Narastający kryzys mieszkaniowy w Polsce dotyka głównie osoby po 30. roku życia.

Brak zdolności kredytowej i perspektyw na własne mieszkanie u pokolenia urodzonego po 1989 r.

Eksperci ostrzegają przed możliwą radykalizacją nastrojów i niepokojami społecznymi.

Krytyka dotychczasowej polityki rządu jako niewystarczającej i pozornej.

Postulaty zmian: wsparcie dla mniejszych miast i elastyczne narzędzia finansowe dla samorządów.

Dlaczego młodych Polaków nie stać na mieszkanie?

Wyobraź sobie kogoś, kto ma już ponad 30 lat, skończył studia, pracuje, stara się, a mimo to wciąż mieszka z rodzicami. Nie z wyboru, ale z konieczności. To nie jest odosobniony przypadek, a coraz częstszy obrazek, który pokazuje, w jak trudnym punkcie się znaleźliśmy. Pogarszająca się od lat sytuacja mieszkaniowa w Polsce doprowadziła nas do ściany, a pokolenie urodzone po 1989 roku często nie ma szans na stabilizację.

Jak do tego doszło? Socjolog i ekspertka do spraw mieszkaniowych, dr Joanna Erbel, tłumaczy na Portalu Samorządowym, że to efekt procesów, które zaczęły się jeszcze u progu naszej demokracji.

Po 27 latach doszliśmy do ściany, bo mieszkania komunalne zostały najpierw wyprzedane, a potem kolejne pokolenie, zwane pokoleniem X, zaczęło brać kredyty. Wiele Polek i Polaków urodzonych po 1989 roku nie ma dziś szans na pracę dającą gwarancję stabilizacji mieszkaniowej. Potwierdza to wciąż znaczny odsetek osób mieszkających z rodzicami – wskazuje dr Joanna Erbel.

Ekspertka dodaje, że za mało mówimy o społecznych i psychologicznych konsekwencjach tej sytuacji. Brak przewidywalności i niemożność zapewnienia bytu swojej rodzinie prowadzi wprost do frustracji i radykalizacji nastrojów. Jak ostrzega dr Erbel, "za chwilę może dojść do większych niepokojów".

Rekomendacje Banku Światowego

Żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj jest tak źle, trzeba cofnąć się w czasie. Do samego początku transformacji ustrojowej w Polsce, kiedy kładziono fundamenty pod nowy system gospodarczy. Jak przypomina dr Joanna Erbel, jedna z kluczowych rekomendacji dla młodej polskiej demokracji pochodziła wówczas od Banku Światowego.

Joanna Erbel przypomina też jedną z rekomendacji Banku Światowego z 1989 roku dla młodej wówczas demokracji polskiej, zgodnie z którą należało „uwłaszczyć Polki i Polaków na mieszkaniach, bo ten, kto ma własność, jest mniej buntowniczy”.

Mówiąc wprost: chodziło o to, by dać ludziom coś na własność, bo wtedy będą bardziej skupieni na spłacaniu rat i dbaniu o swój majątek, a mniej na protestach i kwestionowaniu nowego porządku. Jak zauważa ekspertka, „takie podejście do polityki mieszkaniowej stało się formą stabilizacji całego naszego systemu gospodarczego”.

Ten pomysł uruchomił lawinę. Rozpoczęła się masowa wyprzedaż mieszkań komunalnych za symboliczną część ich wartości. Pokolenie naszych rodziców i dziadków masowo stawało się właścicielami lokali, w których żyli od lat. Krótkoterminowo plan zadziałał – stworzono nową, szeroką klasę właścicieli nieruchomości.

Efekt? Po latach okazało się, że ten mechanizm, który miał stabilizować system, doprowadził do powstania gigantycznej luki. Zasób mieszkań komunalnych i społecznych, które mogłyby dziś stanowić bufor bezpieczeństwa dla osób o niższych dochodach, został drastycznie uszczuplony. Dla pokolenia ich dzieci i wnuków – czyli dzisiejszych 30-latków – nie zostało już nic poza drogim rynkiem komercyjnym i walką o kredyt, na który i tak wielu z nich nie stać. To właśnie ta decyzja sprzed dekad jest, według dr Erbel, jednym z głównych źródeł dzisiejszego kryzysu.

"Rząd daje tylko ochłapy"

Skoro jest tak źle, to co na to polscy politycy? Zdaniem dr Joanny Erbel, niewiele mają oni do powiedzenia i zaoferowania. Ekspertka bez ogródek stwierdza, że kolejne rządy, niezależnie od barw politycznych, po prostu zwodzą młodych Polaków.

Tymczasem politycy, niezależnie od opcji – może poza Konfederacją – z wyborów na wybory zwodzą młodych ludzi, że będzie wreszcie dla nich jakaś oferta mieszkaniowa – mówi wprost socjolog.

Problem w tym, że te obietnice nie przekładają się na realną pomoc. Obecne działania rządu są postrzegane przez ekspertów jako pozorne, a proponowane rozwiązania, takie jak dopłaty do kredytów, nie rozwiązują systemowego problemu, jakim jest głęboki kryzys mieszkaniowy. Dr Erbel nazywa te programy wprost "ochłapami". Dlaczego? Bo nawet na preferencyjny kredyt większości młodych ludzi z klasy średniej po prostu nie stać . Nie mają zdolności kredytowej, by z niego skorzystać.

Efekt jest taki, że rynek buduje to, na co ludzi stać – czyli głównie małe, dwupokojowe mieszkania i kawalerki. To nie są lokale, w których można komfortowo założyć i wychowywać rodzinę. To raczej rozwiązania tymczasowe, które cementują problem, zamiast go rozwiązywać.

Jeden model dla wszystkich to błąd. Jakie są realne rozwiązania?

Skoro dotychczasowe programy nie działają, to co robić? Eksperci są zgodni – trzeba skończyć z myśleniem, że jedno rozwiązanie zadziała w całej Polsce. Portalsamorzadowy.pl słusznie podkreśla, że sytuacja w Warszawie jest zupełnie inna niż w Łodzi czy małym mieście na wschodzie kraju. Jak podkreśla urbanista Piotr Górka, współautor raportu „Mieszkalnictwo w miastach”, „nie możemy mówić o jednym mieszkalnictwie w Polsce”.

Dobrze ilustruje to przykład Łodzi. Dyrektor Paweł Jędrachowicz z tamtejszego urzędu miasta tłumaczy, że jego miasto jest jednym z największych "kamieniczników" w Europie. To oznacza gigantyczne potrzeby remontowe, na które centralne programy nie odpowiadają.

Nie można wdrażać takich samych rozwiązań – w tym dotyczących finansowego wspierania inwestycji mieszkaniowych – zarówno dla małych, jak i dużych miast. Te narzędzia muszą być elastyczne, a nie przeklejane na zasadzie „jeden do jednego – apeluje Paweł Jędrachowicz.

Jakie więc powinny być te narzędzia? Dr Joanna Erbel proponuje konkretne rozwiązanie: stworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalnego funduszu, który pozwoliłby gminom inwestować w budownictwo komunalne i społeczne bez obciążania ich budżetów. Dziś wiele miast nie może budować, bo hamuje je limit zadłużenia. Taki mechanizm zdjąłby z nich tę blokadę.

Eksperci są zgodni, że aby przezwyciężyć kryzys mieszkaniowy, rząd musi porzucić uniwersalne programy i wprowadzić elastyczne narzędzia finansowe dopasowane do specyfiki miast i regionów. To także szansa dla mniejszych ośrodków, gdzie mieszkania są tańsze. Jeśli pójdzie za tym dobra oferta pracy i usług publicznych, mogą stać się one atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych i drogich metropolii. Jedno jest pewne: bez fundamentalnych zmian i odważnych decyzji rządu, frustracja społeczna będzie tylko narastać.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz