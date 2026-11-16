Nowe ataki na kluczowe cele

Ukraińskie wojska uderzyły w rosyjską infrastrukturę paliwową. Tym razem na celowniku znalazła się rafineria w mieście Ilskij, w Kraju Krasnodarskim oraz dwie bazy paliwowe w Azowie, w obwodzie rostowskim. To precyzyjne i bardzo bolesne ciosy wymierzone prosto w zaplecze logistyczne Kremla.

Zgodnie z informacjami ukraińskiego Sztabu Generalnego, trafione zostały instalacje destylacji ropy AT-4, AT-5 i AT-6. Mówiąc prościej: zniszczono serce rafinerii czyli miejsce, gdzie zaczyna się proces produkcji paliwa. Uderzenie objęło też kompleks odpowiedzialny za wytwarzanie benzyny.

Równocześnie swoje działania przeprowadziły Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. We współpracy z rosyjskim ruchem oporu "Czarna Iskra" uderzyły w dwie bazy paliwowe w mieście Azow. Chodzi o kompleks Tranzit-Ekspress oraz bazę Azowską, które służą do przeładunku i magazynowania paliwa transportowanego koleją, cysternami i drogą morską.

Dlaczego atak na rafinerie osłabia rosyjską armię?

Te uderzenia nie są przypadkowe. Ukraińcy celują w obiekty, które mają strategiczne znaczenie dla rosyjskiej machiny wojennej. Rafineria w Ilskim to jeden z największych tego typu zakładów na południu Rosji. Jej roczna moc przerobowa sięga 6,6 mln ton ropy, a produkowane tam paliwo trafia bezpośrednio do zaopatrywania rosyjskich sił zbrojnych.

Jej położenie jest kluczowe. Z Kraju Krasnodarskiego wiedzie najkrótsza droga do dostarczania paliwa dla wojsk walczących na froncie południowym oraz tych stacjonujących na okupowanym Krymie. Każdy skuteczny atak na rosyjskie rafinerie na południu kraju bezpośrednio utrudnia logistykę i zaopatrzenie armii Kremla. Podobnie jest z bazami w Azowie, które odgrywają ważną rolę w przeładunku paliw.

Jak podkreślają Siły Operacji Specjalnych Ukrainy, takie ataki skutecznie osłabiają możliwości logistyczne przeciwnika.

Rosyjska branża paliwowa w zapaści. Mówią o tym twarde dane

To nie są pojedyncze incydenty ale element konsekwentnie realizowanej strategii, która przynosi już bardzo konkretne, katastrofalne dla Kremla skutki. Mówimy tu o regularnym paraliżowaniu rosyjskiego sektora energetycznego, który jest krwiobiegiem zarówno gospodarki, jak i armii tego kraju.

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę doprowadziły do poważnego kryzysu paliwowego w Rosji, co potwierdzają już międzynarodowe instytucje. Dane opublikowane w połowie września przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE) nie pozostawiają złudzeń. Raport za czerwiec 2026 roku pokazuje, że:

wolumen ropy naftowej przetwarzanej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad 20 lat,

produkcja benzyny zmalała o 20 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej,

produkcja oleju napędowego skurczyła się aż o 30 proc.

W obliczu tak potężnych niedoborów na rynku wewnętrznym, rząd w Moskwie został zmuszony do podjęcia desperackich kroków. W lipcu wprowadzono zakaz eksportu oleju napędowego, który niedawno przedłużono do końca miesiąca.

Aby zrozumieć skalę tego problemu, wystarczy przypomnieć, że jeszcze przed wprowadzeniem tych ograniczeń Rosja była drugim największym eksporterem tego paliwa na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Dziś, zamiast zarabiać na eksporcie, Kreml musi ratować własny rynek przed całkowitym paraliżem.

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