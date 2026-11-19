Rządowy projekt ustawy ma chronić miliony Polaków przed drastycznym wzrostem cen gazu w 2027 roku, wprowadzając maksymalną stawkę.

Proponowana cena to 197,29 zł/MWh netto, która obejmie około 7,5 mln gospodarstw domowych, a także spółdzielnie i kluczowe instytucje publiczne.

Pamiętaj, że zamrożenie dotyczy tylko ceny samego gazu, a nie całego rachunku, który nadal zawiera VAT i opłaty dystrybucyjne.

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Rachunki za ogrzewanie domu, ciepłą wodę i gotowanie to jeden ze stałych wydatków milionów polskich rodzin. Nic więc dziwnego, że przyszłoroczne ceny gazu budzą duże zainteresowanie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w czwartek 19 listopada Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy, który ma ochronić gospodarstwa domowe przed wzrostem kosztów tego paliwa.

Rząd proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny gazu na cały 2027 rok. Ochrona miałaby obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia, a sprzedawcy nie mogliby naliczać uprawnionym odbiorcom stawki wyższej niż określona w ustawie. To ważna wiadomość zwłaszcza dla właścicieli domów ogrzewanych gazem, dla których zimowe rachunki potrafią stanowić znaczną część domowego budżetu. Na razie jednak nie ma ostatecznej decyzji. Projekt musi przejść proces legislacyjny.

Ile zapłacimy za gaz? Rząd podał konkretną stawkę

Zgodnie z propozycją rządu maksymalna cena paliwa gazowego w 2027 roku wyniesie 197,29 zł za megawatogodzinę (MWh). To poziom odpowiadający stawce zatwierdzonej w taryfie sprzedawcy z urzędu na 2026 rok. Czy to oznacza, że rachunki pozostaną bez zmian? Niekoniecznie. Wskazana kwota jest ceną netto samego gazu. Nie uwzględnia podatku VAT, akcyzy ani opłat dystrybucyjnych. Ostateczna suma na fakturze będzie więc zależeć również od zużycia paliwa i pozostałych składników rachunku. Zamrożenie ceny gazu nie jest tym samym co zamrożenie całego rachunku. To istotna różnica, o której powinni pamiętać odbiorcy.

Nawet 7,5 mln gospodarstw pod ochroną. Kto skorzysta?

Według założeń rządowych nowe przepisy mają objąć około 7,5 mln gospodarstw domowych. Ochrona nie ograniczy się jednak do właścicieli mieszkań i domów, którzy mają indywidualne umowy ze sprzedawcami gazu. Z maksymalnej ceny będą mogły korzystać również uprawnione wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na liście odbiorców chronionych znalazły się ponadto placówki wykonujące ważne zadania publiczne, m.in. szkoły, szpitale, domy opieki i noclegownie.

Dzięki temu ewentualne wzrosty cen gazu na rynku nie powinny wprost przekładać się na cenę samego paliwa płaconą przez te podmioty. Różnicę między stawką maksymalną a wyższą ceną wynikającą z taryfy mają pokrywać rekompensaty dla sprzedawców.

Ile można zaoszczędzić na gazie? Padają kwoty do 1863 zł

Ministerstwo Energii szacuje, że planowane rozwiązanie może uchronić gospodarstwa domowe przed dodatkowymi wydatkami wynoszącymi od 77 zł do 1863 zł rocznie. Nie oznacza to jednak, że każdy odbiorca otrzyma taką kwotę lub zobaczy obniżkę na fakturze. Są to szacunkowe korzyści wynikające z porównania proponowanego zamrożenia cen ze scenariuszem, w którym ochrona nie zostałaby wprowadzona.

Największe znaczenie będzie miało zużycie gazu. Inaczej odczują zmianę osoby wykorzystujące paliwo wyłącznie do gotowania, a inaczej rodziny ogrzewające nim cały dom.

Zamrożenie cen gazu nie będzie darmowe. Kto pokryje koszty?

Utrzymanie maksymalnej stawki oznacza, że sprzedawcy mogą potrzebować rekompensat. Rząd chce finansować je m.in. z nowej opłaty nakładanej na określone przedsiębiorstwa działające na rynku gazu. Projekt zakłada daninę w wysokości 10 proc. przychodów netto z krajowej sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego przez firmy objęte tym obowiązkiem. Środki mają zasilać Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego wypłacane będą rekompensaty.

Równocześnie rząd proponuje przedłużenie ochrony taryfowej dla uprawnionych odbiorców do końca 2030 roku. Nie oznacza to jednak utrzymania stawki 197,29 zł/MWh przez kolejne cztery lata. Taka cena maksymalna została zaproponowana wyłącznie na 2027 rok.

Kiedy zapadnie decyzja w sprawie cen gazu? Sejm zajmuje się projektem w czwartek, 19 listopada. Samo rozpoczęcie prac parlamentarnych nie oznacza jeszcze, że zamrożenie cen zostało przesądzone. Aby nowe zasady zaczęły obowiązywać, ustawa musi zostać uchwalona, przejść dalsze etapy procesu legislacyjnego, a następnie zostać podpisana przez prezydenta i ogłoszona.

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