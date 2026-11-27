Nowe limity zarobków i czasu pracy medyków. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Ustawa ograniczająca wynagrodzenia i czas pracy lekarzy czeka obecnie na podpis prezydenta. Jest to część pakietu zmian, które minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała w lipcu po ujawnieniu nieprawidłowości w ochronie zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami medycy będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach łącznie u wszystkich pracodawców. Jednocześnie w jednej placówce będą musieli pracować co najmniej na jedną czwartą etatu. Maksymalna stawka godzinowa wyniesie jedną dwudziestą minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli około 240 zł. Z kolei miesięczne zarobki przy dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, czyli około 76 900 zł.

Szpitale powiatowe biją na alarm. Zagrożone poradnie i oddziały

Tomasz Paczkowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i prezes szpitala powiatowego w Rawiczu, uważa, że niektóre zapisy ustawy mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie ochrony zdrowia. Szczególne obawy budzą przepisy dotyczące czasu pracy medyków. Zdaniem Paczkowskiego obowiązek pracy na co najmniej jedną czwartą etatu może doprowadzić do zamknięcia części poradni przyszpitalnych oraz oddziałów. Jako przykład wskazał jedną z poradni.

- Mamy poradnię czynną trzy razy w tygodniu przez dziewięć godzin. Pracuje w niej trzech lekarzy, przyjeżdżają z innych ośrodków. Żaden z nich nie wyrabia jednej czwartej etatu. Poradnia jest do zamknięcia – powiedział.

Podobne trudności mogą pojawić się na oddziałach szpitalnych, które już teraz korzystają z pomocy lekarzy zatrudnionych w innych placówkach.

- Lekarzy pracujących w naszym szpitalu jest za mało, by zapewnić pełną obsadę dyżurów, więc przyjeżdżają do nas lekarze z innych miejsc. Ale oni też nie wyrabiają jednej czwartej etatu, bo pracują jeden, dwa dyżury w miesiącu. Więc jak zabezpieczyć grafiki? – pytał Paczkowski.

Wątpliwości budzi nie tylko minimalny, ale również maksymalny czas pracy. Lekarze w szpitalach powiatowych często łączą pracę na oddziałach z pełnieniem dyżurów oraz przyjmowaniem pacjentów w poradniach.

W Polsce brakuje lekarzy. Nowe przepisy mogą pogłębić problem

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest w Polsce niższa od średniej unijnej. W naszym kraju wskaźnik ten wynosi 38,6, podczas gdy średnia dla UE to 45,2. Pod względem potencjalnej dostępności lekarzy Polska zajmuje 19. miejsce wśród 26 porównywanych państw. Duże różnice zauważyć można pomiędzy województwami. Na Mazowszu wskaźnik ten wynosi 46,9, a w lubuskim zaledwie 27,1. Dostęp do lekarzy w mniejszych miejscowościach jest również gorszy niż w dużych miastach. Z tego powodu dyrektorzy szpitali powiatowych już teraz mają problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby lekarzy na dyżurach.

- Wliczanie dyżurów medycznych do czasu pracy spowoduje, że nie zapewnimy całodobowej obsady lekarskiej przy takich niedoborach kadrowych – powiedział rozmówca PAP.

Nowe przepisy przewidują również, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni będą potrzebowali zgody dyrektora placówki, w której pracują, aby podjąć dodatkowe zatrudnienie w innym podmiocie.

- Który dyrektor wyda taką zgodę, kiedy sam zmaga się z niedoborem kadrowym? – pytał retorycznie Paczkowski.

Lekarze mogą odejść do prywatnych placówek. Szpitale obawiają się większych długów

Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych obawia się również, że nowe przepisy skłonią część lekarzy do przejścia do prywatnej ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą pracodawcy będą musieli w ciągu sześciu miesięcy rozwiązać dotychczasowe umowy i zawrzeć nowe, zgodne z przepisami. W związku z tym dyrektorzy placówek będą musieli ogłosić konkursy.

- Chciałbym się mylić, ale przewidujemy, że lekarze do tych konkursów nie staną – powiedział Paczkowski.

Jego zdaniem problemy ze znalezieniem lekarzy mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej szpitali i wzrostu ich zadłużenia.

- Brak lekarzy na oddziale to konieczność jego zamknięcia. Mniej oddziałów w szpitalu to mniej wykonanych procedur, mniejsza płatność z NFZ i jeszcze większy dług lecznicy – wyliczał wiceprezes.

Pacjenci będą dłużej czekać na leczenie. Samorząd lekarski ostrzega

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula również uważa, że nowe przepisy pogorszą dostęp pacjentów do leczenia. Jego zdaniem skutki zmian będą szczególnie odczuwalne w mniejszych miejscowościach.

- Do szpitala czy poradni specjalista w wąskiej dziedzinie przyjeżdża na kilka godzin w tygodniu. To mniej niż jedna czwarta etatu, więc już nie będzie mógł tam pracować. Wtedy to pacjent będzie musiał jechać do dużego miasta, gdzie poradnie też mają swoje limity. Kolejki się wydłużą – wyliczał Pisula.

Rzecznik zwrócił uwagę na kwestię limitów wynagrodzeń. W jego ocenie obecnie większość lekarzy nie zarabia 240 zł za godzinę. Przewiduje jednak, że podczas zawierania nowych umów pracodawcy znajdą się pod presją podniesienia stawek do poziomu zbliżonego do maksymalnej kwoty.

Pisula również spodziewa się, że część lekarzy może zdecydować się na pracę w prywatnych placówkach. Tam w ciągu godziny mogą przyjąć więcej niż jednego pacjenta, a tym samym osiągać wyższe zarobki. Zdaniem rzecznika nowe przepisy nie rozwiążą dotychczasowych problemów ochrony zdrowia, a jedynie doprowadzą do powstania kolejnych.

- Nie będziemy wydawać mniej pieniędzy, bo procedury będą wycenione tak samo. Spadnie dostępność do świadczeń, szczególnie w mniejszych miastach. W większych będzie jeszcze większe obłożenie. Będzie trzeba odwoływać zabiegi zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. To wszystko razem może spowodować chaos – podsumował Pisula.

Co nowe przepisy oznaczają dla pielęgniarek i położnych?

Dorota Ronek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zaznaczyła, że nowe przepisy nie uderzą bezpośrednio w pielęgniarki. Mogą jednak pośrednio wpłynąć na ich sytuację zawodową. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że ustalony w ustawie limit wynagrodzeń jest znacznie wyższy od stawek otrzymywanych przez pielęgniarki i położne.

- Która pielęgniarka zarabia 240 zł za godzinę? To są marzenia ściętej głowy. (...) Praca ponad dwa etaty jest niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. I tak jesteśmy przepracowaną grupą zawodową, za co płacimy m.in. skróconym życiem. Pielęgniarki w Polsce żyją średnio tylko 62 lata – powiedziała Ronek.

Ronek wyraziła obawy dotyczące wydawania przez pracodawców zgód na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innych placówkach. Pozytywnie oceniła natomiast poprawkę przyjętą na końcowym etapie prac parlamentarnych. Zgodnie z nią pracodawcy nie będą mogli przenosić pracowników na niższe stanowiska podczas dostosowywania umów do nowych przepisów.

- Jednak, bazując na doświadczeniu, mamy obawy o nadużywanie prawa przez pracodawców, dlatego będziemy uważnie monitorować i podejmować aktywne działania, gdy będą takie sytuacje – zaznaczyła.

Przewodnicząca ostrzegła również, że ewentualne zamykanie oddziałów szpitalnych może doprowadzić do utraty miejsc pracy przez pielęgniarki.

- Jest zagrożenie, że będą zamykane oddziały szpitalne, bo dyrektorzy nie znajdą obsady, tak by nie przekraczać nowych wymogów. Wtedy będziemy tracić pracę – wskazała.

Kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie ustawy?

Parlament przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 19 listopada. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy od momentu przekazania jej przez marszałka Sejmu.