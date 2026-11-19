Anthropic wchodzi na giełdę i bije rekord SpaceX

To był historyczny dzień na giełdzie. Debiut giełdowy Anthropic, jednego z liderów branży sztucznej inteligencji, przyniósł firmie ponad 81,3 mld dolarów, bijąc tym samym rekord wszech czasów. Poprzedni należał do SpaceX Elona Muska, które w czerwcu 2026 roku zebrało z rynku 75 mld dolarów. Wejście Anthropic na giełdę to wydarzenie, na które czekał cały świat finansów i technologii.

Wycena akcji sprawiła, że giełdowa wartość spółki w momencie debiutu sięgnęła około 1,5 biliona dolarów. To kwota, która z miejsca plasuje Anthropic w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie, tuż obok technologicznych gigantów z wieloletnią historią.

Warto też podkreślić, że Anthropic jest pierwszą z największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, która zdecydowała się na wejście na giełdę. To przeciera szlak dla konkurencji. Już teraz mówi się, że w przyszłym roku podobny krok może wykonać jej największy rywal, czyli OpenAI.

Ile kosztują akcje Anthropic i kto je kupił?

Ogromne zainteresowanie inwestorów widać w liczbach. W ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) firma sprzedała 980 mln akcji po cenie 83 dolarów za każdą. To znacznie więcej, niż pierwotnie zakładano. Początkowe plany mówiły o sprzedaży 825 mln akcji w przedziale cenowym od 70 do 78 dolarów.

Zainteresowanie było tak ogromne, że ostateczna cena i liczba sprzedanych akcji Anthropic znacznie przewyższyły pierwotne plany spółki. To pokazuje, jak bardzo rynek wierzy w przyszłość sztucznej inteligencji, nawet wbrew rosnącym obawom o zyskowność całej branży i niedawne kłopoty Nvidii.

To jednak nie koniec. Firma planuje sprzedać kolejną transzę akcji za łączną kwotę 26 mld dolarów. Tym razem trafią one do dużych, strategicznych inwestorów, wśród których są tacy giganci jak Amazon, Nvidia i Google. Łącznie da to firmie zastrzyk gotówki w wysokości 106 mld dolarów. Akcje zadebiutują na giełdzie Nasdaq w czwartek pod skrótem ANT.

Wielkie przychody i jeszcze większe straty

Z jednej strony Anthropic może pochwalić się imponującym wzrostem przychodów. W pierwszym półroczu 2026 roku firma zanotowała 16,3 mld dolarów przychodu, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie było to zaledwie 1,1 mld dolarów. To pokazuje, jak szybko rośnie rynek sztucznej inteligencji.

Z drugiej strony, te liczby nie pokazują całej prawdy. Równocześnie z przychodami rosną też wydatki i straty. Powód? Gigantyczne inwestycje w infrastrukturę. Szkolenie i utrzymanie zaawansowanych modeli AI wymaga potężnej mocy obliczeniowej, co generuje olbrzymie koszty.

To właśnie największy dylemat całej branży AI: mimo szybkiego wzrostu i ogromnego potencjału, rentowność modelu biznesowego wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Inwestorzy na razie zdają się tym nie przejmować, ale jest to ryzyko, o którym sama firma otwarcie mówi w swoim prospekcie emisyjnym.

Czy AI zniszczy ludzkość? Twórcy Anthropic sami ostrzegają

To chyba najbardziej zaskakujący element całego debiutu. W oficjalnym dokumencie dla inwestorów, czyli prospekcie emisyjnym, firma zawarła bardzo mocne ostrzeżenia. Czytamy w nim o ryzyku, że modele AI mogą zacząć działać wbrew woli swoich twórców lub w sposób całkowicie autonomiczny. To scenariusz znany do tej pory głównie z filmów science fiction.

To jednak nie wszystko. W swoim prospekcie emisyjnym Anthropic ostrzega przed potencjalną potrzebą wprowadzenia dodatkowych regulacji i ryzykiem, że okażą się one niewystarczające, by zapobiec „katastrofalnym lub egzystencjalnym zagrożeniom dla ludzkości”. Firma wprost przyznaje, że jej własna technologia może wymknąć się spod kontroli.

Co więcej, Anthropic ostrzega, że ewentualne szkody spowodowane przez jej produkty mogą być tak ogromne, że żadna firma ubezpieczeniowa nie będzie w stanie ich pokryć. Mimo tych alarmujących zapisów, inwestorzy rzucili się na akcje spółki, licząc na gigantyczne zyski. Pokazuje to niezwykły paradoks, w jakim znalazł się dziś świat technologii: pogoń za zyskiem jest tak wielka, że nawet ryzyko globalnej katastrofy nie jest w stanie jej zatrzymać. Debiut Anthropic to dopiero początek tej historii, a pytanie o bezpieczeństwo i kontrolę nad AI pozostaje otwarte.

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