Niemiecka firma pod lupą śledczych. Jej sprzęt wykorzystywano do przemytu migrantów

Niewielka firma z zachodniej części Niemiec znalazła się w centrum policyjnego dochodzenia dotyczącego dostarczania łodzi i silników przemytnikom organizującym przeprawy migrantów przez kanał La Manche. O sprawie poinformował w czwartek, 26 listopada portal BBC, powołując się na dokumenty policyjne.

Z ustaleń brytyjskiego nadawcy wynika, że niemal jedna trzecia przepraw z Francji do Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odbyła się przy użyciu łodzi lub silników dostarczonych przez firmę MaReBoote z okolic Dortmundu.

Do dokumentów policyjnych dotarła nie tylko BBC, ale również niemieccy nadawcy regionalni WDR i NDR, dziennik „Sueddeutsche Zeitung” oraz francuska gazeta „Le Monde”. Zdaniem śledczych istnieją powiązania między właścicielem przedsiębiorstwa Marvinem Reuterem a grupami zajmującymi się przemytem migrantów.

Francuska prokuratura potwierdziła, że w maju wydano europejski nakaz aresztowania Reutera. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw związanych ze współpracą z przemytnikami migrantów, do których miało dochodzić od grudnia 2024 roku.

Właścicielowi firmy grożą poważne zarzuty. Czterech mężczyzn zginęło podczas przepraw

W maju Reuter został zatrzymany w Niemczech, a następnie zwolniony w oczekiwaniu na rozpatrzenie francuskiego wniosku o ekstradycję. Jak informuje BBC, w przypadku przekazania go francuskim władzom przedsiębiorca może usłyszeć zarzuty przemytu ludzi, udziału w zorganizowanej działalności przestępczej oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Według śledczych sprzęt należący do jego firmy wykorzystano podczas dwóch tragicznych przepraw, w których życie straciło czterech mężczyzn.

Z ustaleń francuskich śledczych wynika, że do maja, w okresie ponad dwóch lat, do angielskiego wybrzeża dotarły co najmniej 82 łodzie wyprodukowane przez MaReBoote. BBC zwróciła uwagę, że logo niemieckiego przedsiębiorstwa można było dostrzec także na publikowanych w prasie w 2021 roku fotografiach przedstawiających migrantów podczas przeprawy.

Reuter zapewniał wówczas, że łodzie produkowane przez jego przedsiębiorstwo trafiały w ręce przemytników bez jego wiedzy. Twierdził również, że był tym faktem „sfrustrowany” i „zaniepokojony”.

Niemcy zmienili przepisy. Zamknięto lukę prawną po brexicie

Pod koniec 2025 roku Niemcy wprowadzili zmiany w prawie, które umożliwiły ściganie osób zaangażowanych w organizowanie przemytu migrantów z kontynentalnej części Europy do Wielkiej Brytanii. Wcześniej, w następstwie brexitu, część niemieckich regulacji dotyczących zwalczania przemytu przestała obejmować Wielką Brytanię.

Jak przypomniała BBC, w 2026 roku odnotowano wyraźny spadek liczby przepraw przez kanał La Manche przy użyciu małych łodzi. Od początku stycznia do połowy listopada w ten sposób do Wielkiej Brytanii przedostało się około 24 tys. osób. To o około 40 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zdaniem brytyjskich władz duże znaczenie miały działania podejmowane przez organy ścigania. Zmniejszyła się również ogólna liczba przypadków nielegalnej migracji do Europy.

- Choć lukę prawną udało się zamknąć, bliskość Niemiec względem Francji, rozbudowana sieć połączeń transportowych oraz fakt, że część gangów zdominowanych przez Kurdów ma tam (w Niemczech) swoje siedziby, sprawiają, że Niemcy prawdopodobnie nadal będą pełnić funkcję kraju tranzytowego w nielegalnym handlu sprzętem (do przeprawiania się migrantów przez La Manche ) – zaznaczyła BBC, powołując się na brytyjskie organy ścigania.