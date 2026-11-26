Nieupoważniony dostęp do danych klientów Deichmann

Sieć obuwnicza Deichmann poinformowała o uzyskaniu przez nieupoważnione osoby dostępu do wybranych danych klientów sklepu internetowego. Spółka Deichmann-Obuwie sp. z o.o. zapewniła, że luka w zabezpieczeniach została już usunięta, a o incydencie powiadomiono Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane wyciekły?

O incydencie firma poinformowała we wtorek na swojej stronie internetowej. Z komunikatu wynika, że naruszenie dotyczyło wybranych danych osobowych i transakcyjnych. Wśród informacji, do których mogli uzyskać dostęp cyberprzestępcy, znalazły się:

imię i nazwisko,

adres rozliczeniowy i adres dostawy,

faktury,

adres e-mail,

numer telefonu,

wybrana metoda płatności (np. informacja o wyborze karty kredytowej lub systemu PayPal).

Zablokowaliśmy ten dostęp i usunęliśmy wykorzystaną lukę w zabezpieczeniach. Zakres incydentu jest ograniczony. Obecnie nie mamy żadnych sygnałów wskazujących na niewłaściwe wykorzystanie danych - podał Deichmann.

Hasła i dane płatnicze są bezpieczne

Spółka podkreśla, że incydent nie objął haseł, danych logowania do kont klientów ani szczegółowych danych płatniczych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępowe do systemu PayPal. Wyciek dotyczył jedynie informacji o tym, jaka metoda płatności została wybrana przez klienta.

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Deichmann

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Deichmann ostrzega i radzi, co robić

Spółka zapowiedziała, że skontaktuje się bezpośrednio z osobami, których dane mogły zostać naruszone.

Klientki i klientów, których dane mogły zostać naruszone, poinformujemy bezpośrednio e-mailem - przekazała firma.

Jednocześnie Deichmann ostrzega, że przestępcy, dysponując prawdziwymi danymi o zamówieniach, mogą próbować podszywać się pod firmę, aby wzbudzić zaufanie i wyłudzić kolejne informacje. W związku z tym zaleca szczególną ostrożność.

W przypadku nieoczekiwanych wiadomości prosimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą od nas. Jeśli coś wzbudzi Państwa wątpliwości, prosimy nie podawać żadnych danych i nie klikać nieznanych linków - podkreślono w komunikacie.

Firma zaleca również uważne weryfikowanie wezwań do zapłaty, przypominając, że jej numer rachunku bankowego się nie zmienił. Spółka zaznacza, że nigdy nie prosi klientów o podanie haseł ani danych płatniczych przez e-mail, telefon lub SMS.

Niemiecka firma Deichmann jest obecna w Polsce od 1997 roku. Koncern działa łącznie w 30 krajach i zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników, oferując obuwie, odzież oraz akcesoria.

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