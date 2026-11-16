Miliard złotych na zbrojenia. Na co pójdą pieniądze?

W poniedziałek Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje minister Wojciech Balczun, podpisały umowy, które mają wzmocnić polską armię i przemysł. Łącznie przeznaczą na inwestycje blisko 979 milionów złotych. Te środki zostaną podzielone między dwie kluczowe spółki.

Pierwsza to Mesko S.A. Firma dostanie prawie 369 mln złotych dofinansowania. Pieniądze pójdą na rozbudowę linii produkcyjnych zestawów rakietowych Piorun i ich nowszej wersji, Piorun 2. To jedna z naszych eksportowych wizytówek, sprzęt sprawdzony w boju i bardzo ceniony za granicą. Dzięki tej inwestycji roczna produkcja Piorunów ma wzrosnąć do około 2,5 tysiąca zestawów do końca 2028 roku.

Drugim beneficjentem jest spółka Jelcz. Tutaj wsparcie wyniesie 300 mln złotych. Cel? Utworzenie zupełnie nowego oddziału produkcyjnego w Raciborzu. W praktyce oznacza to, że powstanie nowa fabryka Jelcza, która będzie w stanie produkować około 700 pojazdów wojskowych rocznie. Fabryka ma być gotowa do końca 2029 roku. Warto dodać, że pieniądze na te projekty pochodzą głównie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych (ponad 668 mln zł), a resztę dokładają same spółki.

Nowe życie dla Rafako. Upadły gigant stanie się fabryką dla wojska?

Ta inwestycja ma jeszcze jeden, bardzo ważny wymiar. Pieniądze dla Jelcza oznaczają drugie życie dla zakładów upadłej firmy Rafako w Raciborzu. To właśnie tam powstanie nowy oddział produkcyjny Jelcza, który da pracę i nową nadzieję dla regionu.

Firma przez lata budowała kotły dla elektrowni i była ważnym graczem w branży energetycznej. Kiedy jednak skończyły się zamówienia, wpadła w potężne kłopoty finansowe. Wszystko skończyło się w styczniu 2025 roku, kiedy sąd ostatecznie ogłosił upadłość firmy, a jej majątek trafił do masy upadłościowej. Wtedy do gry wkroczył rząd.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun wspominał, że gdy odwiedził upadające zakłady, nikt nie miał pomysłu, co dalej. "My ten pomysł wygenerowaliśmy" – mówił, podkreślając, że to premier Tusk obiecał przywrócenie Rafako do życia. Zamiast kotłów energetycznych, z hal będą jednak wyjeżdżać nowoczesne pojazdy dla polskiego wojska.

Jelcz, w czerwcu 2026 roku przejął prawnie część majątku Rafako. Z pięciu wielkich hal produkcyjnych, trzy zajmie produkcja ciężarówek. W kolejnej ma się ulokować produkcja związana z transporterami Rosomak, a ostatnia hala posłuży do prac nad programem antydronowym.

Adam Leszkiewicz, Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej