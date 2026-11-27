Paczek coraz więcej, a długi rosną

Zakupowe szaleństwo napędza handel internetowy, ale nie przekłada się automatycznie na poprawę kondycji firm kurierskich. Jak informuje „Puls Biznesu”, powołując się na dane Krajowego Rejestru Długów, zaległości branży pocztowej i kurierskiej wynoszą już 48,1 mln zł.

W ciągu roku zadłużenie zwiększyło się o 3,8 mln zł, czyli o 8,6 proc. Przybyło również dłużników. W rejestrze figuruje obecnie 1444 przedsiębiorców, podczas gdy rok wcześniej było ich 1370. To najwięcej od początku 2022 roku.

Przeciętny zadłużony przedsiębiorca z tej branży ma do oddania 33,3 tys. zł. Sytuacja pogarsza się od kilku lat. Jeszcze w październiku 2022 roku zaległości sektora wynosiły 32,2 mln zł. Dziś są już niemal o połowę wyższe.

Więcej przesyłek, mniejszy zarobek na paczce

Paradoks polega na tym, że rynek dostaw rośnie w szybkim tempie. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2025 roku w Polsce dostarczono prawie 1,4 mld przesyłek. To o 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie oznacza to jednak, że firmy kurierskie zarabiają odpowiednio więcej. Średni przychód z obsługi jednej paczki spadł o 5,4 proc. i wyniósł 10,7 zł.

Rosnąca liczba przesyłek nie wystarcza więc, by zagwarantować firmom lepsze wyniki finansowe. Przy dużej skali działalności nawet niewielki spadek przychodu z pojedynczej paczki może mieć znaczenie.

Najgorzej mają małe firmy kurierskie

Największa część zadłużenia przypada na jednoosobowe działalności gospodarcze. W rejestrze dłużników znajduje się 1067 takich firm z branży kurierskiej. Łącznie mają do spłacenia 30,4 mln zł.

To ponad 63 proc. wszystkich zaległości sektora. Dla małych przedsiębiorców nieopłacone faktury mogą oznaczać poważne kłopoty z bieżącym funkcjonowaniem.

Black Friday nie rozwiąże problemów branży

Przed Black Friday i okresem przedświątecznym firmy kurierskie muszą przygotować się na wzmożony ruch. Więcej zamówień oznacza więcej pracy dla kurierów, sortowni i całej sieci dostaw.

Ale jak zaznaczają analitycy, nie musi jednak oznaczać poprawy finansów. Dane pokazują, że branża zmaga się z rosnącymi zaległościami, a przychód z obsługi pojedynczej paczki maleje. Zakupowy boom może więc przynieść kurierom przede wszystkim więcej obowiązków, a niekoniecznie większe zarobki.

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