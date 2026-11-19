Rafał Brzoska, założyciel InPostu, zaskoczył, spotykając się z Filipem i Bianką Chajzerami na kebabie w MINI Cooperze.

Filip Chajzer szczerze opowiedział o sprzedaży drogiego zegarka, by sfinansować wesele, gdy jego biznes gastronomiczny przechodził kryzys.

Miliarder Brzoska ujawnił, jak odrzucił 12,5 mln euro za swoją firmę i jak dziś zarządza napiętym grafikiem.

Odkryj nieznane historie sukcesu i poświęceń: sprawdź, co jeszcze wyszło na jaw podczas tego niezwykłego spotkania.

Zamiast eleganckiej restauracji – żółty MINI Cooper i kebab na parkingu. Rafał Brzoska, jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców, postanowił spotkać się z Bianką i Filipem Chajzerami w niecodziennych okolicznościach. Założyciel InPostu osobiście usiadł za kierownicą samochodu, a jego goście zabrali go do jednego z punktów gastronomicznych należących do sieci rozwijanej przez byłego prezentera telewizyjnego.

Spotkanie odbyło się w ramach nowego cyklu rozmów InPostu, związanego z loterią organizowaną przez firmę. Brzoska nie ograniczył się jednak do pytań o kebab i internetową popularność małżeństwa. Rozmowa zeszła na trudne początki biznesu, problemy finansowe, a nawet prywatne zasady, którymi kierują się obie pary.

Nie zabrakło też kulinarnej niespodzianki. Okazało się, że Bianka Chajzer nigdy wcześniej nie jadła kebaba przygotowanego przez firmę męża. Pierwszy raz spróbowała go właśnie podczas spotkania z miliarderem. Brzoska również przyznał, że to jego debiut.

– Nie wierzę, jakie to jest dobre – zachwycał się przedsiębiorca podczas degustacji.

Filip Chajzer sprzedał drogi zegarek, żeby zapłacić za wesele

Najbardziej zaskakujące wyznanie padło, gdy rozmowa zeszła na ślub Chajzerów. Były prezenter opowiedział, że początki jego gastronomicznego biznesu były znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Zima mocno odbiła się na kondycji finansowej firmy. Pojawiły się zobowiązania do spłacenia, a organizacja wesela oznaczała kolejny poważny wydatek. Chajzer zdecydował się więc sprzedać wartościowy przedmiot, który kupił sobie wcześniej w nagrodę za zawodowe sukcesy.

– Wyobraź sobie, że u nas było na tyle trudno, że żeby zrobić wesele, ja sprzedałem zegarek – przyznał w rozmowie z Rafałem Brzoską.

Jak wyjaśnił, był to drogi zegarek z czasów, gdy dobrze mu się powodziło. Po sprzedaży udało się zorganizować uroczystość, choć – jak sam określił – finansowo wszystko było „na styk”. Chajzer opowiedział również, że później sytuacja zaczęła się poprawiać. Wraz z Bianką zdobyli popularność w internecie, a za nią pojawiły się kolejne propozycje współpracy i kontrakty.

Od telewizji do budki z kebabem. Ochroniarz nie mógł uwierzyć

Filip Chajzer nie ukrywa, że przejście z telewizji do gastronomii wymagało od niego ogromnej zmiany. Przez dwa lata osobiście prowadził lokale, pracował z załogą i zajmował się sprawami, które wcześniej były mu obce. W rozmowie przywołał sytuację z Łodzi. Po ciężkiej zmianie, ubrudzony tłuszczem i wodą z gastronomicznej przyczepy, późnym wieczorem próbował dostać się do zamkniętej galerii handlowej, żeby opróżnić zbiornik. Rozpoznał go ochroniarz, który pamiętał prezentera z czasów, gdy prowadził tam imprezę w eleganckim garniturze.

– Panie Filipie, co się stało z pana życiem? – miał zapytać zdumiony pracownik.

Chajzer przyznał, że pytanie skłoniło go do refleksji. Odpowiedział jednak, że ma nadzieję zbudować z kebabowego biznesu dużą firmę. Dziś, jak ujawnił Brzosce, jego sieć działa w modelu franczyzowym. Ma cztery funkcjonujące lokale franczyzowe, a piąty ma zostać otwarty w Częstochowie.

Brzoska odrzucił 12,5 mln euro! Dlaczego nie chciał sprzedać firmy?

W pewnym momencie rozmowa przyniosła także ciekawą historię z biznesowej przeszłości Rafała Brzoski. Miliarder opowiedział, że jeszcze jako młody przedsiębiorca otrzymał ofertę sprzedaży swojej pierwszej firmy. Chodziło o biznes związany z roznoszeniem ulotek, który rozwijał podczas studiów w Krakowie. Amerykański fundusz miał zaproponować mu za niego aż 12,5 mln euro. Brzoska odmówił.

– To były tak abstrakcyjne pieniądze dla kogoś, kto kończy studia – wspominał.

Przedsiębiorca uznał wówczas, że na sprzedaż firmy jest za wcześnie. Liczył, że po kilku kolejnych latach rozwoju będzie mógł podjąć podobną decyzję na jeszcze lepszych warunkach. Ostatecznie, jak przyznał, taki moment nigdy nie nadszedł, ponieważ nieustannie stawiał sobie nowe cele. Dziś założyciel InPostu nadal deklaruje, że chce rozwijać swój biznes, zamiast się z niego wycofywać.

Miliarder skrócił spotkania do 10 minut. Tak wygląda jego dzień

Chajzerowie byli ciekawi, jak wygląda codzienność człowieka stojącego na czele wielkiej firmy. Brzoska zdradził, że jego kalendarz bywa wypełniony nawet 15 spotkaniami dziennie, a praca potrafi kończyć się późnym wieczorem. Aby znaleźć czas dla wszystkich rozmówców, radykalnie skrócił spotkania biznesowe. Menedżerom przeznacza zwykle 15 minut, a osobom spoza firmy – nawet tylko 10 minut.

Jednocześnie podkreślił, że mimo napiętego grafiku stara się codziennie odwozić syna do szkoły i znajdować czas dla dzieci. Jak wyjaśnił, spotkania rodzinne są dla niego ważniejsze niż kolejne rozmowy biznesowe. Podczas rozmowy zdradził też, że wraz z żoną Omeną Mensah spisali własną „konstytucję miłości” – zbiór zasad regulujących ich relację. Dokument miał pomóc im rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielodniowego milczenia po kłótni.

Bianka Chajzer też chce własnego biznesu. Ma już konkretny pomysł

Podczas spotkania nie zabrakło planów zawodowych Bianki. Żona Filipa Chajzera przyznała, że interesuje się branżą wellness i marzy o otwarciu własnego miejsca, w którym kobiety mogłyby odpocząć od codziennych obowiązków.

– Chciałam otworzyć swoje studio masażu – powiedziała, doprecyzowując, że najbardziej interesuje ją koncepcja head spa, czyli zabiegów pielęgnacyjnych połączonych z relaksem.

Bianka ma już doświadczenie w tej branży. Jak opowiedziała, jedną z pierwszych prac podjęła jako nastolatka w recepcji salonu masażu. Na razie to pomysł, a nie zapowiedź otwarcia konkretnego lokalu. W rozmowie z Brzoską małżeństwo podkreślało jednak, że nie zamierza ograniczać swojej działalności do internetowych nagrań i gastronomii. Nietypowa przejażdżka zakończyła się więc nie tylko wspólnym kebabem, lecz także rozmową o tym, jak wiele może kosztować budowanie własnej firmy – nawet wtedy, gdy wcześniej było się rozpoznawalną twarzą telewizji.