Karta Rodziny Mundurowej. Senackie komisje zdecydowały w sprawie ustawy

Senackie komisje zdecydowały, że nie zgłoszą poprawek do ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, którą Sejm uchwalił 6 listopada. Decyzję podjęto mimo licznych propozycji rozszerzenia przywilejów na kolejne formacje. Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka i Praworządności poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian. Za takim rozwiązaniem zagłosowało siedmiu senatorów, a pięciu było przeciw.

Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej został wspólnie opracowany przez kluby KO, PSL-TD oraz Lewicy. Zgodnie z przyjętymi przepisami funkcjonariusze formacji podlegających MON i MSWiA, w tym m.in. żołnierze, policjanci i strażacy, oraz członkowie ich rodzin zyskają szereg szczególnych uprawnień, wśród których znalazły się m.in. zniżki na przejazdy koleją.

Z Karty Rodziny Mundurowej oraz wynikających z niej przywilejów skorzystają również weterani, weterani poszkodowani i członkowie ich rodzin, a także renciści wraz z rodzinami oraz rodziny zmarłych lub zaginionych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Zniżki na przejazdy pociągami, bez kolejki do lekarza i tańsze paszporty. Jakie korzyści zapewni Karta Rodziny Mundurowej?

Posiadacze Karty Rodziny Mundurowej zyskają m.in. dostęp do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w placówkach wojskowych i resortowych. Dzieci osób uprawnionych otrzymają pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkoli w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Ustawa przewiduje również 37-procentową zniżkę na jednorazowe bilety kolejowe oraz 49-procentową ulgę na bilety długookresowe. Beneficjenci zapłacą także mniej za wydanie paszportu. W przypadku dorosłych ulga wyniesie 50 proc., natomiast w przypadku dzieci - 75 proc.

Na etapie prac w Sejmie część przywilejów przyznano również strażakom-ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich małżonkom i dzieciom. Nie skorzystają oni jednak ze zniżek na długookresowe bilety kolejowe ani z możliwości korzystania poza kolejnością ze świadczeń medycznych w placówkach podlegających MSWiA i MON. Przyjęte przepisy ustanawiają również 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Z Karty Rodziny Mundurowej skorzysta około 2,2 mln osób

Podczas trwającej blisko dwie godziny wtorkowej dyskusji senatorowie, przedstawiciele kierownictwa poszczególnych formacji oraz związkowcy zgłaszali propozycje rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z Karty. Wśród wymienianych grup znaleźli się m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, rodziny funkcjonariuszy służb specjalnych, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Marszałkowskiej, a także ratownicy GOPR.

Według szacunków z Karty Rodziny Mundurowej w kształcie przyjętym przez Sejm skorzysta około 2,2 mln osób. Podczas posiedzenia senackich komisji przedstawiciele resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz posłowie odpowiedzialni za przygotowanie projektu przekonywali jednak, że ustawa powinna zostać przyjęta bez zmian.

Podkreślali, że jednym z głównych celów nowych przepisów jest zachęcenie do podejmowania służby w formacjach bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, które zmagają się z brakami kadrowymi. Zwracali również uwagę, że objęcie przywilejami kolejnych grup oznaczałoby znaczny wzrost kosztów, a jednocześnie mogłoby uniemożliwić realizację niektórych uprawnień, w tym dostępu do świadczeń medycznych poza kolejnością.

Kolejnym etapem prac nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej będzie jej rozpatrzenie przez Senat podczas posiedzenia plenarnego.