Cyberatak na Autopay mógł doprowadzić do ujawnienia kompletu danych niektórych kart płatniczych, w tym kodów CVV.

Banki podejmują działania zabezpieczające. Część klientów może mieć problemy z płatnościami internetowymi i opłacaniem subskrypcji.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa rekomendują poszkodowanym zastrzeżenie zagrożonych kart i wyrobienie nowych.

Na jaw wychodzą kolejne szczegóły cyberataku na Autopay, popularnego operatora płatności internetowych. Jak informuje serwis Niebezpiecznik.pl, jeden z jego czytelników otrzymał od spółki odpowiedź, z której wynika, że incydent objął nie tylko numer i datę ważności jego karty płatniczej, ale również kod CVC2/CVV2. To szczególnie istotna informacja, ponieważ ten trzycyfrowy kod, umieszczany zazwyczaj na odwrocie karty, stanowi jeden z elementów zabezpieczających zakupy przez internet. Z opublikowanej korespondencji wynika, że w przypadku tego klienta zagrożone były również imię i nazwisko posiadacza karty, adres e-mail oraz numer IP. Autopay zastrzega jednak, że dotychczas nie stwierdzono nieuprawnionego skopiowania, pobrania ani wykorzystania tych danych.

Spółka przekazała informacje o kartach objętych incydentem organizacjom płatniczym oraz ich wydawcom, aby mogli ocenić ryzyko i podjąć odpowiednie działania. Na razie nie ujawniono publicznie liczby osób, których dotyczy sprawa.

Masz konto w mBanku lub PKO BP? Sprawdź wiadomości

Konsekwencje incydentu mogą odczuć klienci różnych instytucji finansowych. Niektóre banki zdecydowały się na zastrzeganie zagrożonych kart, inne wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia ograniczające możliwość wykonywania płatności. Z komunikatu mBanku, opublikowanego przez Niebezpiecznik.pl, wynika, że bank ograniczył płatności internetowe kartami objętymi incydentem. Odrzucane będą transakcje, w przypadku których sprzedawca nie umożliwia zastosowania silnego uwierzytelnienia, np. potwierdzenia płatności w aplikacji mobilnej lub kodem SMS.

Ograniczenia mogą dotyczyć również automatycznych opłat za subskrypcje oraz zakupów u sprzedawców, u których wcześniej zapisaliśmy dane karty. Nadal można jednak płacić nią w sklepach stacjonarnych, korzystać z bankomatów i realizować odpowiednio zabezpieczone transakcje internetowe. mBank umożliwia klientom objętym incydentem bezpłatne zamówienie nowej karty. Mogą oni również skorzystać z bezpłatnej wirtualnej eKarty.

Jak informuje PAP, SMS-y i e-maile do klientów rozesłał również PKO BP. Dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo płatności wprowadziły także Erste Bank Polska oraz Alior Bank.

Sprawcy mogli wykorzystać sztuczną inteligencję

Nieuprawniony dostęp do infrastruktury Autopay i części danych dotyczących płatności wykryto 11 listopada 2026 r. W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała o zabezpieczeniu systemów i zawiadomieniu policji, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz CSIRT KNF. Z dotychczasowych ustaleń firmy wynika, że atak nosił cechy zautomatyzowanego działania wspieranego przez sztuczną inteligencję. Nie wykorzystywano natomiast złośliwego oprogramowania ani phishingu.

Autopay obawia się, że podobny sposób działania może zostać wykorzystany przeciwko innym przedsiębiorstwom. Dlatego informacje o przebiegu cyberataku przekazano specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sektora finansowego. Firma zapewnia, że incydent nie przerwał obsługi płatności. Sam fakt korzystania z usług Autopay nie oznacza również, że dane konkretnego klienta zostały objęte naruszeniem.

Czy trzeba zastrzec kartę?

Eksperci Niebezpiecznik.pl rekomendują osobom, które otrzymały powiadomienie o objęciu incydentem, zastrzeżenie zagrożonej karty i zamówienie nowej. Dotyczy to sytuacji, w których bank nie zrobił tego automatycznie. Warto również upewnić się, że nowa karta będzie miała inny numer. Samo ograniczenie płatności internetowych zmniejsza ryzyko nieautoryzowanych transakcji, ale nie usuwa problemu potencjalnego ujawnienia danych karty.

Nieco inne podejście prezentuje CSIRT KNF. Jak wynika z komunikatu przytoczonego na stronie Autopay, klienci nie muszą profilaktycznie wymieniać kart wyłącznie dlatego, że dowiedzieli się o cyberataku. Powinni kierować się informacjami otrzymanymi od swojego banku, który ocenia ryzyko indywidualnie.

Robisz zakupy na Black Friday? Uważaj na swoje pieniądze

Informacje o cyberataku mogą zostać wykorzystane przez oszustów podszywających się pod pracowników banków lub operatora płatności. Szczególną ostrożność warto zachować teraz, w okresie Black Friday, gdy skrzynki e-mailowe i telefony klientów zapełniają się wiadomościami dotyczącymi zakupów i płatności.

Jak zabezpieczyć swoje pieniądze?

Sprawdź komunikaty w aplikacji mobilnej lub serwisie transakcyjnym swojego banku.

Przejrzyj historię płatności i natychmiast zgłoś bankowi transakcje, których nie rozpoznajesz.

Nie klikaj w podejrzane linki dotyczące wycieku danych lub rzekomej wymiany karty.

Nie zatwierdzaj płatności, których samodzielnie nie zleciłeś.

Jeżeli otrzymałeś informację o zagrożeniu danych swojej karty, skontaktuj się z bankiem i ustal zasady jej dalszego użytkowania lub wymiany.

Pamiętaj, że do zastrzeżenia karty nie musisz korzystać z linku przesłanego SMS-em. Najbezpieczniej zrobić to samodzielnie w aplikacji bankowej lub skontaktować się z bankiem za pośrednictwem jego oficjalnej infolinii.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj