Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 grudnia

Ważna zmiana dla emerytów i rencistów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 grudnia wzrosną limity dodatkowych zarobków, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia. Próg bezpiecznego dorabiania wzrośnie o 58,80 zł, do 6522 zł brutto miesięcznie. Z kolei górny limit przychodów zwiększy się o 109,10 zł i wyniesie 12 112,20 zł brutto miesięcznie.

Limity dodatkowych zarobków dotyczą przede wszystkim osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty.

- W zależności od wysokości dodatkowych przychodów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia. Limity te zmieniają się co trzy miesiące i zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zmiany dla emerytów i rencistów. Ile można dorobić od grudnia?

Od 1 grudnia 2026 roku do końca lutego 2027 roku emeryci i renciści objęci limitami będą mogli dorabiać do 6522 zł brutto miesięcznie bez obaw o zmniejszenie świadczenia. Kwota ta odpowiada 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 12 112,20 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty.

W przypadku gdy miesięczny przychód przekroczy 6522 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 12 112,20 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia niższego limitu. Obniżka nie może jednak przekroczyć ustalonych kwot maksymalnego zmniejszenia świadczeń, które do końca lutego 2027 roku wynoszą:

989,41 zł – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 841,05 zł – w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto może dorabiać do emerytury lub renty bez ograniczeń?

Limity zarobków nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do minimalnej kwoty wynoszącej 1978,48 zł brutto. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą wysokość dopłaty, otrzymają świadczenie bez wyrównania.

Bez ograniczeń mogą dorabiać również osoby pobierające renty inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej, oraz osoby pobierające po nich renty rodzinne. Limity nie dotyczą także osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mają prawo do emerytury, ale zdecydowały się na pobieranie renty rodzinnej.