Tyle wynosi emerytura Andrzeja Dudy. „Nie jest wygórowana”

Andrzej Duda sprawował urząd prezydenta w latach 2015–2026. Po zakończeniu urzędowania przysługuje mu świadczenie dla byłych głów państwa. Jego wysokość od dawna budziła zainteresowanie, dlatego były prezydent postanowił powiedzieć wprost, ile pieniędzy trafia na jego konto.

– Tej emerytury jest ok. 10 tys. zł, w zależności od tego, jaka jest sytuacja podatkowa. Nie jest to kwota wygórowana – powiedział na antenie Radia ZET.

Duda przypomniał również, że pod koniec listopada opublikował w mediach społecznościowych informację o pierwszym przelewie. Na jego konto wpłynęło wówczas 9349 zł. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób uciąć spekulacje dotyczące pieniędzy otrzymywanych przez prezydentów i byłych prezydentów.

Ile zarabia urzędujący prezydent? Duda podał konkretne kwoty

Były prezydent odniósł się także do wynagrodzenia osoby, która obecnie sprawuje najwyższy urząd w państwie. Jak wyjaśniał, kwota wypłacana „na rękę” może się wyraźnie różnić w zależności od momentu roku podatkowego.

Na początku roku podatkowego prezydent RP ma otrzymywać około 20 tys. zł netto. Sytuacja zmienia się w połowie roku, gdy przekroczony zostaje próg podatkowy. Wówczas na konto głowy państwa ma trafiać od 14 do 16 tys. zł.

– Oświadczam wszystkim jasno i wyraźnie: na początku roku podatkowego prezydent RP otrzymuje „na rękę” ok. 20 tys. zł, a w połowie roku, jak prezydent przekracza próg, ląduje na jego koncie między 14 a 16 tys. zł, w zależności od sytuacji – wyjaśniał Duda.

Ludzie myślą, że prezydent zarabia 80 tys. zł?

Były prezydent nie ukrywał zdziwienia opowieściami, które – jak mówił – słyszy na temat wynagrodzenia głowy państwa. Jego zdaniem część osób wyobraża sobie, że prezydent zarabia znacznie więcej, niż wynika to z rzeczywistych kwot.

– Słyszę takie historie, że prezydent zarabia 70–80 tys. zł. To znaczy, że ludzie uważają, że tyle powinien zarabiać – stwierdził.

Duda ponownie podkreślił, że jego własne świadczenie emerytalne wynosi około 10 tys. zł, choć ostateczna suma zależy od rozliczeń podatkowych. W ten sposób chciał przeciąć spekulacje dotyczące pieniędzy, jakie otrzymują byli prezydenci.

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