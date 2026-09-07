Nie płacisz abonamentu? Dług rośnie

Abonament RTV nie jest dobrowolną opłatą. Trzeba go płacić za każdy zarejestrowany odbiornik zdolny do odbioru programu publicznych nadawców.

W 2026 roku miesięczna stawka wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo telewizor i radio. Opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca.

Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś przez wiele miesięcy czy lat ignoruje obowiązek. Niewielka miesięczna opłata może wtedy zamienić się w bardzo poważną zaległość.

Rekordzista musiał zapłacić krocie

Ministerstwo Finansów przekazało dane dotyczące najwyższych kwot wyegzekwowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w okresie od stycznia do lipca 2026 roku.

Rekordzista pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Skarbówka ściągnęła od niego aż 137 tys. zł na podstawie jednego tytułu wykonawczego.

Drugi na liście jest dłużnik z Dolnego Śląska, od którego wyegzekwowano 49 tys. zł. To najwyższe sumy ściągnięte w tym okresie na podstawie pojedynczego tytułu wykonawczego.

Z kolei ponad 30 tys. zł zaległości udało się ściągnąć również w województwach: mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim. W kolejnych sześciu województwach zadłużenia sięgały od 21 tys. zł do 29 tys. zł. Najniższe kary zapłacili dłużnicy w województwach: małopolskim (8 tys. zł) i podlaskim (2 tys. zł).

Najpierw wezwanie, potem skarbówka

Jak wygląda egzekucja zaległego abonamentu? Na początku dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo tego nie ureguluje należności, wystawiany jest tytuł wykonawczy.

Wtedy do akcji może wkroczyć skarbówka.

Pieniądze mogą zostać ściągnięte między innymi z pensji, emerytury lub renty, rachunku bankowego albo nadpłaty podatku. W grę może wchodzić również egzekucja za pośrednictwem komornika.

Firmy mają większe problemy

Skąd biorą się tak wysokie kwoty? Wcześniejsze informacje Ministerstwa Finansów wskazywały, że rekordowe zadłużenie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw.

Powód jest prosty. Firma może mieć wiele odbiorników, za które trzeba płacić osobno. Dotyczy to nie tylko telewizorów czy radioodbiorników w siedzibie przedsiębiorstwa, ale także urządzeń znajdujących się w należących do firmy samochodach.

Dlatego zaległości mogą narastać znacznie szybciej niż w przypadku gospodarstwa domowego posiadającego jeden telewizor i radio.

Poczta kontroluje firmy

Kontrole obowiązku opłacania abonamentu RTV przeprowadza Poczta Polska. Najczęściej sprawdzane są właśnie przedsiębiorstwa.

Jeżeli przez lata ktoś nie regulował należności, rachunek może urosnąć do ogromnej kwoty. Rekordowe 137 tys. zł pokazuje, że nie jest to tylko teoretyczne zagrożenie.

W 2027 roku będzie jeszcze drożej

Użytkownicy nie kryją zaskoczenia. Od lat słyszeli, że miał być zniesiony abonament RTV. Zamiast tego będzie podwyżka, a stawki abonamentu mają wzrosnąć w przyszłym roku.

Od 2027 roku miesięczna opłata za radio ma wynosić 10,80 zł, a za telewizor albo telewizor i radio 34,50 zł.

Dla osoby regularnie płacącej nie oznacza to większego wydatku. Dla kogoś, kto przez lata ignoruje obowiązek, zaległości mogą jednak urosnąć do naprawdę wysokiej kwoty.

B.ZDROJEWSKI: OD 2025 ROKU NIE BĘDZIE ABONAMENTU