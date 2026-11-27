Ukraińcy w Polsce. Czy naprawdę jesteśmy dla siebie wrogami?

Wbrew temu, co często można usłyszeć w mediach, większość Ukraińców mieszkających w Polsce nie czuje się dyskryminowana. Takie wnioski płyną z najnowszego, szerokiego badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Raport pokazuje, że obraz relacji polsko-ukraińskich jest znacznie lepszy, niż mogłoby się wydawać.

Okazuje się, że aż 60 procent imigrantów z Ukrainy nigdy nie spotkało się z negatywnym zachowaniem ze strony Polaków na tle narodowościowym. Kolejne 19 procent przyznaje, że takie sytuacje się zdarzają, ale ich częstotliwość nie wzrosła. To oznacza, że dla blisko 80 procent Ukraińców problem wrogości albo nie istnieje, albo przynajmniej nie narasta.

Oczywiście, nie można ignorować drugiej strony medalu. Co piąty Ukrainiec (dokładnie 21 proc.) odczuł, że negatywne zachowania się nasiliły, co samo w sobie jest niepokojącym sygnałem. Mimo to, główny wniosek jest jasny: w 2026 roku problem dyskryminacji Ukraińców istnieje głównie w przestrzeni publicznej i medialnej, a nie w codziennych relacjach.

Potwierdzają to zresztą sami autorzy badania, ekonomiści Narodowego Banku Polskiego pracujący pod kierunkiem Beaty Dudek i Pawła Strzeleckiego.

Generalnie Polacy i obywatele Ukrainy nie żyją osobno tylko razem. Tegoroczne badanie potwierdza, że problem istnieje przede wszystkim w przestrzeni publicznej - podkreślają.

Jak wyglądają codzienne relacje Polaków i Ukraińców?

Raport Narodowego Banku Polskiego nie skupia się jednak wyłącznie na braku negatywnych zjawisk. Analiza idzie znacznie głębiej, pokazując, jak realnie wygląda integracja na poziomie międzyludzkim. A tu dane są jeszcze bardziej optymistyczne i stoją w całkowitej sprzeczności z obrazem konfliktu.

Okazuje się, że nie chodzi tylko o tolerancję, ale o budowanie prawdziwych więzi. To nie są tylko suche liczby. To obraz tysięcy przyjaźni i relacji, które tworzą się na co dzień w pracy, w szkole czy po sąsiedzku.

Prawie trzy czwarte imigrantów z Ukrainy ma wśród Polaków kogoś, do kogo może zwrócić się w trudnej sytuacji, co jest najlepszym dowodem na postępującą integrację. To pokazuje, że Ukraińcy nie tworzą zamkniętych enklaw, ale stają się pełnoprawną częścią naszego społeczeństwa. Posiadanie kogoś, na kim można polegać w kryzysie, to fundament poczucia bezpieczeństwa i przynależności.

Ilu Ukraińców jest w Polsce i czy planują wyjechać?

Poza kwestiami społecznymi, raport NBP rzuca też światło na skalę imigracji i jej stabilność. Według najnowszych szacunków, w Polsce przebywa obecnie około 1,5 miliona imigrantów z Ukrainy. Ich liczba wciąż delikatnie rośnie, choć już nie tak gwałtownie jak w poprzednich latach.

To kluczowa informacja, bo jeszcze niedawno powszechnie obawiano się masowego wyjazdu. Tymczasem najnowszy raport NBP jasno wskazuje, że nie ma obecnie symptomów odpływu pracowników z Ukrainy, a liczba imigrantów się stabilizuje. Mówiąc wprost: Ukraińcy, którzy związali swoją przyszłość z Polską, nie pakują walizek.

Potwierdzają to sami badacze NBP, pisząc wprost:

Na razie brak jest wyraźnych sygnałów migracji powrotnych lub zwiększonej emigracji do krajów trzecich - wskazali.

To sygnał, że pomimo różnych trudności i medialnych burz, Polska pozostaje dla nich atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Stabilna obecność tak dużej grupy społecznej to także ważny czynnik dla polskiej gospodarki.

Doniesienia o bójkach? Kluczowy jest kontekst

Trzeba tu jednak dodać bardzo ważny kontekst, o którym wspomina sam „Puls Biznesu”. Badanie Narodowego Banku Polskiego prowadzono w drugim kwartale 2026 roku. Był to więc okres tuż przed tym, jak w mediach nasiliły się doniesienia o bójkach i konfliktach na tle narodowościowym między Polakami a Ukraińcami.

Czy to oznacza, że raport jest nieaktualny? Niekoniecznie. Jak czytamy w analizie, w ostatnich miesiącach temat ten wyraźnie ucichł w przestrzeni publicznej. Nie ma już fali alarmujących informacji, co sugeruje, że tamte wydarzenia mogły być incydentami, a nie początkiem trwałego, negatywnego trendu.

Dlatego, mimo że dane zebrano przed medialną burzą, wnioski płynące z raportu NBP wydają się wciąż aktualne i trafnie opisują ogólną sytuację. Wygląda na to, że codzienne, sąsiedzkie relacje są znacznie trwalsze i spokojniejsze niż obraz, który czasem wyłania się z medialnych nagłówków.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut