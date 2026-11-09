Wiadomo, gdzie pracował sprawca masakry w Krakowie. Firma przerwała milczenie po tragedii

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-11-09 15:55

Na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczące 24-letniego Michała O., sprawcy strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie, w której zginęło sześć osób. Mężczyzna był zatrudniony w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Po tragedii głos zabrał prezes firmy. Mężczyzna poinformował o podjętych działaniach. Wiadomo również, że pracownikom zakładu zapewniono specjalistyczną pomoc psychologiczną.

Wiadomo, gdzie pracował zamachowiec z Krakowa. Firma zabrała głos

Jak ustalił portal money.pl, sprawca strzelaniny na krakowskim Rynku Głównym, 24-letni Michał O. był zatrudniony w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. W poniedziałek przedstawiciele firmy odnieśli się do tragedii. Prezes OZMO Janusz Bira zapewnił, że najważniejsze jest obecnie zapewnienie wsparcia pracownikom. Zakład zorganizował dla nich pomoc psychologiczną i zadeklarował współpracę z organami prowadzącymi śledztwo.

Jak przekazał portal, spotkanie pracowników z psychologami odbyło się w poniedziałek, 9 listopada rano. Po części wspólnej zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami z Centrum Usług Społecznych. Pomoc psychologiczna pozostaje dostępna również w kolejnych dniach, a pracownicy mogą umawiać się na spotkania w dogodnych terminach.

W oficjalnym komunikacie zarząd Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinom oraz wszystkim bliskim osób, które zginęły w tragicznym ataku.

Sprawca masakry w Krakowie nie żyje. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności tragedii

Podczas sobotniej masakry w centrum Krakowa, w której zginęło sześć osób, napastnik mógł oddać nawet kilkaset strzałów. Ranny zamachowiec został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowane operacje. W poniedziałek nad ranem 24-letni Michał O. zmarł. Jego śmierć nie oznacza jednak zakończenia śledztwa. Prokuratorzy nadal będą ustalać dokładny przebieg wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób. Śledczy będą również szukać odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności jednej z najtragiczniejszych strzelanin w Polsce.

Prokuratura Krajowa ujawniła nowe informacje dotyczące uzbrojenia 24-letniego Michała O.. Przy sprawcy oraz w jego samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli dwa pistolety, dwa karabiny AR-15 i około 500 sztuk dodatkowej amunicji. Oprócz broni znaleziono również co najmniej cztery telefony komórkowe.

Z informacji przekazanych przez prok. Przemysława Nowaka wynika, że sprawca zdarzenia uzyskał pozwolenie na broń w marcu 2026 roku. Dokument uprawniał go do posiadania jednego pistoletu i jednego karabinu. Wiadomo również, że sprawca uczęszczał na strzelnicę. Dotychczasowe ustalenia śledczych wskazują, że 24-latek ćwiczył przede wszystkim strzelanie statyczne, czyli oddawanie strzałów do wyznaczonego celu bez zmiany pozycji. Na razie nie znaleziono dowodów świadczących o tym, że mężczyzna uczestniczył w innych rodzajach szkoleń strzeleckich.

Kraków - dwa dni po zamachu.
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