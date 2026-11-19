PZU odnotowało spadek zysku netto o blisko 15% (do 4,45 mld zł) w trzech kwartałach 2026 roku, głównie z powodu podwyżki podatku CIT dla banków.

Pomimo niższego zysku ogólnego, podstawowa działalność ubezpieczeniowa PZU rośnie, z przychodami z ubezpieczeń na życie (+8%) i zdrowotnych (+11%) notującymi znaczący wzrost.

Rentowność w segmencie ubezpieczeń majątkowych spadła (wskaźnik COR wzrósł do 90,1%), co jest efektem m.in. gradobić, rosnących kosztów napraw i konkurencji.

Grupa PZU utrzymuje bardzo stabilną kondycję finansową (Wypłacalność II na poziomie 241%) i planuje emisję obligacji o wartości do 3 mld zł w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej.

Niższy zysk PZU. Główny powód to wyższy podatek

Grupa PZU, największy ubezpieczyciel w naszej części Europy, pokazała wyniki za trzy kwartały 2026 roku. Liczby są niższe niż przed rokiem. Czysty zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 4,45 mld zł. To o prawie 15 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku, kiedy firma zarobiła 5,22 mld zł. Skąd ten spadek? Jak informuje sama spółka, głównym powodem jest zmiana w prawie. Chodzi o decyzję rządu Donalda Tuska, który podniósł stawkę podatku CIT dla banków z 19 proc. do 30 proc. Ponieważ w skład Grupy PZU wchodzą m.in. Bank Pekao i Alior Bank, ta zmiana bezpośrednio uderzyła w jej skonsolidowany wynik finansowy.

Spadek widać też w innych wskaźnikach. Zysk brutto całej grupy wyniósł 12,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 13,6 mld zł. Rentowność kapitałów własnych, czyli jeden z kluczowych mierników efektywności, spadła z 22,1 proc. do 17,5 proc.

Co ciągnie wyniki PZU w górę?

Mimo niższego zysku, podstawowa działalność ubezpieczeniowa firmy ma się dobrze. Przychody z ubezpieczeń wzrosły o 3,3 proc. i po dziewięciu miesiącach 2026 roku sięgnęły 23,9 mld zł. Jak podkreśla prezes Grupy PZU, Bogdan Benczak, są obszary, które radzą sobie znakomicie.

Przychody z ubezpieczeń wzrosły do 23,9 mld zł, a zysk netto wyniósł 4,45 mld zł. Motorem wzrostu pozostają ubezpieczenia na życie, a coraz większe znaczenie mają zdrowie i zarządzanie aktywami – mówi prezes Bogdan Benczak.

I faktycznie, liczby to potwierdzają. Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce wzrosły o ponad 8 proc. do 7,19 mld zł. Bardzo dobrze radzi sobie też filar zdrowotny – tu przychody podskoczyły o ponad 11 proc. do 1,76 mld zł. PZU Zdrowie cały czas się rozwija, otwierając nowe placówki medyczne i powiększając swoją sieć do blisko 4,8 tys. partnerów. Rośnie też segment zarządzania aktywami – TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI zarządzają już aktywami zewnętrznymi o wartości 96,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku.

Problemy w ubezpieczeniach majątkowych i plany na przyszłość

Nie wszystko jednak wygląda tak różowo. Segment ubezpieczeń majątkowych, czyli na przykład polisy komunikacyjne czy ubezpieczenia domów, odczuwa presję. Rentowność w tym obszarze spadła, co widać po wskaźniku COR. Mówi on, ile ubezpieczyciel wydaje na odszkodowania i koszty w stosunku do zebranych składek. Wskaźnik ten wzrósł z 85,8 proc. do 90,1 proc. Oznacza to, że z każdej zarobionej złotówki firmie zostaje w kieszeni mniej niż poprzednio. Powody? Przede wszystkim szkody spowodowane przez gradobicia, ale też rosnące koszty napraw i duża konkurencja cenowa na rynku polis komunikacyjnych.

Mimo tych wyzwań i niższego zysku, kondycja finansowa Grupy PZU pozostaje bardzo stabilna. Wskaźnik Wypłacalność II, który jest miarą bezpieczeństwa finansowego, wynosił na koniec czerwca 241 proc., co jest wynikiem znacznie powyżej rynkowych wymogów. Spółka planuje też dalszy rozwój i wkrótce zamierza wyemitować obligacje o wartości do 3 mld zł. Pieniądze te mają posłużyć do utrzymania mocnej pozycji kapitałowej na przyszłość.

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