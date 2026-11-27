S3 połączona z czeską autostradą. Koniec z urywającą się trasą

Na to połączenie kierowcy czekali od dawna. W piątek do ruchu oddano trzykilometrowy odcinek czeskiej autostrady D11, który dochodzi do polskiej granicy w Lubawce. Wreszcie można więc przejechać z polskiej drogi ekspresowej S3 bezpośrednio na czeską trasę.

Otwarcie D11 oznacza także koniec przymusowego postoju dla polskiego odcinka S3. Trzykilometrowy fragment prowadzący do granicy był gotowy już w 2024 roku, ale przez to, że nie było połączenia po czeskiej stronie pozostawał zamknięty. Teraz kierowcy mogą korzystać z obu tras.

Lubawka odetchnie od ciężarówek

Nowa droga to dobra wiadomość nie tylko dla podróżujących. Przez ostatnie dwa lata kierowcy musieli korzystać z lokalnych dróg prowadzących przez Lubawkę. Przez tę niewielką miejscowość przemieszczał więcc olbrzymi ruch samochodów, który docelowo miał zostać przeniesiony na trasy szybkiego ruchu.

– Otwarcie tej drogi to na pewno duże wydarzenie dla okolicznych mieszkańców. Lubawka nie będzie już rozjeżdżana przez tranzyt, auta będą jeździć trasą S3 i D11, a później zjadą na lokalne drogi, do czasu wybudowania całej autostrady D11 – powiedział PAP Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Na nowym fragmencie czeskiej autostrady obowiązywać będzie zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 9 ton.

Z Polski do Pragi, a z Czech do polskich portów

Połączenie ma znaczenie także dla gospodarki. Polska droga ekspresowa S3 liczy około 470 kilometrów i prowadzi od granicy z Czechami w Lubawce aż do Świnoujścia. Dzięki niej czescy kierowcy zyskają wygodniejszy dojazd w kierunku polskich portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.

– Nowe połączenie drogowe z Czechami to również szansa na rozwój gospodarczy. Wymiana handlowa Polski z Czechami to 39 mld euro. Dzięki temu, że będzie dostęp do portów morskich, do Szczecina, do Świnoujścia, jest szansa na polepszenie i powiększenie handlu między oboma krajami – podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

O otwarciu połączenia poinformował również minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „Dziś polska droga ekspresowa S3 połączyła się z czeską autostradą D11. To właśnie na ten moment czekaliśmy – pełne połączenie od Świnoujścia w kierunku Pragi i południa Europy!” – napisał na platformie X.

Do Pragi pojedziemy w 2028 lub 2029 roku

Otwarcie granicznego odcinka nie oznacza jeszcze, że cała trasa D11 do czeskiej stolicy jest gotowa. Czesi muszą dokończyć kolejne fragmenty autostrady. Według planów pełne połączenie Polski z Pragą ma być dostępne w latach 2028–2029.

Na razie nowa trasa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Lubawki i czeskiego Kralovca. To pierwszy ważny krok do stworzenia wygodnego połączenia drogowego między polskim wybrzeżem a stolicą Czech.

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