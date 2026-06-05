Kierowcy mają 2 tygodnie na dopełnienie obowiązku. 96 120 zł kary od skarbówki

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy PCC?

Myślisz, że skoro zapłaciłeś za auto, to koniec wydatków? Niekoniecznie. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy Cię, jeśli kupiłeś używany pojazd od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Mówiąc prościej, jeśli transakcja odbyła się na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nie faktury VAT, musisz zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Podatek należy zapłacić, gdy wartość rynkowa pojazdu przekracza 1000 zł. A co w sytuacji, gdy auto kupuje kilku właścicieli? Obowiązek podatkowy ciąży na nich solidarnie, a oprócz głównej deklaracji PCC-3, należy złożyć załącznik PCC-3/A dla każdego dodatkowego współwłaściciela.

Co ważne, obowiązek ten nie powstaje, gdy:

kupujesz nowy samochód z salonu,

nabywasz auto od firmy na fakturę VAT lub VAT-marża,

transakcja zakupu została zawarta za granicą,

jesteś osobą z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub lekkim w przypadku schorzeń narządów ruchu) i kupujesz pojazd na własne potrzeby.

Stawka podatku od lat jest niezmienna i wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Kluczowe jest tu sformułowanie "wartość rynkowa". Urząd skarbowy ma prawo zakwestionować cenę z umowy, jeśli uzna ją za zaniżoną. Urzędnicy nie działają na oko – korzystają z profesjonalnych katalogów, takich jak Eurotax czy Info-Ekspert, aby błyskawicznie zweryfikować przeciętną wartość pojazdu na podstawie jego marki, rocznika i przebiegu.

Na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku masz tylko 14 dni od daty zawarcia umowy. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub wygodnie przez internet za pomocą usługi e-Deklaracje lub w e-Urzędzie Skarbowym.

Kara za spóźnienie może być gigantyczna

Przekroczenie 14-dniowego terminu jest traktowane jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Konsekwencje finansowe są powiązane z wysokością płacy minimalnej. W 2026 roku kary mogą być naprawdę dotkliwe. Grzywna za wykroczenie skarbowe może wynieść od 480,60 zł (jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia) do nawet 96 120 zł (dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia). Ostateczna wysokość kary zależy od okoliczności, ale nawet drobne spóźnienie może zostać zauważone przez urzędników.

Jak uniknąć kary? Jest na to sposób

Jeśli zorientowałeś się, że przegapiłeś termin, nie wszystko stracone. Możesz skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. To pismo, w którym dobrowolnie informujesz urząd skarbowy o swoim uchybieniu, zanim urzędnicy sami je wykryją. Aby było skuteczne, musisz:

Jak najszybciej złożyć zaległą deklarację PCC-3. Zapłacić podatek wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Złożyć w urzędzie skarbowym pismo z czynnym żalem, wyjaśniając powód opóźnienia. Można to zrobić na piśmie, ustnie do protokołu w urzędzie, a także elektronicznie – przez portal e-PUAP lub bezpośrednio w usłudze e-Urząd Skarbowy.

Działając w ten sposób, masz dużą szansę, że urząd skarbowy odstąpi od nałożenia wysokiej kary. Pamiętaj jednak, że czynny żal nie zadziała, jeśli to urząd pierwszy upomni się o zaległość.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]