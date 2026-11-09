Amerykanie konsultowali się z Europą

Zaplanowane na 10 i 11 listopada rozmowy mają być kolejną próbą wypracowania porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie. Przed spotkaniem amerykańscy negocjatorzy konsultowali się w Brukseli z przedstawicielami Ukrainy, NATO i europejskich partnerów. Wysłannik Trumpa Jared Kushner określił konsultacje jako „owocne i merytoryczne”. Dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz szerszych zasad bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu wojny. Według Kushnera, celem Waszyngtonu jest uwzględnienie obaw wszystkich stron i wypracowanie rozwiązań ograniczających ryzyko kolejnego konfliktu.

Członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego Dawyd Arachamija ocenił, że nowe podejście Amerykanów polega na odejściu od skupiania się na „nierozwiązywalnej” kwestii Donbasu. Szersza dyskusja o powojennym bezpieczeństwie Europy miałaby zachęcić Rosję do ustępstw.

Trump: Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

Donald Trump zapewnił przed negocjacjiami, że porozumienie kończące wojnę jest blisko. W wywiadzie wyemitowanym w niedzielę przez CBS News zasugerował jednak, że będzie się ono wiązać ze zmianami terytorialnymi.

Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – powiedział prezydent USA.

Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów ewentualnego porozumienia. Pytany, czy bardziej ufa Władimirowi Putinowi, czy Wołodymyrowi Zełenskiemu, odparł:

Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma.

Zapewnił też, że nie uważa, by rosyjski przywódca go zwodził i przekonywał, że obie strony są gotowe do porozumienia. – Rosja i Ukraina, po raz pierwszy, myślę, chcą się dogadać. Mamy spotkania. Miałem dziś rozmowy telefoniczne. Jutro będę rozmawiał – mówił dziennikarzom po przylocie do Palm Beach.

Ocenił, że poczyniono duże postępy, a przyszłe porozumienie może objąć całą Europę.

Sikorski: najpierw zawieszenie broni

Do kolejności negocjacji odniósł się Radosław Sikorski. Po spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy i szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas podkreślił, że wspiera inicjatywy zmierzające do zakończenia wojny, ale konieczne jest zachowanie właściwej kolejności.

Według szefa polskiej dyplomacji najpierw powinno nastąpić zawieszenie broni, następnie rozmowy o trwałym pokoju, a dopiero później ewentualne negocjacje dotyczące europejskiego bezpieczeństwa i przywrócenia mechanizmów kontroli zbrojeń.

Równolegle Trump zapowiedział, że podczas wizyty w Chinach w przyszłym tygodniu może spotkać się z Putinem i Xi Jinpingiem. Wśród tematów wymienił denuklearyzację. Nie przedstawił szczegółów ani nie potwierdził ostatecznie, że do trójstronnych rozmów dojdzie.

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