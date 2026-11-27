Polski nadzór finansowy usunął ostatnią przeszkodę na drodze do przejęcia kontroli nad Commerzbankiem przez UniCredit.

Niemiecki bank posiada około 69 proc. akcji mBanku, który obsługuje w Polsce blisko 4,8 mln klientów.

Na razie nie ogłoszono zmian dotyczących rachunków, kart płatniczych ani umów kredytowych klientów mBanku.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu UniCredit z 26 listopada 2026 r., włoska grupa bankowa uzyskała wszystkie wymagane zgody regulacyjne niezbędne do rozliczenia oferty przejęcia akcji niemieckiego Commerzbanku. Ostatnią przeszkodą była decyzja polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Ta zapadła 25 listopada i została ogłoszona dzień później.

Choć transakcja dotyczy przede wszystkim dwóch zagranicznych gigantów finansowych, jej skutki sięgają również Polski. Commerzbank jest bowiem większościowym akcjonariuszem mBanku. Według danych opublikowanych przez polski bank na koniec marca 2026 r. niemiecka instytucja posiadała 69 proc. jego akcji.

W praktyce oznacza to, że UniCredit, przejmując kontrolę nad Commerzbankiem, stanie się jednocześnie pośrednim podmiotem dominującym wobec mBanku. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiej operacji.

Ważna data dla mBanku. Co wydarzy się 7 grudnia 2026 r.?

Włoski gigant finansowy spodziewa się, że rozliczenie oferty wymiany akcji nastąpi do 7 grudnia 2026 r. Do tego czasu inwestorzy, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na ofertę UniCredit, mają otrzymać na swoje rachunki nowe akcje włoskiego banku w zamian za posiadane akcje Commerzbanku. Jak informuje agencja Reuters, wartość oferty wyniosła 39 mld euro, a udział UniCredit w niemieckiej instytucji ma wzrosnąć do poziomu nieznacznie poniżej 50 proc.

To finał trwającej około dwóch lat batalii o kontrolę nad jednym z największych niemieckich banków. Już 16 listopada Komisja Europejska bezwarunkowo zaakceptowała transakcję, uznając, że nie stwarza ona zagrożenia dla konkurencji na Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Masz konto lub kredyt w mBanku? Oto co powinieneś wiedzieć

mBank obsługuje w naszym kraju blisko 4,8 mln klientów i jest piątym co do wielkości bankiem komercyjnym pod względem aktywów. Nic więc dziwnego, że zmiana na szczycie jego struktury właścicielskiej rodzi pytania o przyszłość usług bankowych. Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, aby klienci podejmowali jakiekolwiek działania wyłącznie w związku z transakcją. Zmiana pośredniego właściciela banku nie oznacza automatycznie konieczności podpisywania nowych umów, wymiany kart płatniczych czy przenoszenia oszczędności.

Samo rozliczenie transakcji nie powoduje również:

zmiany numerów rachunków bankowych,

zmiany warunków spłaty zaciągniętych kredytów,

konieczności instalowania nowej aplikacji bankowej,

zmiany oprocentowania lokat zawartych na dotychczasowych warunkach,

automatycznego wprowadzenia nowego cennika usług.

Ewentualne przyszłe zmiany będą zależały od decyzji biznesowych banku i obowiązujących przepisów. Klienci powinni śledzić oficjalne komunikaty mBanku.

Czy mBank zniknie z polskiego rynku?

Znacznie więcej pytań dotyczy długoterminowej strategii włoskiego inwestora. Jak wskazywał dziennik „Parkiet”, perspektywa przejęcia pośredniej kontroli nad mBankiem przez UniCredit rodzi pytania dotyczące przyszłości marki, kierownictwa oraz sposobu zarządzania polską instytucją. Na razie nie przedstawiono jednak harmonogramu ewentualnego rebrandingu mBanku ani planów dotyczących jego sieci placówek. Nie ogłoszono również połączenia mBanku z inną instytucją finansową.

Pierwsze duże zmiany personalne mają natomiast dotyczyć Commerzbanku. UniCredit wystąpił już o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy niemieckiego banku, podczas którego mają zostać wybrani nowi przedstawiciele akcjonariuszy do rady nadzorczej. Według Reutersa włoski inwestor chce wymienić dziewięciu z dziesięciu przedstawicieli akcjonariuszy w tym organie. Na jego czele miałby stanąć Andrea Orcel, obecny prezes UniCredit.

Dla UniCredit przejęcie pośredniej kontroli nad mBankiem oznacza kolejny ważny krok na polskim rynku finansowym. Włoska grupa nie jest bowiem nowicjuszem w naszym kraju. W przeszłości była właścicielem większościowego pakietu akcji Banku Pekao. Teraz w orbicie włoskiego giganta znajdzie się kolejna z największych polskich instytucji finansowych. O tym, jak mocno zmieni się mBank pod rządami nowego pośredniego właściciela, zdecydują jednak dopiero kolejne miesiące.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj