Ceny paliw w piątek, 20 listopada. Benzyna i diesel potanieją

W piątek, 20 listopada, maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 5,93 zł za litr, benzyny 98 – 6,58 zł, a oleju napędowego – 7,45 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w czwartek. Oznacza to, że wszystkie trzy rodzaje paliw będą tańsze niż dzień wcześniej.

W czwartek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,97 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 7,51 zł. Kolejne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane w piątek. Określi ono maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek(21-23 listopada).

Program CPN. Za przekroczenie maksymalnych cen grozi wysoka kara

Ogłoszenie maksymalnych cen paliw to część trzeciej już edycji programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego zadaniem jest zahamowanie podwyżek na stacjach benzynowych i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Nowe zasady wprowadzono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od wyjątkowo wysokich zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby sprawdził, czy jest zgodna z konstytucją.

Za sprzedaż paliwa po cenach wyższych niż ustalone przez rząd grozi kara nawet do 1 mln zł. Dzięki nowej ustawie możliwe stało się czasowe obniżenie akcyzy i podatku VAT na paliwa. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z dodatkowego podatku płaconego przez firmy paliwowe, które osiągają wyjątkowo wysokie zyski. Rząd zakłada, że program obniżania cen paliw będzie działał do końca 2026 roku. Jego łączny koszt może sięgnąć około 5 mld zł.

Nowy podatek dla firm paliwowych. Stawka wyniesie 60 proc.

Nowe przepisy wprowadzają 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, osiągniętych od 1 marca 2026 do 31 marca 2027 roku. Obejmie on producentów paliw oraz firmy handlujące nimi z zagranicą. Podatek będzie naliczany od przychodów przekraczających ustalony poziom, a dla firm nieprodukujących paliw nie przekroczy połowy ich dochodu lub zysku netto.

Pierwszą edycję programu CPN wprowadzono pod koniec marca 2026 roku w związku ze wzrostem cen ropy po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Rząd obniżył wtedy VAT i akcyzę oraz ustalił maksymalne ceny paliw. Program działał do końca czerwca, a druga edycja obowiązywała od 17 do 31 sierpnia, już bez obniżki akcyzy.