Decyzja o podatkach wisi na włosku. Co zrobi prezydent Nawrocki?

Sytuacja jest napięta, bo czas na podjęcie decyzji kończy się dzisiaj, 27 listopada, o północy. Prezydent Karol Nawrocki ma na biurku ustawę, która z pewnością wpłynie na portfele milionów Polaków i finanse największych firm w kraju. Dokument trafił do jego kancelarii 6 listopada, co oznacza, że dziś mija ostatni dzień konstytucyjnego, 21-dniowego terminu. O podpis do ostatniej chwili apeluje wicepremier i minister finansów Andrzej Domański, przekonując, że nowe przepisy to realna korzyść dla wielu rodzin.

Prezydent ma trzy wyjścia:

Może ustawę podpisać, otwierając drogę do jej wejścia w życie. Może ją zawetować i odesłać z powrotem do Sejmu. Może też skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ma wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją.

Kluczowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zmian w podatkach jest więc wyczekiwana zarówno przez zwykłych obywateli, jak i przez świat biznesu. Wnp.pl podkreśla, że sprawę komplikuje fakt, iż prezydent przebywa obecnie z wizytą w Chile i jego powrót do Polski przed północą stoi pod dużym znakiem zapytania.

Co zmienia nowa ustawa? Niższy PIT dla milionów Polaków

Głównym magnesem, który ma przekonać prezydenta do podpisu, jest obniżka podatku dochodowego dla osób fizycznych. Według zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego, na zmianach skorzysta aż 3,5 miliona podatników. To przede wszystkim osoby zarabiające więcej niż średnia krajowa, ale jeszcze nie wchodzące w najwyższy próg podatkowy.

Co dokładnie się zmieni? Kluczowa jest modyfikacja progów podatkowych:

Pierwszy próg podatkowy wzrośnie ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznego dochodu. Do tej kwoty nadal będzie obowiązywać 12 proc. stawka PIT.

Do tej kwoty nadal będzie obowiązywać 12 proc. stawka PIT. Pojawi się nowy, pośredni próg. Dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł stawka wyniesie 24 proc.

Dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł stawka wyniesie 24 proc. Drugi próg podatkowy (32 proc.) będzie obowiązywał dopiero od dochodów przekraczających 150 tys. zł rocznie.

Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian na poziomie 30 tys. zł. Według wyliczeń rządu Donalda Tuska, proponowany niższy PIT oznacza, że w portfelu przykładowej rodziny może zostać nawet 7200 zł rocznie więcej. To właśnie ta obietnica realnych oszczędności ma być głównym argumentem za szybkim podpisaniem ustawy.

Kto zapłaci więcej? Wyższy CIT i zmiany dla przedsiębiorców

Nowa ustawa to jednak miecz obosieczny. Obok obniżek dla osób fizycznych, wprowadza też szereg podwyżek, które uderzą w firmy i najlepiej zarabiających. Rząd Tuska nie ukrywa, że to celowy zabieg – dzięki temu cała operacja ma być neutralna dla budżetu państwa.

Po pierwsze, podatek CIT dla największych firm ma wzrosnąć z 19 do 22 proc. Podwyżka obejmie przedsiębiorstwa, których przychody za poprzedni rok przekroczyły 50 mln euro. Minister finansów argumentuje, że zbliży to polską stawkę do europejskiej średniej. Po drugie, rośnie danina solidarnościowa, czyli podatek dla najlepiej zarabiających – z 4 do 5 proc.

Największa rewolucja czeka jednak mniejszych przedsiębiorców. Drastyczne cięcie czeka też przedsiębiorców na ryczałcie – limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania spadnie z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro. Dla tysięcy osób oznacza to koniec możliwości korzystania z uproszczonego podatku i konieczność przejścia na znacznie bardziej skomplikowane i często droższe zasady ogólne. To właśnie te dodatkowe wpływy mają sfinansować niższy PIT dla pracowników.

Konstytucyjny wyścig z czasem. Czy prezydent zdąży przed północą?

Cała ta podatkowa układanka ma jednak drugie, zaskakujące dno – logistyczne. Prezydent Karol Nawrocki, od którego podpisu zależą losy ustawy, kończy dziś wizytę w Chile. Problem w tym, że lot do Polski trwa około 16 godzin i wymaga międzylądowania na tankowanie. Biorąc pod uwagę czterogodzinną różnicę czasu, jest praktycznie niemożliwe, aby prezydent wylądował w Warszawie przed północą, kiedy mija konstytucyjny termin .

Co się stanie, jeśli prezydent nie zdąży? Niedotrzymanie 21-dniowego terminu na podpis, weto lub skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego byłoby naruszeniem Konstytucji RP. Taki scenariusz mógłby narazić głowę państwa na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

W praktyce jednak czarny scenariusz jest mało prawdopodobny. Niezależnie od tego, gdzie fizycznie będzie się znajdował, kluczowa decyzja prezydenta Nawrockiego musi zapaść i zostać zakomunikowana do dzisiejszej północy. Prezydent mógł zabrać ustawę ze sobą i podpisać ją na pokładzie samolotu, co można udokumentować nagraniem. Jeśli jednak jej nie zabrał, wówczas przedstawiciel KPRP musiałby wylecieć na spotkanie prezydentowi (najpewniej podczas międzylądowania) i wręczyć głosie państwa ustawę do podpisu. Co więcej, do zgłoszenia weta fizyczny dokument ustawy nie jest nawet konieczny – wystarczy podpisany wniosek do Sejmu.

Inną interesującą kwestią jest, do którego Trybunału Konstytucyjnego prezydent skierowałby ewentualne weto - tego, którym kieruje sędzia Anna Korwin-Piotrowska, czy też tego, na czele którego stoi sędzia Bogdan Święczkowski. Spór w tej materii rozpala przecież Polskę w ostatnich tygodniach.

Raz już tak było...

Należy tu przypomnieć, że sytuacja nie jest bezprecedensowa, gdyż prezydent Karol Nawrocki już raz podpisał ustawę podczas podróży lotniczej. Kancelaria Prezydenta ma więc przećwiczony scenariusz na takie sytuacje. Gazeta.pl oraz "Fakt" przypominają, że podobny przypadek miał miejsce w marcu 2026 roku, gdy prezydent podpisywał pakiet ustaw paliwowych „Ceny Paliwa Niżej”. Wtedy prezydent Nawrocki również przebywał za granicą. Procedura była prosta: dokumenty przesłano elektronicznie na pokład samolotu, tam zostały wydrukowane, podpisane, a następnie zeskanowane i odesłane do Warszawy. O wszystkim informował wówczas rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Losy podatków milionów Polaków rozstrzygną się więc najpewniej gdzieś wysoko nad Atlantykiem.

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