Kolega z pracy ujawnia, jaki był zamachowiec z Krakowa. Ciągle mówił o seryjnych mordercach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-11-10 11:06

Interesował się seryjnymi mordercami, fascynował się bronią, a w pracy uchodził za dziwaka. Na jaw wychodzą nowe informacje o 24-letnim Michale Oksińskim, sprawcy krwawego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Dziennikarze programu „Uwaga” TVN dotarli do byłego współpracownika zamachowca. Mężczyzna opowiedział o niepokojących zainteresowaniach i zachowaniu 24-latka. - Kiedy ktoś chciał coś od niego albo go zaczepić, to inny pracownik mówił coś na zasadzie: „Nie denerwuj Michała, bo cię odje…” - relacjonował.

Michał Oksiński. W tle policjant w kominiarce na miejscu zamachu. O kulisach zbrodni przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Fot i reprodukcja: Art Service/Super Express

Śledczy szukają motywu zamachu w Krakowie. W pokoju 24-latka znaleziono tajemniczą flagę

Choć Michał Oksiński nie żyje, śledczy wciąż szukają odpowiedzi na wiele pytań. Najważniejsze z nich dotyczą motywu zbrodni oraz tego, czy 24-latek samodzielnie przygotował zamach. Prokuratura analizuje zabezpieczone telefony, komputery i inne urządzenia elektroniczne. Sprawdzane są również kontakty mężczyzny oraz możliwe inspiracje, które mogły wpłynąć na jego działania. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczące zamachowca

W jego pokoju śledczy znaleźli żółtą flagę Gadsdena, przedstawiającą zwiniętego grzechotnika z napisem „Don't Tread on Me”, czyli „Nie depcz mnie”. Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej, symbol ten wywodzi się z XVIII-wiecznych Stanów Zjednoczonych i jest wykorzystywany przez różne środowiska. Nie należy więc jednoznacznie łączyć go z ekstremizmem.

Michał Oksiński miał pozwolenie na broń. Sąsiedzi nie kryją zaskoczenia

24-letni Michał Oksiński nie był wcześniej karany i posiadał pozwolenie na broń. Pracował jako tokarz, a podobnie jak jego ojciec, który również miał pozwolenie na broń, należał do klubu strzeleckiego. Sąsiedzi zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego nie kryją zaskoczenia tym, co zrobił 24-latek. Wspominają go jako spokojnego, niepozornego młodego człowieka, który nie sprawiał problemów.

– Normalny, spokojny, „siema, siema”. Sąsiad po prostu. Co mu się stało? Co? – mówił jeden z mieszkańców, nie kryjąc emocji.

Kolega z pracy zamachowca z Krakowa zabrał głos. Opowiedział o jego zainteresowaniach

Dziennikarze programu „Uwaga” TVN dotarli natomiast do mężczyzny, który pracował z 24-letnim Michałem Oksińskim. Jego relacja rzuca nowe światło na zainteresowania zamachowca oraz to, jak był postrzegany przez współpracowników.

– Militaria to było jego główne hobby. Kiedyś przyniósł zdjęcia swoich karabinów do pracy, żeby się pochwalić, że udało mu się zdobyć pozwolenie i kupić broń – powiedział mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami „Uwagi”.

Jak relacjonował współpracownik 24-latka, Oksiński tłumaczył, że broń posiada wyłącznie w celach hobbystycznych. Wspominał również o chęci spróbowania strzelania dynamicznego, jednak rozmówca TVN nie wiedział, czy ostatecznie wziął udział w takich zajęciach. Temat ten pojawiał się w ich rozmowach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Mężczyzna przyznał także, że w pracy Michał Oksiński uchodził za dziwaka.

- W pracy każdy miał go za dziwaka. Kiedy ktoś chciał coś od niego albo go zaczepić, to inny pracownik mówił coś na zasadzie: „Nie denerwuj Michała, bo cię odje…” - relacjonował.

Z relacji współpracownika wynika również, że 24-latek wykazywał szczególne zainteresowanie seryjnymi mordercami.

– Rozmawiał cały czas o seryjnych mordercach. Fascynował się. Każdą historię znał od A do Z – opowiadał rozmówca programu „Uwaga” TVN.

Nie żyje zamachowiec z Krakowa. Śledczy chcą ustalić dokładną przyczynę śmierci

24-letni Michał Oksiński, sprawca krwawego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, zmarł w poniedziałek, 9 listopada, o godz. 4.30 nad ranem. Mężczyzna został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Przeszedł kilka operacji, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jego życia.

Na wtorek, 10 listopada, zaplanowano sekcję zwłok 24-latka, która odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej celem jest ustalenie dokładnej przyczyny śmierci zamachowca.

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