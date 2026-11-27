Donald Tusk popiera wprowadzenie podatku cyfrowego w Unii Europejskiej

W piątek, 27 listopada premier Donald Tusk po zakończeniu szczytu budżetowego UE w Brukseli wyraził poparcie dla wprowadzenia unijnego podatku cyfrowego, którym zostałyby objęte największe korporacje technologiczne. Szef rządu podkreślił, że nowe przepisy powinny obowiązywać na takich samych zasadach przedsiębiorstwa z Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin.

– Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Unia Europejska obłożyła te największe (...) korporacje takim podatkiem. Nie ma to nic wspólnego ze stosunkiem do Stanów Zjednoczonych, ale chcielibyśmy, aby wszystkie firmy europejskie, amerykańskie, chińskie były traktowane tak jak inne biznesy – zaznaczył Tusk.

Premier ma wątpliwości co do stanowiska prezydenta

Szef rządu przypomniał, że wprowadzenie nowego źródła dochodów Unii Europejskiej będzie wymagało ratyfikacji przez państwa członkowskie. W Polsce konieczne będzie uzyskanie większości w parlamencie oraz podpisu prezydenta.

Donald Tusk ocenił, że zdobycie odpowiedniego poparcia w Sejmie nie powinno stanowić problemu. Premier nie jest jednak przekonany, czy prezydent poprze takie rozwiązanie.

– Mam wrażenie od pewnego czasu, że pan prezydent jest członkiem silnej grupy politycznej, która odczuwa nadzwyczajny respekt, żeby nie powiedzieć lęk przed tymi największymi biznesami cyfrowymi, głównie amerykańskimi, ale nie tylko – powiedział.