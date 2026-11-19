Gigantyczny wyciek 15 milionów wewnętrznych dokumentów z Deutsche Banku.

Ujawniono powiązania z rosyjskimi oligarchami i politykami z otoczenia Władimira Putina.

Plany banku dotyczyły zysków z Rosji, realizowanych tuż przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku.

Bank bagatelizuje sprawę, ale jego akcje na giełdzie spadły o 5 procent.

Co ujawnił wyciek danych?

Sprawa jest bardzo poważna. Z banku wypłynęło około 15 milionów wewnętrznych dokumentów – w tym ponad dziewięć milionów e-maili, a także liczne raporty, prezentacje i wpisy z kalendarzy. To wgląd w samo serce jednego z największych banków na świecie. Analizą tych materiałów zajął się niemiecki tygodnik „Der Spiegel” we współpracy z telewizją ZDF oraz takimi gigantami jak „New York Times” i „Financial Times”.

Ten potężny wyciek danych z Deutsche Banku rzuca światło na to, jak naprawdę działa największa instytucja finansowa w Niemczech: z kim robi interesy i w jaki sposób. W dokumentach pojawiają się nazwiska wpływowych i bogatych ludzi, polityków, a nawet przedstawicieli służb wywiadowczych. Na liście znaleźli się między innymi były prezydent USA Donald Trump, skompromitowany finansista Jeffrey Epstein, prezes koncernu Axel Springer SE Mathias Döpfner oraz niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Obok nich widnieją największe niemieckie firmy, od Aldi po BMW i zbrojeniowy koncern Rheinmetall.

Jak pisze „Der Spiegel”, dokumenty pokazują:

Można z nich wyczytać, jak domniemane sieci przestępcze przepychały swoje pieniądze przez kanały Deutsche Banku, jak handlarz ludźmi Jeffrey Epstein został pozyskany jako klient, jak bankierzy zabiegali o rosyjskich oligarchów. Jak wymyślali sztuczki, by miliarderzy, tacy jak spadkobiercy koncernu Aldi, praktycznie nie płacili podatków od transakcji wartych miliony - wskazuje niemiecki tygodnik.

To nie wszystko. Z materiałów wynika też, że Deutsche Bank najpierw intensywnie zabiegał o względy Donalda Trumpa, by pozyskać go jako klienta, a potem… ukrywał przed nim fakt, że przez pomyłkę wysłał jego poufne dokumenty podatkowe do zupełnie innej osoby.

Interesy z Rosją

Jednym z najbardziej szokujących wątków, które ujawniły dokumenty, są bliskie i rozbudowane relacje Deutsche Banku z Rosją. Okazuje się, że nawet po aneksji Krymu w 2014 roku i nałożeniu pierwszych sankcji, bank nie tylko nie wycofywał się z tego rynku, ale planował zintensyfikować swoje działania.

Portal Dw.com informuje, że pod koniec 2020 roku zarządowi banku przedstawiono nową strategię dla Rosji. Zakładała ona ambitny cel: zwiększenie przychodów z obsługi zamożnych rosyjskich klientów z 28 milionów euro do 50 milionów euro do 2023 roku. W tym celu stworzono specjalną listę 200 najbogatszych Rosjan, z których wielu miało bezpośrednie powiązania z Kremlem. Co ciekawe, działo się to wbrew rekomendacjom zewnętrznych prawników, którzy już we wrześniu 2020 roku sugerowali, by bank poważnie rozważył wycofanie się z Rosji.

Deutsche Bank kontynuował interesy z Rosją nawet na kilka tygodni przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku. W tym czasie udzielił jeszcze krótkoterminowych, milionowych kredytów rosyjskiemu Sbierbankowi. Wewnętrzny zespół ds. ryzyka w Deutsche Banku oceniał te działania jako wysoce ryzykowne, ale jeszcze 22 lutego 2022 roku – gdy rosyjskie wojska stały już przy granicy – prawdopodobieństwo inwazji uznano za „w pełni niejasne”.

Gdy wojna na Ukrainie wybuchła, a Zachód odpowiedział potężnymi sankcjami, dla banku stało się to „bardzo problematyczne”. Dokumenty pokazują, że Deutsche Bank przez lata budował gęstą sieć relacji biznesowych z Rosją. Współpracował z takimi gigantami jak Gazprom czy Aerofłot , handlował rosyjskimi papierami wartościowymi i obsługiwał płatności dla rosyjskich instytucji finansowych. Wśród jego klientów byli oligarchowie z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina, tacy jak Roman Abramowicz, Aleksiej Mordaszow czy Aliszer Usmanow. Chociaż po rozpoczęciu inwazji bank oficjalnie ogłosił wycofanie się z Rosji, proces ten do dziś nie został w pełni zakończony.

Jak bank tłumaczy się z afery?

W obliczu tak poważnych oskarżeń, Deutsche Bank stara się uspokoić sytuację. W oficjalnym oświadczeniu bank stwierdził, że nie spodziewa się żadnych znaczących skutków finansowych w związku z opisanymi w mediach rewelacjami. Przedstawiciele instytucji podkreślają, że większość opisywanych faktów miała miejsce „wiele lat temu”, a od tamtej pory bank przeszedł gruntowną przemianę.

Według komunikatu, pod kierownictwem obecnego prezesa Christiana Sewinga, wdrożono nową strategię, a bank ściśle współpracował z organami regulacyjnymi w celu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. Jako dowód sukcesu tej transformacji wskazano na miliardowe zyski, które Deutsche Bank notuje w ostatnich latach.

Jednak rynki finansowe zareagowały nerwowo na doniesienia medialne. We wtorek, 17 listopada 2026 roku, tuż po publikacji artykułu przez „Der Spiegel”, notowania akcji Deutsche Banku na giełdzie spadły na początku sesji o pięć procent . Gwałtowny spadek akcji pokazuje, że inwestorzy poważnie potraktowali informacje, które przyniósł wyciek danych z Deutsche Banku, i obawiają się o przyszłość instytucji.

Wygląda na to, że tłumaczenia o „faktach sprzed lat” nie do końca przekonały inwestorów. Najbliższe tygodnie pokażą, czy strategia bagatelizowania problemu okaże się skuteczna, czy też „mroczne tajemnice” ujawnione w dokumentach będą miały dla banku znacznie poważniejsze i długofalowe konsekwencje.

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