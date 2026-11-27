Karol Nawrocki zawetował podwyżkę opłaty cukrowej. „To dodatkowe obciążenia dla producentów soków”

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, 27 listopada, decyzje w sprawie pięciu ustaw. Podpisał trzy z nich, dotyczące ulg podatkowych, fundacji rodzinnych oraz przemysłu energochłonnego. Zawetował natomiast ustawę przewidującą podwyżkę opłaty cukrowej oraz nowelizację przepisów zakładającą zmiany w progach podatkowych PIT i wzrost stawki CIT dla największych przedsiębiorstw.

Nawrocki zawetował ustawę, która miała podnieść stawki opłaty cukrowej naliczanej od napojów po raz drugi. W nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X prezydent zaznaczył, że konieczne jest ograniczanie nadmiernego spożycia cukru oraz wspieranie leczenia otyłości.

- Ale czy odpowiedzią musi być kolejna podwyżka podatków? - pytał prezydent.

Zdaniem Karola Nawrockiego nowe przepisy doprowadziłyby do wzrostu opłaty cukrowej nie tylko w przypadku słodkich napojów gazowanych, lecz także „zdrowych polskich soków”.

- Ustawa zwiększa opłatę stałą do 70 gr za itr napoju, podwaja opłatę zmienną i podnosi opłatę dodatkową (...). Efekt tych podwyżek będzie taki, że w cenie popularnych napojów ponad 40, a nawet 50 proc. ceny stanowić będą wyłącznie podatki. Oznacza to wyższe ceny dla konsumentów, dodatkowe obciążenia dla producentów soków i napojów, sadowników oraz małych sklepów - powiedział Nawrocki.

Prezydent ostrzega przed wzrostem cen i zagrożeniem dla polskiego rolnictwa

Prezydent podkreślił również, że ustawa „nie tylko radykalnie podwyższy ceny, ale także poważnie zagrozi polskiemu rolnictwu i sadownictwu”.

- Nie przedstawiono wystarczająco przekonującego uzasadnienia, że dodatkowe wpływy rzeczywiście przełożą się na skuteczniejszą profilaktykę i leczenie - zaznaczył. To właśnie te argumenty, jak wyjaśnił prezydent, przesądziły o zawetowaniu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Ustawa przewidywała podwyżkę stawki opłaty stałej z 50 do 70 groszy za litr napoju zawierającego do 5 gramów cukru w 100 ml lub co najmniej jedną substancję słodzącą, niezależnie od jej ilości. Z kolei stawka opłaty zmiennej za każdy dodatkowy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju wzrosłaby dwukrotnie – z 5 do 10 groszy.

Przepisy zakładały również zwiększenie maksymalnej wysokości opłaty za litr napoju z 1,20 zł do 1,80 zł. Największą, bo aż dziesięciokrotną podwyżkę przewidziano w przypadku opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Jej stawka wzrosłaby z 10 groszy do 1 zł za litr napoju.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał: ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3137); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego 3148); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o wparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej (numer druku sejmowego 3159). Jednocześnie Prezydent odmówił podpisania: ❌Ustawy z dnia 22 października 2026r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (numer druku sejmowego 3155); ❌Ustawy z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3293). https://t.co/toS3DkIy8V— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Opłata cukrowa objęłaby również kolejne produkty

Nowelizacja przewidywała także objęcie opłatą wysoko słodzonych syropów owocowych zawierających śladowe ilości soku, sprzedawanych jako suplementy diety. Wyjątek stanowiłyby produkty w opakowaniach o pojemności do 200 ml, np. syropy wspierające odporność czy przeciwkaszlowe. Opłata objęłaby również napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukru, jeżeli w ich składzie znalazłyby się substancje słodzące, kofeina lub tauryna.

Ustawa zakładała ponadto rozszerzenie opłaty na wszystkie koncentraty, zarówno w postaci płynnej i półpłynnej, jak i stałej. W ich przypadku przewidziano jednolitą stawkę w wysokości 3 zł za litr lub kilogram. Termin wejścia w życie nowych przepisów wyznaczono na 1 stycznia 2027 roku.

Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki zawetował już w połowie grudnia 2025 roku. Uzasadniając wówczas swoją decyzję, powołał się na obietnice złożone podczas kampanii wyborczej, zgodnie z którymi nie podpisze żadnej ustawy przewidującej podwyżkę podatków.

Celem zawetowanych przepisów było podniesienie opłaty cukrowej, a tym samym zniechęcenie konsumentów do zakupu słodzonych napojów i energetyków oraz ograniczenie problemu otyłości i cukrzycy. Ustawa zawetowana w grudniu 2025 roku przewidywała również podwyżkę podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 do 15 proc.