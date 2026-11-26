Polskie pielęgniarki szpitalne zarabiają znacząco więcej niż średnia krajowa, wyróżniając się na tle całej Unii Europejskiej.

Według raportu OECD, ich wynagrodzenia są aż o 65 proc. wyższe od przeciętnej pensji w Polsce, co stanowi rekord w UE.

Mimo tych imponujących podwyżek i wysokich zarobków, polska służba zdrowia staje przed kluczowym wyzwaniem, które może zagrozić przyszłości opieki.

Polskie pielęgniarki szpitalne zarabiają średnio aż o 65 proc. więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju – informuje portal Skarbiec.biz, powołując się na opublikowany 25 listopada raport OECD i Komisji Europejskiej „Health at a Glance: Europe 2026”. To największa różnica spośród państw Unii Europejskiej uwzględnionych w zestawieniu, które obejmuje dane płacowe za 2024 r.

A jakie pieniądze otrzymują obecnie pielęgniarki? Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że mediana wynagrodzeń w najwyższej grupie zaszeregowania wyniosła 15 305 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że połowa pielęgniarek w tej grupie zarabiała co najmniej tyle.

Ponad 3100 zł różnicy w podstawowej pensji pielęgniarek

Nie wszystkie pielęgniarki mogą jednak liczyć na tak wysokie wynagrodzenia. Od 1 lipca 2026 r. obowiązują trzy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na pełnym etacie:

8369,35 zł brutto,

9081,63 zł brutto,

11 485,59 zł brutto.

Między najniższą a najwyższą stawką jest ponad 3100 zł różnicy miesięcznie, czyli przeszło 37 tys. zł w skali roku. O zaszeregowaniu do konkretnej grupy decydują kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku. To jednak dopiero podstawa wynagrodzenia. Ostateczna kwota na pasku płacowym może być znacznie wyższa ze względu na dodatki stażowe, pracę w nocy, święta czy nadgodziny.

Polska wyprzedziła inne kraje UE

Podczas gdy przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek w UE były o około 20 proc. wyższe od średnich krajowych, w Polsce przewaga ta była ponad trzykrotnie większa. Co ciekawe, we Francji czy Włoszech pielęgniarki nie zarabiały nawet powyżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Nie oznacza to, że polskie pielęgniarki mają najwyższe pensje w Europie. Raport porównuje przede wszystkim ich sytuację finansową na tle innych pracowników w poszczególnych krajach.

Imponujące jest również tempo podwyżek. W latach 2019–2024 realne zarobki pielęgniarek w Polsce rosły średnio o 6,6 proc. rocznie, podczas gdy średnia dla 19 badanych państw UE wyniosła 1,5 proc. Oznacza to, że siła nabywcza wynagrodzeń polskich pielęgniarek zwiększała się ponad cztery razy szybciej.

Brakuje młodych pielęgniarek

Mimo rosnących pensji przed polskimi szpitalami stoi ogromne wyzwanie. Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych średnia wieku zarejestrowanych pielęgniarek i pielęgniarzy przekroczyła już 55 lat. Coraz większa część doświadczonego personelu zbliża się więc do wieku emerytalnego. Same podwyżki wynagrodzeń mogą nie wystarczyć, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników potrzebnych do opieki nad starzejącym się społeczeństwem.

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