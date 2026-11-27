GIS ostrzega przed skażonym produktem z Kauflandu

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez producenta SEKO S.A. wycofaniu z rynku dwóch partii filetów śledziowych w oleju. Decyzja o wycofaniu, wdrożona przez producenta 20 listopada 2026 roku, jest wynikiem wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w badaniach właścicielskich. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Które partie śledzi zostały wycofane?

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu: K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g. Należy dokładnie sprawdzić etykiety, aby upewnić się, czy zakupiony produkt nie pochodzi z zagrożonej partii. Wycofanie objęło dwie konkretne partie:

Numer partii: 264WO, Termin przydatności do spożycia: 05.12.2026

264WO, 05.12.2026 Numer partii: 265KE, Termin przydatności do spożycia: 06.12.2026

Producentem odpowiedzialnym za wyrób jest firma SEKO S.A. z siedzibą przy ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice. Produkt ten był dystrybuowany dla Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław.

Co robią służby i sklep?

Firma SEKO S.A. wdrożyła procedurę wycofania, a sieć Kaufland bezpośrednio po otrzymaniu informacji rozpoczęła wycofywanie kwestionowanych partii ze swoich półek.

Kaufland zadbał również o swoich klientów. We wszystkich marketach umieszczono informacje dla konsumentów, którzy już nabyli potencjalnie niezgodny produkt. Klienci mogą zwrócić śledzie w dowolnym sklepie Kaufland, także bez posiadania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. W przypadku pytań, dostępne są kanały kontaktu: bezpłatna infolinia pod numerem +48 52 510 81 40 oraz adres e-mail: [email protected]. Dystrybutor umieścił informację o prowadzonym wycofaniu w sklepach oraz na swojej stronie internetowej.

Proces wycofywania jest ściśle monitorowany przez odpowiednie organy. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przeprowadził dochodzenie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym i nadzoruje przebieg wycofania produktu z rynku. W ramach podejmowanych działań urzędowych zostanie zrealizowany dodatkowy pobór próbek fileta śledziowego a la matjas, a także innego produktu z grupy. Całość działań monitorują także Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. Więcej informacji na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: gov.pl/web/gis/listerioza.

Tych produktów lepiej unikać. Zostały wycofane ze sprzedaży

10

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g

K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g Numer partii i termin przydatności do spożycia: 264WO (05.12.2026)

264WO (05.12.2026) Numer partii i termin przydatności do spożycia: 265KE (06.12.2026)

265KE (06.12.2026) Producent: SEKO S.A., ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

SEKO S.A., ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice Dystrybutor: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław Zagrożenie: Bakteria Listeria monocytogenes

Bakteria Listeria monocytogenes Zalecenia: Nie należy spożywać wskazanych partii produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu, skontaktować się z lekarzem. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, otrzymując zwrot pieniędzy.

Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy