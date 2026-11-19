Weto prezydenta Karola Nawrockiego. Które ceny zostaną bez zmian?

Decyzja prezydenta oznacza jedno: ceny części popularnych napojów na razie nie wzrosną. Weto zatrzymało ustawę, która od 1 stycznia 2027 roku miała podnieść podatek VAT na niektóre produkty bezalkoholowe. Chodziło o naprawdę duży skok – z obecnych 5 proc. w sklepach i 8 proc. w gastronomii do podstawowej stawki 23 proc.

Planowana przez rząd Donalda Tuska podwyżka VAT na napoje, takie jak piwa bezalkoholowe i energetyki z dodatkiem soku, nie wejdzie w życie. Taki wzrost podatku niemal na pewno przełożyłby się na wyższe ceny przy kasie, choć ostateczna skala podwyżki zależałaby od samych producentów i właścicieli sklepów.

Na celowniku rządu znalazły się konkretne produkty. Chodziło o napoje, które do tej pory korzystały z niższej stawki VAT, ponieważ zawierały co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego. Mowa tu przede wszystkim o napojach energetyzujących oraz bezalkoholowych odpowiednikach piwa, wina czy innych alkoholi. To właśnie one miały zostać objęte stawką 23 proc. Dzięki decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ich ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Dlaczego prezydent zawetował podwyżkę VAT na napoje?

Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, skupił się na konsekwencjach gospodarczych. Jak wyjaśnił, do jego kancelarii trafiło wiele apeli od organizacji zrzeszających rolników i sadowników, którzy ostrzegali przed fatalnymi skutkami ustawy.

Jak wynika z przytoczonych przez niego danych, do produkcji napojów z dodatkiem soku wykorzystuje się rocznie około 30 tysięcy ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców. Wyższy podatek mógłby sprawić, że ludzie kupowaliby mniej takich produktów. To z kolei zmusiłoby producentów do zmiany receptur – na przykład zmniejszenia zawartości soku, by uniknąć wyższego VAT-u. A to uderzyłoby bezpośrednio w sadowników.

Prezydent zakwestionował też samą logikę rządowych propozycji, wskazując na pewną niekonsekwencję.

Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą zastępować napoje alkoholowe. Jak to mieści się w logice działania rządu? – pytał prezydent.

Wskazał również, że w ustawie nie było żadnej gwarancji, że dodatkowe pieniądze z podatku trafią na przykład na cele związane z ochroną zdrowia.

Ile rząd chciał zyskać na podwyżce VAT na napoje?

Rząd Donalda Tuska miał jasny cel: zlikwidować to, co uważał za nieuzasadnioną ulgę podatkową. Argumentowano, że nie ma powodu, by napoje, które często naśladują produkty alkoholowe (jak piwo 0%), korzystały z niższego VAT-u. W przypadku energetyków dodatkowym celem miało być ograniczenie ich popularności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Jednak kluczowe były pieniądze. Zmiany miały przynieść budżetowi państwa potężny zastrzyk gotówki. Rząd Donalda Tuska szacował, że podwyżka VAT na napoje przyniesie do budżetu około 1,29 mld zł już w pierwszym roku obowiązywania, czyli w 2027. W perspektywie dziesięciu lat, do 2036 roku, dodatkowe wpływy miały wynieść niemal 15,8 mld zł. Te pieniądze nie trafią teraz do państwowej kasy.

Czy Sejm może jeszcze odrzucić weto prezydenta?

Prezydenckie weto nie zamyka sprawy ostatecznie, choć bardzo ją komplikuje. Teraz ustawa wraca do Sejmu, a posłowie koalicji rządzącej staną przed trudnym zadaniem. Aby odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego, Sejm potrzebuje kwalifikowanej większości trzech piątych głosów. Głosowanie musi się odbyć w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zebranie takiej większości jest politycznie bardzo trudne. Jeśli się nie uda, ustawa ostatecznie trafi do kosza, a temat podwyżki VAT na napoje zostanie zamknięty. Jeśli jednak koalicja zdoła odrzucić weto, ustawa wróci na biurko prezydenta, który będzie już zobowiązany ją podpisać.

Biedrzycka Expressem | 17.11.2026