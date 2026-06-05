Obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal obowiązuje posiadaczy odbiorników, a Poczta Polska ma prawne uprawnienia do jego egzekwowania.

Poczta Polska zatrudnia zaledwie około 30 specjalnie przeszkolonych kontrolerów (nie listonoszy) do weryfikacji opłat abonamentowych RTV w całym kraju.

Kontrole abonamentu RTV odbywają się wyłącznie w godzinach 7:00-15:00, a każdy kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie i sporządzić protokół.

Wbrew powszechnym obawom, Poczta Polska skupia się głównie na kontrolach abonamentu RTV w firmach i instytucjach.

Kontrole abonamentu RTV prowadzi niewielka grupa pracowników

Obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal dotyczy osób posiadających odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za sprawdzanie, czy urządzenia zostały zarejestrowane oraz czy właściciele regulują należne opłaty, odpowiada Poczta Polska. Zadania związane z weryfikacją obowiązku abonamentowego realizowane są zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku. To właśnie ona przyznaje Poczcie Polskiej uprawnienia do ewidencjonowania odbiorników oraz kontrolowania przestrzegania przepisów.

Jak podkreśla operator, za kontrole nie odpowiadają listonosze. Zajmują się nimi specjalnie wyznaczeni pracownicy Biura Centrum Obsługi Finansowej. Jest to zadanie realizowane przez około 30 kontrolerów i dotyczy terenu całego kraju. Podczas wizyty kontroler ma obowiązek poinformować o celu kontroli oraz okazać stosowne upoważnienie. Po zakończeniu czynności sporządzany jest również protokół dokumentujący przebieg kontroli.

W jakich godzinach odbywają się kontrole abonamentu RTV?

Szczegóły dotyczące pracy kontrolerów pojawiły się w jednym z ogłoszeń rekrutacyjnych opublikowanych przez Pocztę Polską. Wynika z niego, że czynności kontrolne wykonywane są w godzinach od 7:00 do 15:00. To właśnie w tym przedziale czasowym mieszkańcy mogą spodziewać się ewentualnej wizyty kontrolera. W ogłoszeniu wskazano także wymagania stawiane kandydatom, m.in. co najmniej średnie wykształcenie, prawo jazdy kategorii B, znajomość pakietu MS Office, umiejętność organizacji pracy oraz odporność na stres.

Kontrole abonamentu RTV częściej dotyczą firm

Choć temat wizyt w domach prywatnych regularnie budzi emocje, w praktyce takie kontrole zdarzają się stosunkowo rzadko. Niewielka liczba kontrolerów sprawia, że działania skupiają się przede wszystkim na przedsiębiorstwach i instytucjach. Jak informuje sama Poczta Polska, większa część prowadzonych kontroli dotyczy właśnie podmiotów gospodarczych, gdzie przypadki nieprawidłowości występują częściej niż w gospodarstwach domowych. - "Poczta Polska skupia się głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]