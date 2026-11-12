Zamachowiec z Krakowa był tokarzem

Wiadomość, że sprawca ataku na Rynku Głównym w Krakowie był częścią załogi Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale przede wszystkim jego współpracownikami. Firma znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony musi zmierzyć się z szokiem i żałobą wewnątrz organizacji, a z drugiej – ze wzrokiem opinii publicznej.

Reakcja zarządu Zakładu była natychmiastowa. W poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, przedstawiciele firmy odnieśli się do tragedii. Prezes OZMO Janusz Bira w rozmowie z portalem Money.pl podkreślił, że absolutnym priorytetem jest teraz zadbanie o ludzi. Sprawca poniedziałkowej strzelaniny w Krakowie, 24-letni Michał O., był pracownikiem Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, co postawiło firmę przed ogromnym wyzwaniem personalnym i wizerunkowym. Spółka od razu zadeklarowała pełną gotowość do współpracy z organami prowadzącymi śledztwo, aby pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej tragedii.

Działania pomocowe zostały wdrożone bez zbędnej zwłoki. Jeszcze tego samego dnia, w poniedziałek rano, zorganizowano spotkanie wszystkich pracowników z psychologami. To był pierwszy, kluczowy krok, by nikt nie został z tą sytuacją sam.

Za co miał odpowiadać Michał Oksiński?

Wiele osób od kilku dni zastanawia się, jakie były motywacje mordercy z Krakowa. Niektórzy wskazują na problemy rodzinne i psychologiczne, inni na kwestie bytowe, związane z brakiem perspektyw życiowych w mniejszym, prowincjonalnym mieście. Z pewnością trudno będzie ustalić, co działo się w głowie zamachowca, jednak dzięki wiadomości o miejscu pracy Michała Oksińskiego, możemy przyjrzeć się jego potencjalnej sytuacji materialnej i zawodowej.

Portal Super Biznes przyjrzał się ofertom pracy w zawodzie tokarza, ślusarza i podobnych, jakie proponują firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zamachowiec był zatrudniony. Oczywiście nie będziemy w stanie podać dokładnych zarobków Oksińskiego, ale upublicznione w internecie dane są w stanie powiedzieć nam wiele o warunkach pracy zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Z ogłoszenia zamieszczonego przez Celsę "Huta Ostrowiec" na portalu Olx.pl wynika, że pracodawca jasno określa, kogo szuka. Podstawą jest wykształcenie zawodowe lub średnie oraz, co bardzo ważne, doświadczenie na podobnym stanowisku. Firma oczekuje też samodzielności, bo praca w utrzymaniu ruchu często wymaga szybkiej diagnozy i działania.

Co jest w tej pracy dodatkowym atutem?

Obsługa maszyn CNC – tokarki o średnicach toczenia powyżej 200mm,

wykonanie detali zgodnie z procesem,

nadzorowanie przebiegu procesu,

kontrola jakości i pomiar obrabianego detalu,

raportowanie problemów z maszynami,

uzupełnianie wyników pracy w aplikacji komputerowej.

W zamian za wiedzę i zaangażowanie, zakład deklaruje coś, co na dzisiejszym rynku jest bardzo cenne: stabilność.

Warunki finansowe

Jakie są zatem warunki dotyczące formy umowy i wynagrodzenia, wynikające z podanej oferty?

Nowy pracownik może liczyć na umowę o pracę na pełny etat w wysokości od 5,5 tys. zł miesięcznie brutto. Poza tym firma oferuje miesięczną premię regulaminową, dodatki za pracę zmianową, atrakcyjne grupowe ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci.

Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych , w których pracował Michał Oksiński, płacą z kolei od 5 tys. zł na stanowisku ślusarza. Jest to praca zmianowa na umowę o pracę. Do tego dochodzi pakiet benefitów: możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z ogłoszenia wynika też, że świadczenie pracy odbywa się w trybie zmianowym.

Podobnie wyglądają też warunki pracy na stanowisku mechanika hydrauliki siłowej w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, przedstawione w ogłoszeniu na portalu Jobnino.pl. Na tym stanowisku pracownik odpowiedzialny jest za montowanie maszyn i urządzeń, uzupełnianie poziomów oleju, czyszczenie i konserwację filtrów, serwis i diagnostykę systemów hydraulicznych. Wynagrodzenie na umowę o pracę wynosić ma od 5,5 tys. zł miesięcznie.

Jeśli chodzi o wymagania, to przede wszystkim należy umieć czytać rysunki techniczne i schematów hydraulicznych. Trzeba też prezentować odpowiednią sprawność fizyczną, a także uprawnienia z zakresu eksploracji sterowań hydraulicznych.

Co ciekawe, specjalista ds. sprzedaży w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych także może liczyć na pensję w wysokości 5,5 tys. zł. Najwyraźniej wynika z tego, że Zakład przyjął spójną politykę wynagradzania pracowników, operując na bardzo podobnych "widełkach". Portal Gowork.pl, podkreśla, że 5,5 tys. zł to właśnie średnie wynagrodzenie w tej firmie.

Sytuacja w woj. świętokrzyskim

Jak wskazuje Urząd Statystyczny w Kielcach , przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim w maju 2026 r. wyniosło 7828,32 zł i było o zaledwie 2,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dla porównania, w maju 2025 roku cieszyliśmy się ze wzrostu na poziomie aż 10,3 proc. Różnica jest więc kolosalna i pokazuje, że presja płacowa w firmach wyraźnie osłabła.

Województwo świętokrzyskie odstaje też od średniej krajowej. W całej Polsce przeciętna pensja w firmach wyniosła 9173,24 zł brutto, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w skali roku. Zarabiamy więc nie tylko mniej niż średnia krajowa, ale nasze pensje rosną ponad dwukrotnie wolniej.

Zarobki w woj. świętokrzyskim pokazują ogromne rozwarstwienie między poszczególnymi branżami. Podczas gdy jedni cieszyli się z pokaźnych podwyżek, inni musieli pogodzić się z tym, że ich pensja jest niższa niż rok wcześniej. To trudna wiadomość, zwłaszcza w kontekście wciąż odczuwalnej inflacji.

Co więcej, w niektórych branżach pensje realnie spadły – mowa o obsłudze rynku nieruchomości (spadek o 4,8 proc.) oraz budownictwie (spadek o 0,9 proc.). To sygnał problemów w tych sektorach, które wyraźnie odczuwają spowolnienie gospodarcze.

Gdzie zatem w Świętokrzyskiem zarabia się najlepiej? Najwyższe pensje, przewyższające średnią wojewódzką, oferują firmy z branży IT (o 9,0 proc. więcej niż średnia), przetwórstwa przemysłowego (o 6,0 proc. więcej) oraz obsługi rynku nieruchomości (o 5,7 proc. więcej, mimo ostatnich spadków).

Na drugim biegunie znajdują się pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Mimo wspomnianych podwyżek, ich zarobki są aż o 22,5 proc. niższe od średniej wojewódzkiej. Niewiele lepiej jest w administrowaniu i działalności wspierającej, gdzie pensje są niższe od przeciętnej o 12,9 proc.. To pokazuje, jak wielkie dysproporcje panują na regionalnym rynku pracy.

Jeśli chodzi zaś o sektor, w którym pracował Michał Oksiński, czyli przetwórstwo przemysłowe, to w maju 2026 r. zarabiało się tu średnio 8294,13 zł i jest to kwota wyższa dla średniej dla całego przemysłu świętokrzyskiego, która wynosi 7828,32.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz