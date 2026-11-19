Debata w Sejmie. Ile Polska płaci za pomoc dla Ukrainy?

Debata w Sejmie na temat finansowego wsparcia dla Ukrainy, zwołana na wniosek posłów Konfederacji, przyniosła konkretne liczby. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące zobowiązań Polski. Nasz kraj, jako członek Unii Europejskiej, uczestniczy w spłacie odsetek od pożyczek udzielonych Ukrainie. To nie jest nowa sytuacja – już teraz ponosimy tego typu koszty.

Chodzi o pomoc przyznaną jeszcze w 2022 roku, w wysokości 18 mld euro. Z tego tytułu Polska w latach 2024-27 spłaci łącznie 115 mln euro odsetek. – Czyli spłacamy rocznie jeszcze w tym i przyszłym roku 28 mln euro. To są na razie jedyne pieniądze, które spłacamy – wyjaśniał wiceminister Bosacki.

To jednak nie koniec. Unia Europejska uruchomiła bowiem kolejne, znacznie większe pakiety pomocowe. W związku z pożyczką na 90 mld euro, od 2028 roku polskie zobowiązania wzrosną. Według szacunków przedstawionych przez wiceministra Marcina Bosackiego, Polska będzie spłacać około 80 mln euro odsetek rocznie. Spłata ma potrwać siedem lat, do 2034 roku. Zgodnie z unijnymi założeniami, kapitał pożyczek ma zostać pokryty w przyszłości z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów, a docelowo spłacić go ma sama Ukraina z reparacji wojennych od Rosji.

"Pomoc dla Ukrainy to polski interes narodowy"

Bosacki tłumaczył, że nie chodzi tu o dobroczynność, ale o twardo skalkulowany polski interes narodowy. Jego zdaniem, kluczową sprawą jest niedopuszczenie do upadku Ukrainy, bo ambicje Rosji sięgają znacznie dalej niż Kijów.

Polityk przypomniał, że tuż przed inwazją Moskwa otwarcie żądała wycofania wojsk NATO z krajów, które dołączyły do Sojuszu po 1997 roku, w tym z Polski. Chciała też zakazu organizowania na naszym terenie ćwiczeń wojskowych.

Dlatego każda pomoc NATO, Unii Europejskiej i Polski dla Ukrainy jest zwiększeniem polskiego bezpieczeństwa – przekonywał Bosacki.

W jego ocenie, wspieranie ukraińskiej armii pozwala na fizyczne odsunięcie rosyjskich wojsk od naszych granic. Sytuacja jest tym bardziej pilna, że Kijów znalazł się w trudnym położeniu. Ukraińska gospodarka słabnie, a wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych zostało wstrzymane. To sprawia, że Ukraina jest dziś praktycznie zdana na pomoc z Unii Europejskiej i sojuszników takich jak Wielka Brytania czy Norwegia.

Wiceminister odniósł się też do zarzutów, że Polska działa „pod dyktando Berlina i Brukseli”. Stwierdził, że takie myślenie jest sprzeczne z polską racją stanu, a koszt, który ponosimy, jest niewspółmiernie niski do potencjalnych zagrożeń.

Jeśli się wszyscy albo prawie wszyscy zgadzamy co do pomocy Ukrainie, to nie jest to zbyt ogromny i przesadny koszt – podsumował.

Czy Polska zyskuje na pomocy Ukrainie?

Choć liczby przedstawione w Sejmie mogą robić wrażenie, wiceminister Bosacki przekonywał, że rachunek zysków i strat jest dla Polski dodatni. Nie chodzi tylko bezpieczeństwo, ale też o korzyści ekonomiczne, które już teraz odczuwa nasza gospodarka. Wiceminister podkreślił, że polski wkład finansowy jest relatywnie niewielki w porównaniu z innymi państwami. Niemcy przeznaczają na ten cel 11 mld euro rocznie, Wielka Brytania 10 mld, a Norwegia 9 mld.

Bosacki wskazał na kilka wymiernych korzyści dla Polski:

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Nie można też zapominać o wpływie uchodźców na gospodarkę. Według danych przytoczonych przez wiceministra, obecność Ukraińców w Polsce zwiększa nasze PKB o 2,4 proc.

Na koniec przedstawiciel rządu Donalda Tuska przytoczył szacunki Norweskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Wynika z nich, że porażka Ukrainy kosztowałaby cały region Europy Środkowej około 1,5 biliona euro w postaci kosztów związanych z kolejną falą uchodźców, załamaniem gospodarek i koniecznością drastycznego zwiększenia budżetów obronnych. Lwią część tych kosztów poniosłaby właśnie Polska. W tym kontekście, kilkadziesiąt milionów euro rocznie na obsługę długu wydaje się ceną, którą warto zapłacić za stabilność i bezpieczeństwo.

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