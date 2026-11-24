O sprawie poinformowały francuskie media i grupy zajmujące się cyberbezpieczeństwem po tym, jak haker o pseudonimie 4me1 przyznał się do ataku na jednym z forów internetowych. Udostępnił tam pliki z danymi, które miały pochodzić z systemów popularnej sieci sportowej. Informacje te natychmiast wywołały falę niepokoju wśród klientów na całym świecie.

Wyciek danych w Decathlon. Czy klienci z Polski są zagrożeni?

Najważniejsza informacja dla polskich klientów jest uspokajająca. Problem ich nie dotyczy.

Mogę potwierdzić, że incydent dotyczy wyłącznie klientów we Francji. Żaden inny kraj nie jest nim objęty

– przekazał PAP Dominic Stannard, odpowiedzialny za komunikację strategiczną w biurze prezesa zarządu Decathlon Global.

Firma wyjaśniła w oświadczeniu, że do naruszenia doszło za pośrednictwem jednego z zewnętrznych dostawców usług, a nie w wyniku bezpośredniego ataku na główne bazy danych Decathlon. Poszkodowani klienci z Francji mają zostać indywidualnie poinformowani o sytuacji mailowo.

Co dokładnie wykradł haker z serwerów Decathlon?

Analiza plików udostępnionych przez hakera, przeprowadzona przez niezależny serwis Cyberattaque.org, rzuca światło na to, co dokładnie wpadło w jego ręce. Nie chodzi o dane finansowe, ale informacje te i tak są bardzo cenne dla przestępców. Haker przejął:

ponad 137,5 tys. unikalnych adresów e-mail,

blisko 135,6 tys. numerów telefonów.

To jednak nie wszystko. Haker przejął głównie dane kontaktowe i logistyczne, które mogą posłużyć do precyzyjnych oszustw. W wykradzionych plikach znalazły się również szczegółowe informacje dotyczące dostaw, takie jak adresy, rodzaje budynków, a nawet adnotacje o tym, czy w bloku jest winda. Co więcej, przestępca zdobył dostęp do instrukcji i uwag dla kurierów, np. o kodach do domofonów. Struktura danych wskazuje, że pochodzą one z systemu do zarządzania logistyką i obejmują zamówienia składane w latach 2021-2026.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że wyciek nie objął haseł ani danych kart płatniczych.

Jak oszuści mogą wykorzystać skradzione dane? Uważaj na te wiadomości

Mimo że Polacy nie są bezpośrednio dotknięci tym wyciekiem, warto wiedzieć, jakie zagrożenie niosą ze sobą tego typu ataki. Skradzione dane to dla oszustów paliwo do przeprowadzania ataków phishingowych, czyli prób wyłudzenia kolejnych informacji lub pieniędzy. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać te informacje, by podszywać się pod firmę i wyłudzać pieniądze lub kolejne dane.

Dysponując imieniem, nazwiskiem, adresem, e-mailem i numerem telefonu, mogą wysyłać bardzo wiarygodnie wyglądające wiadomości SMS lub e-maile. Mogą w nich informować o rzekomym problemie z dostawą, konieczności dopłaty niewielkiej kwoty za przesyłkę lub prosić o kliknięcie w link w celu przełożenia terminu dostawy.

Link prowadzi zazwyczaj do fałszywej strony, która kradnie dane do logowania do banku lub dane karty. Taki spersonalizowany atak, zwany spear-phishingiem, jest wyjątkowo groźny, bo ofierze trudno zorientować się, że ma do czynienia z oszustwem. Dlatego zawsze należy zachować czujność i nie klikać w podejrzane linki, nawet jeśli wiadomość wygląda na autentyczną.