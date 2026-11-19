Polski operator płatności Autopay doświadczył cyberataku, który zagroził danym indywidualnych klientów, w tym informacjom o kartach płatniczych.

Banki już reagują, blokując karty części poszkodowanych, a Autopay ujawnia, że atak był wspierany przez zaawansowaną sztuczną inteligencję.

Nie zwlekaj: dowiedz się, jakie dane mogły wyciec, czy Twoja karta jest bezpieczna i co pilnie zrobić, by chronić swoje środki.

Niepokojące informacje dla osób korzystających z płatności internetowych. Autopay, polska firma obsługująca płatności elektroniczne, padła ofiarą cyberataku. Jak informuje serwis Niebezpiecznik.pl, zdarzenie może dotyczyć danych części klientów indywidualnych, którzy płacili za pośrednictwem operatora. Spółka rozpoczęła wysyłanie powiadomień do osób potencjalnie poszkodowanych.

Autopay wykrył incydent 11 listopada 2026 roku. Nie ujawnił jednak, kiedy dokładnie rozpoczął się atak ani jak długo cyberprzestępcy mogli mieć dostęp do infrastruktury firmy. Nie wiadomo również, ilu klientów dotyczy naruszenie. Operator zapewnia, że osoby, których dane mogły zostać zagrożone, zostały indywidualnie poinformowane.

Największy niepokój budzi zakres informacji, do których mogli dotrzeć sprawcy. Według komunikatu Autopay istnieje podejrzenie nieuprawnionego dostępu do adresów e-mail, adresów IP, numerów telefonów w przypadku doładowań oraz danych kart płatniczych wykorzystanych do transakcji.

Firma nie potwierdziła dotąd skopiowania ani wykorzystania tych informacji, ale przyznaje, że nie może całkowicie wykluczyć takiego scenariusza. Nie wskazała również jednoznacznie, czy wśród zagrożonych danych znajdują się numery CVV i daty ważności kart. Zapewnia natomiast, że incydent nie dotyczy danych logowania do bankowości internetowej.

Banki zastrzegają karty klientów. Nie czekają na ich decyzję

Sprawa wywołała reakcję sektora bankowego. Jak ustalił Niebezpiecznik.pl, co najmniej dwa banki zdecydowały się samodzielnie zastrzec karty części klientów, których mógł dotyczyć cyberatak. Nie czekały na indywidualne wnioski o ich zablokowanie. To ważna informacja dla osób, które w ostatnim czasie korzystały z płatności obsługiwanych przez Autopay. Nawet jeśli na rachunku nie pojawiły się podejrzane transakcje, dane karty mogą wymagać dodatkowej ochrony.

Eksperci Niebezpiecznika zalecają osobom powiadomionym o incydencie rozważenie zastrzeżenia karty i wymiany jej na nową, z innym numerem. Samo sprawdzanie historii płatności może bowiem nie wystarczyć, jeśli dane karty rzeczywiście trafiły w niepowołane ręce.

Sztuczna inteligencja pomogła hakerom? Autopay ujawnia szczegóły

Szczególną uwagę zwraca sposób przeprowadzenia cyberataku. Według wstępnych ustaleń Autopay sprawcy nie wykorzystali klasycznego phishingu ani złośliwego oprogramowania.

– Atak nosił cechy automatyzacji silnie wspieranej przez AI – przekazała spółka w odpowiedzi na pytania Niebezpiecznika.

Oznacza to, że sztuczna inteligencja mogła odegrać istotną rolę w działaniach napastników. Nie wiadomo jednak, jakich konkretnie narzędzi użyto ani w jaki sposób przełamano zabezpieczenia. Te kwestie pozostają przedmiotem analizy. Autopay poinformował, że po wykryciu zdarzenia zablokował nieuprawniony dostęp, odizolował zaatakowane serwery i wdrożył dodatkowy monitoring. Sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, policji oraz CSIRT KNF.

Korzystałeś z Autopay? Sprawdź, co zrobić po cyberataku

Osoby, które płaciły kartą za pośrednictwem Autopay, powinny przede wszystkim sprawdzić pocztę elektroniczną, w tym folder spam. Firma wysyła indywidualne powiadomienia dotyczące naruszenia danych. Warto również przejrzeć historię transakcji na rachunku bankowym. Każdą operację, której nie rozpoznajemy, należy niezwłocznie zgłosić bankowi. Jeżeli otrzymaliśmy informację o zagrożeniu danych karty, warto skontaktować się z bankiem i ustalić, czy konieczne jest jej zastrzeżenie oraz wydanie nowej.

Niebezpiecznik zwraca też uwagę na limity płatności kartą. Ich odpowiednie ustawienie może ograniczyć potencjalne straty w razie nieautoryzowanych operacji. Trzeba przy tym uważać na wiadomości i telefony od osób podszywających się pod pracowników banku lub Autopay. Cyberprzestępcy mogą próbować wykorzystać zainteresowanie incydentem do kolejnych oszustw. Nie należy podawać kodów autoryzacyjnych, haseł ani danych karty osobom kontaktującym się z nami w tej sprawie.

Ilu Polaków dotyczy wyciek danych z Autopay?

To wciąż jedno z najważniejszych pytań bez odpowiedzi. Autopay nie ujawnia liczby potencjalnie poszkodowanych klientów ani okresu, z którego pochodzą zagrożone dane. Spółka podkreśla, że incydent dotyczył określonej grupy indywidualnych użytkowników, a nie wszystkich osób korzystających z jej usług. Nie stwierdzono również naruszenia danych kontrahentów firmy.

Na razie nie ma potwierdzenia, że skradzione dane zostały wykorzystane do nieautoryzowanych płatności. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie można zignorować. Dla klientów najważniejsze jest ustalenie, czy ich karta znalazła się w grupie objętej incydentem i czy bank zaleca jej wymianę.

‼️ Duży wyciek danych kart platniczych Polaków! Zhakowano 🇵🇱 polskiego pośrednika w płatnościach - Autopay. Do ataku wykorzystano narzędzie AI. Oto dane, które Autopay wskazuje jako te, do których atakujący miał dostęp: ❌ Dane kart płatniczych, należy zakładać że komplet: - imię, nazwisko, - numer karty, - cvv, - data ważności ❌ Email ❌ Numer telefonu Sprawdźcie czy macie już maila od Autopay informującego o ataku i dajcie znać znajomym, żeby też sprawdzili. Mamy sporo zgłoszeń od poszkodowanych Czytelników. A jeśli płaciliście przez tę bramkę używając karty płatniczej w sklepach albo macie podpięta kartę do płatności przez autostrady, to sugerujemy ☢️ zastrzeżenie i wymianę karty na inną (o innym numerze!). Dlaczego? Szczegóły w naszym artykule: https://t.co/CZrblzMhlz— Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) November 19, 2026

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