanie zakończono w poniedziałek. Wstrzymywanie reklam telewizyjnych nadal trwa.

RTV EURO AGD podkreśliło, że zależy mu na zgodności działań reklamowych z wartościami reprezentowanymi przez firmę.

Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma – zaznaczono w komunikacie.

Poszło o relację z tragedii w Krakowie

Kontrowersje wywołały wypowiedzi prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza. W sobotę w mediach społecznościowych poruszał on między innymi kwestię nieobecności policjantów na miejscu strzelaniny w Krakowie.

Sprawa wywołała reakcję polityków. Klub Centrum zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia Policji.

Decyzja RTV EURO AGD oznacza, że reklamy tej sieci będą znikać z anteny TV Republika. Firma nie podała, czy w przyszłości zamierza wrócić do współpracy reklamowej ze stacją.

Zniszczone ogródki po strzelaninie w Krakowie
Jak dobrze znasz polski show-biznes?
Pytanie 1 z 10
Kto prowadził program "Randka w ciemno"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EURO RTV AGD
TRAGEDIA
TV REPUBLIKA
REKLAMA

ROLKI