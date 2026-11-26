Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kiedy poznamy projekt?

Rząd Donalda Tuska oficjalnie potwierdził, że pracuje nad zmianami w prawie, które mogą znacząco wpłynąć na to, czego jako obywatele dowiadujemy się od urzędów. Informacja o planowanej nowelizacji pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych. Mówiąc wprost: instytucje publiczne mają dostać nowe narzędzie do odmawiania odpowiedzi na nasze pytania - pisze RMF24.pl.

Za przygotowanie projektu odpowiada dr Joanna Knapińska, sekretarz Rady Ministrów i jednocześnie prezes Rządowego Centrum Legislacji. To właśnie ona nadzoruje prace nad przepisami, które mają dać urzędnikom prawo do odmowy, jeśli uznają, że udostępnienie jakiejś informacji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub ważnemu interesowi gospodarczemu.

Prace mają postępować szybko. Wstępny projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ma zostać opublikowany jeszcze w 2026 roku, a Rada Ministrów zajmie się nim w pierwszym kwartale 2027 roku. To oznacza, że kluczowe zmiany w jednej z najważniejszych dla obywateli ustaw poznamy już za kilka tygodni.

Organizacje społeczne biją na alarm. „Jestem przerażony”

Zapowiedzi rządu wywołały natychmiastową i bardzo ostrą reakcję organizacji pozarządowych, które od lat walczą o przejrzystość życia publicznego. Eksperci nie mają wątpliwości, że proponowane zmiany, choć ubrane w hasła o bezpieczeństwie, mogą stać się furtką do cenzury i ukrywania niewygodnych dla władzy informacji.

Najmocniej sprawę komentuje Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Muszę powiedzieć, że jestem przerażony. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu przepisów, ale jeśli wpiszemy do ustawy, że przesłanką odmowy udostępnienia informacji może być porządek publiczny, bezpieczeństwo czy ważny interes gospodarczy państwa, to będą to tak pojemne kategorie, że w zasadzie wszystko będzie można wyłączyć z jawności – ocenia.

W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji im. Stefana Batorego. Zwraca uwagę, że rządowe propozycje zmian w prawie często opierają się na pojedynczych, anegdotycznych przykładach, a nie na rzetelnej analizie problemu. Podkreśla, że lista wyjątków od reguły jawności musi być bardzo krótka i precyzyjnie określona, aby nie dawać urzędnikom „pretekstów” do nadużywania prawa.

Spór o dostęp do informacji publicznej to tak naprawdę spór o to, gdzie leży granica między bezpieczeństwem państwa a prawem obywateli do wiedzy. Rząd Donalda Tuska argumentuje, że w obecnej sytuacji geopolitycznej priorytetem jest ochrona kraju. Organizacje społeczne kontrują, że bez kontroli ze strony obywateli każda władza staje się mniej transparentna. Najbliższe miesiące pokażą, w którą stronę przechyli się szala.

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