Orlen podpisał umowy z trzema technologicznymi gigantami. Chodzi o sztuczną inteligencję

Orlen zawarł porozumienia z trzema światowymi firmami technologicznymi: Amazon Web Services, Microsoft i IBM. Współpraca dotyczy m.in. rozwoju sztucznej inteligencji, usług chmurowych, ochrony przed cyberatakami oraz nowoczesnej analizy danych. O podpisaniu dokumentów polski koncern poinformował w czwartek, 19 listopada.

Umowy podpisano w Warszawie podczas siódmego spotkania ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).

- Orlen rozwija współpracę z globalnymi firmami technologicznymi, aby zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniać ochronę infrastruktury krytycznej i przyspieszać cyfrową transformację Grupy - wyjaśnił koncern.

Orlen stawia na sztuczną inteligencję i bezpieczeństwo

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne nie zależy już wyłącznie od pewnych dostaw surowców i nowoczesnej infrastruktury. Równie ważne są odpowiednio zabezpieczone systemy komputerowe, które pomagają zarządzać działalnością firmy, zapewniają jej nieprzerwane funkcjonowanie i ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji.

- Dlatego rozwijamy współpracę z globalnymi firmami technologicznymi, aby wykorzystywać najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, chmury i cyberbezpieczeństwa - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu.

Nowe technologie pozwolą koncernowi lepiej chronić swoją działalność i rozwijać rozwiązania, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Współpraca z Amazon Web Services. Nowe możliwości dla energetyki

Jak przekazał Orlen, porozumienie z Amazon Web Services zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii chmurowych do poprawy działania sektora energetycznego. Dzięki nim koncern będzie mógł m.in. dokładniej prognozować ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł oraz przewidywać jej zużycie. Nowe rozwiązania mogą również ułatwić utrzymanie równowagi w sieci energetycznej, kontrolowanie stanu urządzeń i planowanie ich napraw.

- Współpraca obejmie także ochronę infrastruktury energetycznej, bezpieczne zarządzanie kluczowymi danymi i wzmacnianie odporności systemów - zapowiedział koncern.

Orlen poinformował ponadto, że partnerzy zajmą się rozwojem technologii kwantowych oraz nowych zabezpieczeń przed przyszłymi zagrożeniami. Wspólne działania obejmą również pomoc we wprowadzaniu usług chmurowych i podnoszenie umiejętności technicznych pracowników polskiej firmy.

Microsoft pomoże Orlenowi w ochronie przed cyberatakami

W przypadku Microsoftu najważniejszym celem współpracy będzie poprawa bezpieczeństwa systemów komputerowych Orlenu oraz lepsza ochrona infrastruktury niezbędnej do działania koncernu.

- Działania obejmą wymianę wiedzy i rozwiązań pomagających chronić systemy informatyczne i przemysłowe, zabezpieczać dane oraz szybciej wykrywać zagrożenia w cyberprzestrzeni - podkreślono w informacji.

Współpraca obejmie również wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykrywania cyberataków i ograniczania ich skutków. Firmy będą także wspólnie przygotowywać się na sytuacje kryzysowe. Orlen zyska ponadto możliwość ubiegania się o udział w programie Microsoft Government Security Program, który zapewnia dodatkowe informacje o zagrożeniach i narzędzia do ochrony systemów komputerowych.

IBM wesprze cyfrowy rozwój Orlenu

Współpraca z IBM pomoże Orlenowi wprowadzać nowoczesne technologie, usprawniać codzienną pracę, analizować dane i podejmować decyzje biznesowe. Ważnym elementem porozumienia będzie także rozwój sztucznej inteligencji, przy zachowaniu przez koncern pełnej kontroli nad swoimi danymi. Firmy zajmą się również technologiami kwantowymi oraz szkoleniem pracowników Orlenu.

Grupa Orlen działa w różnych częściach rynku energetycznego. Koncern posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, m.in. w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech oraz w Austrii. Firma zajmuje się również wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją wyrobów petrochemicznych oraz wytwarzaniem energii, także ze źródeł odnawialnych. W przyszłości zamierza rozwijać również energetykę jądrową z wykorzystaniem małych reaktorów modułowych SMR.