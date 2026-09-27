Gdy wybija 16:00, a szef każe zostać, pamiętaj, że Kodeks pracy jasno określa, kiedy takie polecenie jest wiążące i musisz je wykonać.

Niewykonanie zgodnego z prawem polecenia może prowadzić do poważnych konsekwencji, choć istnieją ścisłe limity nadgodzin i grupy pracowników objętych ochroną.

Dowiedz się, kiedy możesz legalnie odmówić, ile przysługuje Ci za dodatkowy czas pracy i czy Twoja sytuacja pozwala na wcześniejsze wyjście!

Koniec zmiany, kurtka w ręku i plany na popołudnie. Wtedy przełożony informuje, że trzeba zostać jeszcze godzinę albo dwie. Taka sytuacja może wywołać spór, bo pracownik ma już przecież za sobą zaplanowany dzień pracy. Przepisy nie pozostawiają jednak decyzji wyłącznie jego uznaniu.

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych na polecenie pracodawcy co do zasady jest obowiązkiem pracownika. Wiąże się to z obowiązkiem stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z prawem lub umową o pracę.

Nie oznacza to jednak, że szef może dowolnie przedłużać zmianę każdego dnia. Kodeks pracy określa zarówno sytuacje, w których nadgodziny są dopuszczalne, jak i grupy pracowników objętych szczególną ochroną.

Kiedy szef może kazać zostać po godzinach?

Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, mienia albo środowiska, a także usuwania awarii. Drugi przypadek jest znacznie bardziej typowy dla zwykłego biura, sklepu czy zakładu. Chodzi o szczególne potrzeby pracodawcy.

Ważna jest też forma polecenia. Nie warto zakładać, że skoro pracownik nie dostał kartki z podpisem przełożonego, może zignorować dodatkową pracę. Polecenie nadgodzin nie musi być wydane na piśmie. Jeżeli jest zgodne z przepisami, nieuzasadniona odmowa może mieć dla pracownika konsekwencje. PIP wskazuje na możliwość zastosowania kary porządkowej, a w określonych przypadkach spór może skończyć się nawet rozwiązaniem stosunku pracy.

W tych przypadkach sprawa wygląda inaczej

Są jednak granice. Odmowa wykonania polecenia może być uzasadniona, jeśli jest ono sprzeczne z prawem, umową o pracę lub zasadami współżycia społecznego. Znaczenie może mieć również sytuacja, w której wykonanie dodatkowej pracy stwarzałoby zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Przepisy szczególnie chronią niektórych zatrudnionych. Kobiety w ciąży oraz pracownicy młodociani nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych. Inne zasady dotyczą pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia – bez jego zgody pracodawca nie może zlecić mu nadgodzin. Odrębne ograniczenia dotyczą także pracowników z niepełnosprawnościami, choć przepisy przewidują od nich określone wyjątki.

Ile godzin może kazać pracować szef?

Nawet gdy dodatkowa praca jest dopuszczalna, nie można wydłużać dnia pracy bez końca. Łączny tygodniowy czas pracy razem z nadgodzinami nie może co do zasady przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Do tego dochodzi prawo do odpoczynku. Pracownik powinien mieć zapewnione co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, z wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie pracy.

Kodeks wskazuje również limit 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym wykonywanych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Inny limit może zostać ustalony w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo – gdy pracodawca nie jest objęty układem i nie musi mieć regulaminu – w umowie o pracę.

Zostałeś po godzinach? Sprawdź, ile powinieneś dostać

Nadgodziny nie oznaczają darmowej pracy. Oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi może przysługiwać dodatek w wysokości 50 albo 100 proc. wynagrodzenia, zależnie od tego, kiedy przypadła dodatkowa praca. Dodatek w wysokości 100 proc. przysługuje m.in. za określone w Kodeksie pracy nadgodziny w nocy oraz w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z jego rozkładem. W pozostałych przypadkach objętych przepisami stosowany jest dodatek 50-procentowy.

Zamiast pieniędzy pracownik może otrzymać czas wolny. Jeśli sam złoży odpowiedni wniosek, zasadą jest godzina wolnego za jedną nadgodzinę. Gdy to pracodawca z własnej inicjatywy udziela czasu wolnego, wymiar wynosi 1,5 godziny za każdą godzinę pracy nadliczbowej.

Szef każe przyjść w wolną sobotę. Tu jest haczyk

Inaczej może wyglądać rozliczenie pracy w sobotę, jeżeli jest ona dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Za pracę w takim dniu pracownikowi należy się przede wszystkim inny dzień wolny, udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym.

Jeżeli jednak tego dnia pracownik przekroczy również swoją dobową normę czasu pracy, mogą powstać dodatkowo godziny nadliczbowe rozliczane na właściwych dla nich zasadach.

Czy można więc wyjść o 16.00?

Samo zakończenie zaplanowanej zmiany nie daje automatycznie prawa do zignorowania zgodnego z prawem polecenia pracy w nadgodzinach. Jednocześnie przełożony nie dostaje wolnej ręki do zatrzymywania pracownika w firmie tak długo i tak często, jak zechce.

Znaczenie mają przyczyna nadgodzin, sytuacja konkretnego pracownika, ustawowe zakazy, limity czasu pracy oraz prawo do odpoczynku. Jeśli dodatkowa praca jest zgodna z przepisami, powinna też zostać prawidłowo rozliczona. Dlatego po usłyszeniu „dzisiaj zostajesz dłużej” warto wiedzieć nie tylko, czy można odmówić, ale również co za dodatkowy czas należy się od pracodawcy.